Floristin Brigitte Feldkamp informiert Kollegen über Deko-Trends zu Weihnachten. (Scheitz)

Der Geruch von Nadelhölzern, Bienenwachs und Gewürzen begleitet die Adventszeit zuverlässig. Ob als Tischgesteck, Kranz an der Tür oder Zweige in der Vase – viele Bremerinnen und Bremer stimmen sich bereits jetzt auf die besinnlichen Tage ein.

Im Großmarkt Bremen konnten sich Floristen jetzt über neue Trends ihres Handwerks informieren. Floristikmeisterin Brigitte Feldkamp und ihr Team präsentierten Adventskränze, Dekorationsideen und Sträuße. Begleitend wurde die schönste Dekorationsidee für eine Holzbude an der Schlachte beim Weihnachtsmarkt prämiert. Brigitte Feldkamp ist seit über zehn Jahren bei der Adventsveranstaltung des Großmarktes dabei. „Ich muss jedes Jahr was Neues bringen, sonst sind die Leute gelangweilt“, glaubt sie. Sie erhoffe sich, dass die Geschäftsinhaber ein paar Ideen für ihre Arbeit mitnehmen können.

Feldkamp erklärt zu den neusten Entwicklungen in Sachen Weihnachtsfloristik: „Klassisches rot bleibt erhalten, aber wird ein bisschen aufgepeppt und verfremdet, ein bisschen verkitscht.“ Dazu kämen Dekorationsmaterialien, die wie selbst gemacht aussehen würden. „Alles wird ein bisschen lieblicher, nostalgischer, romantischer. Die Nostalgie hat wieder Einzug gehalten.“ Dazu zeigt sie Kränze mit gestrickten Schnüren und glitzernden weißen Kerzen. „Das Handwerk wird hervorgehoben.“ Das Naturhaftige solle gezeigt werden, nicht alles müsse gleich aussehen. Rot als absoluten Farbklassiker sieht auch Andrea Ritlewski. „Rot gehört einfach zu Weihnachten dazu.“ Außerdem gebe es eine höhere Nachfrage nach älteren Pflanzen, die vor 20 oder 30 Jahren schon einmal modern gewesen seien. „Man kann nicht alles neu erfinden“, meint sie. Andrea Ritlewski ist Floristikmeisterin und seit 25 Jahren selbstständig. Sie verkauft und bindet Blumen in ihrem Laden „Blumenkorb an der Weide“ in der Nähe des Hauptbahnhofes.

Nicht zu verrückt

Die Ausstellungsstücke sind besonders auf Bremen abgestimmt. „Nicht zu verrückt“ – das würde in Bremen nicht ankommen, glaubt die Niedersächsin Feldkamp. „Die Bremer sind sehr bodenständig und traditionsbewusst. Deshalb war es mir wichtig, auch mal das Thema Schlachte-Zauber aufzugreifen.“ Der Bremenbezug ist in Form eines Wettbewerbs zu sehen. Neun Teilnehmer haben ihre Ideen für die Dekoration eines Standes auf der Weserpromenade umgesetzt. Die Beiträge enthalten viel Tannengrün, Sterne, vergoldete Nüsse, Zapfen und Lichter. Gewonnen hat Werner Jakobs von Blumen & Schönes aus Borgfeld. „Urig und natürlich“, so die Begründung, habe er den Wettbewerb interpretiert. Sein Entwurf ist mit roten Äpfeln, Zimtstangen und Hagebuttenzweigen geschmückt.

Jakobs kann allerdings keinen besonderen Adventstrend ausmachen. Was die Kunden sich wünschten, hänge vielmehr von der Lage eines Geschäfts ab. Da sei von klassischem rot bis elegant mit Silber und Gold alles dabei. Barbara Albat ist ebenfalls skeptisch gegenüber Trends. „Eigentlich bleibt alles, wie es ist. Es gibt keine Trends mehr. Alles was gefällt, wird gemacht“, sagt sie. Rot und Grün seien Standard. Aber auch Pastelltöne, Grau und Schwarz – inzwischen sei alles möglich.

Viel drehe sich momentan um Naturmaterialien, meint Ausstellerin Feldkamp. Die Vizepräsidentin des Fachverbandes Deutscher Floristen (FDF) Niedersachsen zeigt Stücke mit Tannenzapfen, Birkenstämmen und Kiefernnadeln. Beim Endverbraucher bemerke sie ein etwas verändertes Konsumverhalten. Die Leute würden mehr nachfragen, wo die Materialien und Blumen herkämen. Das findet sie auch in ihrer Arbeit als Berufsschullehrerin wichtig: Den Schülern nahezubringen, Materialien wiederzuverwenden. Plastiktüten und Folien wollen auch die drei Floristen Ritlewski, Jakobs und Albat vermeiden und einen Beitrag zur Umweltverträglichkeit leisten. Nach Möglichkeit nutze sie einfach Papier, erklärt Ritlewski.

Auch andere ernste Themen beschäftigen die Floristen, darunter der fehlende Nachwuchs einerseits und die Konkurrenz durch Supermärkte und Baumärkte andererseits. „Es wird weniger ausgebildet. Wir können ja auch nicht diese Löhne bezahlen“, erzählt Andrea Ritleswski vom Blumenkorb. Angestellte Floristen verdienten laut Verdienststrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes von 2014 durchschnittlich rund 12,40 Euro brutto. Ritlewski berichtet, sie selbst habe anderthalb Jahre nach einer neuen Mitarbeiterin gesucht. Das zunehmende Angebot von Blumen und Kränzen außerhalb des Fachhandels erhöhe den Preisdruck auf die Geschäfte. „Mit den Preise können wir nicht mithalten. Das macht uns Fachgeschäfte natürlich kaputt. Da sind wir aber nicht alleine“, so Ritlewski.