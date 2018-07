Autor Peter Schulz (links) mit dem neuen Buch "Ein gutes Stück Bremen" über Gebäude der Bremer Heimstiftung. André Vater, Vorstandsvorsitzender der Heimstiftung, freut sich über das Werk. (fotos: Bremer Heimstiftung)

Bremen-West. Der Buchtitel ist unglücklich gewählt. „Ein gutes Stück Bremen“ hieß bereits eine Bremensie, die 2002 zum 100-jährigen Bestehen des Kaufhauses Karstadt erschien. Das neue Buch mit diesem Titel handelt von der Bremer Heimstiftung, und zwar speziell von deren Häusern. Die meisten davon haben eine spannende Geschichte und sind ein „Stein gewordener Teil der Stadtchronik“, wie es im Begleittext zur Neuerscheinung heißt.



Das Buch des Bremer Journalisten Peter Schulz, der Sprecher der Anstalt Immobilien Bremen ist, fasst konzentriert zusammen, wie die 1953 gegründete Bremer Heimstiftung ihr Motto „Wohnen, wo das Leben weitergeht“ konsequent umsetzt. Sie hat attraktive Wohnungen für ältere Menschen geschaffen, die nicht isoliert auf der grünen Wiese angesiedelt sind, sondern inmitten von beliebten Wohnquartieren in verschiedenen Stadtteilen. Dafür hat die Bremer Heimstiftung in den vergangenen 65 Jahren einerseits hochwertig neu gebaut, andererseits aber auch häufig geschichtsträchtige Gebäude bezogen, sozusagen wiederbelebt und aufwendig umgebaut.

„Die Gebäude der Bremer Heimstiftung bergen viele Geheimnisse“, sagt der Vorstandsvorsitzende André Vater. Peter Schulz habe diese Geheimnisse in einjähriger Recherche den Häusern entlockt und gut lesbar aufgeschrieben. Eine Bereicherung sind zudem viele großformatige Abbildungen, zum großen Teil auch historische Aufnahmen aus der Geschichte von 17 Einrichtungen der Bremer Heimstiftung.

Ein "Siechenhaus" als Keimzelle

Aus dem Bremer Westen berichtet Peter Schulz über drei Einrichtungen mit einer sehr interessanten Geschichte: "Kahrwegs Asyl" und "Wasserturm" in Walle sowie "Alte Feuerwache Gröpelingen". Schulz hat jedem Buchkapitel eine Person vorangestellt, die symbolisch für die Historie der beschriebenen Einrichtung steht. Ein Kniff, der starkes Interesse weckt, weil sich Menschen in erster Linie für Menschen interessieren.

Zu den Keimzellen der Bremer Heimstiftung gehört „Kahrwegs Asyl" in Walle. Der Autor berichtet über den Kaufmann Ernst Heinrich Kahrweg, der 1880 seiner Vaterstadt Bremen das großzügige Geschenk von 200 000 Mark gemacht — für ein Siechenhaus mit 120 Betten. Die Einweihung konnte zwei Jahre später an der Ecke Nord-/Hansastraße gefeiert werden. "Kahrwegs Asyl" verfügte später über 350 Plätze. Das Gebäude wurden 1942 evakuiert, und in der Nacht vom 18. auf den 19. August 1944 brannte es Haus nach einem schweren Luftangriff total aus. Die Stadt Bremen stellte Ausweichquartiere zur Verfügung. Eine Büste, die an Ernst Heinrich Kahrweg erinnert und früher im Garten an der Nordstraße stand, ist heute im Garten des Landhauses Horn der Bremer Heimstiftung in Schwachhausen zu besichtigen.

Den Heimstiftung-Standort Wasserturm verbindet Schulz mit einem Porträt des Architekten Hugo Wagner (1873-1944), der neben zahlreichen weiteren markanten Bauten in Bremen eben auch die ursprüngliche, 3000 Kubikmeter Wasser fassende Halbkugel in Walle entwarf. Auf dem Sockel ließ die Heimstiftung in den vergangenen Jahren ein siebengeschossiges Gebäude mit 41 Seniorenwohnungen errichten. Ein vergleichbar ehrgeiziges Projekt verwirklichte die Heimstiftung auf dem Grundstück der früheren Feuerwache 6 in Gröpelingen. Das heutige Stiftungsdorf an der Gröpelinger Heerstraße ist ein Vorzeige-Einrichtung, die auch den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler bei seinem Bremen-Besuch 2005 stark beeindruckte. Fast hundert Jahre lang war die Feuerwehr von diesem Standort ausgerückt. Nachdem die Feuerwachen 5 und 6 an einem anderen Standort zusammengefasst worden waren, konnte die Heimstiftung das Areal übernehmen und ein Stiftungsdorf schaffen, das Senioren, Migranten und Behinderte zusammenführt.

Aus dem Bremer Nordosten erzählt der 63-jährige Autor Gebäudegeschichten über die Stiftungsresidenzen Ichon-Park in Oberneuland, Marcusallee in Horn-Lehe und Landhaus Horn in Schwachhausen. Bei der Recherche habe sich ihm so manche Überraschung geboten, berichtet Schulz. So seien in einem Wandschrank im Haus Ichon-Park die jeweiligen Altersstufen der beiden heranwachsenden Brüder Eduard und Theodor Ichon mit Einkerbungen dokumentiert.

Weitere Informationen

Das Buch „Ein gutes Stück Bremen – 65 Jahre Bremer Heimstiftung“ von Peter Schulz hat 120 Seiten, ist im Bremer Kellner-Verlag erschienen und kostet 24,90 Euro.