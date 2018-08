Gerade noch rechtzeitig vor dem nahenden Unwetter schafften es die Dorffest-Mitwirkenden, sich zum Gruppenbild zu versammeln. (Anne Gerling)

Oslebshausen. Ungemütliche zehn Grad Außentemperatur und immer wieder starke Regenschauer: Das Wetter jedenfalls spielte nicht wirklich mit beim ersten Oslebshauser Dorffest rund um den Oslebshauser Bahnhof im September vor mittlerweile sechs Jahren. Die Veranstalter vom Verein Gröpelingen Marketing und Bürgerhaus Oslebshausen konnten sich über mangelnden Zuspruch aber dennoch nicht beschweren: Die Besucher kamen zu Hunderten und blieben lange.

Damit stand für Stadtteilmanager Lars Gerhardt vom Verein Gröpelingen Marketing und Ralf Jonas vom Bürgerhaus Oslebshausen fest: Die Menschen im Quartier schätzen das Dorffest als eine willkommene Gelegenheit, um sich zu treffen und sich über die neuesten Entwicklungen in Oslebshausen auszutauschen.

Also sind am 25. und 26. August nun wieder alle Oslebshauser – und natürlich auch Interessierte aus dem restlichen Bremer Westen, dem Norden und anderen Stadtteilen – zum nunmehr vierten Dorffest Oslebshausen eingeladen, das seit 2014 auf dem Gelände des SV Grambke-Oslebshausen (SVGO) an der Sperberstraße stattfindet.

Vieles in Bewegung

An spannendem Gesprächsstoff dürfte es dabei wohl in diesem Jahr nicht mangeln – angefangen bei der überraschenden Abberufung von Justizvollzugsanstaltsleiter Carsten Bauer über die mühselige Suche nach einem geeigneten Turnhallen-Standort für die Oberschule im Park bis hin zu diversen als vielversprechend eingestuften Baugrundstücken im Ortsteil, auf denen sich aber trotzdem seit Jahren partout nichts tut. Etwa die Fläche am Alten Heerweg, auf der bis zu ihrer Schließung vor vier Jahren die katholische St.-Joseph-Schule stand. Seit dem Abriss des Gebäudes dümpelt diese Brache nun vor sich hin, keine Spur von den dort geplanten Reihenhäusern. Oder auch das Areal Ritterhuder Heerstraße, das 2012 sogar in die „Wohnbauflächen 40+“-Liste mit städtischen und privaten Grundstücken aufgenommen worden war, die die Stadt vorrangig entwickeln wollte. Von Platz für mehr als 100 Wohneinheiten war dabei die Rede, passiert ist aber auch dort noch nichts. Und dann sind da ja auch noch die Schlichtbauten an der Reihersiedlung nordöstlich der Reiherstraße, mit denen Stadt und Vonovia auch nicht so recht weiterkommen.

An anderen Baustellen im Ortsteil geht es dagegen aber merklich voran. So nimmt etwa das neue Eckgebäude Oslebshauser Landstraße/Hinter dem Moor immer mehr Gestalt an und erst vor wenigen Jahren waren an der Straße Oslebshauser Wurth 18 Reihenhäuser fertiggestellt worden.

Auftakt für das zweitägige Dorffestes ist am Sonnabend um 18 Uhr. Und während der Sonntag eher der Familientag ist, ist der Sonnabend der Tag zum Feiern. Dabei steht der Abend ganz im Zeichen von Breakdance und Hiphop – es werden etliche junge Tänzerinnen und Tänzer aus Oslebshausen und ganz Deutschland erwartet, die sich in Oslebshausen zu einem großen Wettstreit treffen, um am Ende mithilfe einer Expertenjury den Besten unter ihnen zu küren. Schließlich ist Oslebshausen, so dörflich es auch bis heute wirken mag, seit Langem ein extrem gutes Pflaster für junge Tanztalente und somit höchst urban. Trainiert werden kann beim SV Grambke-Oslebshausen, in einer renommierten Tanzschule beim Bahnhof oder auch im Bürgerhaus Am Nonnenberg, das seit vielen Jahren regelmäßig mit Tanztheaterproduktionen auf einem bemerkenswerten Niveau über die Grenzen Oslebshausens hinaus von sich reden macht.

In diesem Jahr ist in Oslebshausen etwas geschehen, dass die Menschen generationsübergreifend auf besondere Weise zusammengeschweißt hat: Abfallentsorger Remondis, der zum 1. Juni die Entsorgung der Gelben Säcke in Bremen übernommen hat, plante direkt vor den Toren Oslebshausens an der Windhukstraße eine Biomüll-Umschlaganlage.

Nach Bekanntwerden dieser Pläne waren die Menschen in Oslebshausen, Gröpelingen und Grambke zusammengerückt. Entlang der Oslebshauser Landstraße protestierten die Anwohner mit Transparenten gegen das Vorhaben und es gründete sich die Bürgerinitiative zur Stärkung der Wohn- und Lebensqualität in Oslebshausen und umzu, die sich seitdem regelmäßig trifft. Am Stand der SPD können Besucher des Festes nun mit der Bürgerinitiative in Kontakt kommen. „Wir wollen beim Dorffest auch über die Ziele und weitere Aktivitäten der Bürgerinitiative informieren“, hat sich Rolf Vogelsang, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Oslebshausen und Mitbegründer der Bürgerinitiative, schon mit seinen Parteigenossen abgestimmt. Er geht davon aus, dass sicherlich auch andere Vertreter der Bürgerinitiative vor Ort sein werden. Da es die Initiative während der Vorplanungsphase für das Dorffest noch nicht gegeben habe, habe man über eine offizielle Teilnahme bislang noch nicht gesprochen.

Der Biomüll-Umschlag bei den Industriehäfen ist mittlerweile wieder vom Tisch, Remondis wickelt seine Transporte nun über die Mülldeponie am Fahrwiesendamm in Walle ab. Aber die Wohn- und Lebensqualität in ihrem Quartier treibt die Menschen weiterhin um. Deshalb greifen auch die evangelische Gemeinde Gröpelingen und Oslebshausen und die katholische Kirchengemeinde St. Marien beim Dorffest dieses Thema auf und haben ihren gemeinsamen großen ökumenischen Freiluft-Gottesdienst am Sonntag ab 10 Uhr unter das Motto „All you need …“ gestellt. Darüber, was sie sich wünschen, können die Besucher sich anschließend mit den Vertretern von Oslebshauser Einrichtungen, Vereinen und Firmen an den verschiedenen Ständen auf dem SVGO-Gelände austauschen. Und vielleicht spielt dieses Mal dann auch das Wetter besser mit.