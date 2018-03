Galeristin Helga Busch (links) und Künstlerin Carolina Burandt schauen sich während der Vernissage die in der Kleinen Galerie an der Eichenberger Straße ausgestellten Arbeiten an. (Roland Scheitz)

Beide reizt indes die Ästhetik des Zwielichts. Dabei liegt die Spannung im Kontrast.

Martina Burandt ist die Geschichtenerzählerin. Die 57-jährige, die in Duisburg geboren wurde, in Krefeld aufwuchs, in Göttingen studierte und vor fast 30 Jahren in Bremen sesshaft wurde, ist Journalistin und Autorin und pflegt daher schon von Berufs wegen eine besondere Beziehung zum Buch. Sie zeigt in Findorff zum Beispiel ihre „Pixiebuch-Schubladen“: Antiquarische Ausgaben der Mini-Büchlein, die wohl jedes Kind kennt, überarbeitet sie Schicht für Schicht in verschiedensten Techniken, bis die Erinnerung an die alten Erzählungen aus der Kindheit nur noch als vage Erinnerung hindurchschimmert. Transformation ist auch das eigentliche Motiv der kleinen Serie von Aquarellen, die in ihrer Zartheit, Farbigkeit und Motivik an asiatische Vorbilder erinnern.

Rainer Kosubek vor einigen seiner Arbeiten aus der Serie "figure obscure". (Roland Scheitz)

Das Raum füllendste Objekt, das sie in Findorff zeigt, dichtet den Ausstellungstitel weiter: „Der Wolf ist tot – es lebe der Wolf“ nennt sich die Installation, die aus einem Schaukasten, einem Rollbild und einer kleinen hängenden Galerie bearbeiteter Miniaturbücher besteht. Verstörend wie ein Kindheits-Albtraum wirkt die weiße Box mit den Miniaturen zweier für den Fasching verkleideten Kleinkinder, den kleinen nackten Puppen, der Leine, an der Puppenbeine, Puppenarme und Federn hängen, und dem Hintergrund mit dem handschriftlichen Text des Kinderliedes von Hänsel und Gretel.

In dem unverkäuflichen Schaukasten steckt viel eigene Vergangenheit, erzählt die Künstlerin: Vorbild für die beiden Figuren ist ein Kinderfoto, das die kleine Martina und ihren Bruder zeigt. Gleichzeitig ist sie ein Panoptikum der Gefühle, die Märchen erzeugen: Spannung und Schauder, aber auch die Gewissheit, dass am Ende alles wieder gut wird. „Mich interessiert das Zwielicht, die Schattenwelten“, erklärt Burandt. Rainer Kosubek ist kein Geschichtenerzähler. Der studierte Maschinenbauer, Mathematiker und Kunstpädagoge, geboren 1952 in Ebersbach, nähert sich der Kunst auf technische Weise. Die Entstehung der schlanken Draht-Körper der Serie „figure obscure“ etwa hat folgende Methode: Kosubek, der seit vielen Jahren als freier Mitarbeiter der Kunsthalle Bremen tätig ist, zeichnet Figurenbilder und die Skulpturen alter Meister ab, schneidet die Silhouetten aus, legt die Schablonen übereinander und formt daraus deren aufs Wesentliche konzentrierte Essenz. Die weiblichen Figuren, die in ihren Konturen und Posen an moderne Modeskizzen erinnern, sind also tatsächlich die Töchter der Frauenfiguren von Aristide Maillol, Auguste Rodin oder Paula Modersohn Becker.

Martina Burandt mit ihren überarbeiteten Mini-Büchlein. (Roland Scheitz)

Sie sind wiederum die Basis für die Gruppe von Arbeiten, die an der großen Wand im Eingangsbereich der Kleinen Galerie ausgestellt sind. Die ausgeschnittenen Figuren der mehr als 500 Bleistiftzeichnungen, die in der Kunsthalle entstanden sind, dienen Rainer Kosubek als Muster für Scherenschnitte, die auf den ersten Blick grafisch-abstrakt erscheinen und an florale Jugendstilmuster oder an die abstrakte Op-Art-Kunst von Victor Vasarely erinnern. Mit ruhiger Hand, Skalpell und unendlicher Geduld bearbeitet der Künstler das Papier. Resultate seiner Operationen sind filigrane, stilisierte Strukturen, die im Spiel von Licht und Schatten reliefartig aus der zweiten Dimension heraustreten.

Martina Burandt und Rainer Kosubek sind privat Nachbarn in Grolland und seit sieben Jahren Ateliernachbarn. Nach Ausstellungen in der Galerie am Schwarzen Meer und im Kulturhaus Müller ist in der Kleinen Galerie nun der dritte gemeinsame Auftritt. Die Ausstellung „Der Wolf ist tot“ ist bis zum 5. Mai in der Kleinen Galerie an der Eichenberger Straße zu sehen. Öffnungszeiten sind freitags von 15 bis 19 Uhr und sonnabends von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter der Rufnummer 0 42 64 / 24 86. An den Ostertagen 30. und 31. März bleibt die Galerie geschlossen. Für Sonnabend, 5. April, 15 Uhr, ist eine Künstlerführung geplant.