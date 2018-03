Doch ­bisher erwies sich dieses Vorhaben als ­überraschend schwierig. Dringend gesucht wird in Bremen und umzu eine Gitarristin mit Lust auf die Genres Rock und Alternative.

Wer von „Jeannie Unleashed“ bislang noch nie gehört hat, muss sich nicht schämen: Eine Band dieses Namens gibt es erst seit Anfang des Jahres. Bassistin Ina Hagemann und Sängerin Daniela „Danni“ Habbe kannten sich bereits von früheren musikalischen Projekten und hatten schon seit Längerem die Idee, zur Abwechslung einmal eine reine Frauenband zu gründen. Für die Suche nach weiteren Musikerinnen nutzten sie die einschlägigen Kanäle. Mit Bettina Bayer war rasch eine erfahrene Drummerin gefunden, mit Jennifer Schwarting kam eine versierte Keyboarderin dazu. Es sei dann aber nicht so gewesen, dass sich keine passende Gitarristin finden ließ. „Tatsächlich meldete sich auf die Anzeigen keine einzige Gitarristin“, wundert sich Danni Habbe.

„Jeannie Unleashed“ bedeutet „die entfesselte Jeannie“, und spielt auf den Flaschengeist in der TV-Serie der 1960er -Jahre an. Doch wie das Attribut schon sagt, kann es im Proberaum musikalisch laut und leidenschaftlich zugehen: Ein gut gelaunter, energievoller musikalischer Dschinn wird da freigelassen. Geprobt wird an Dienstagabenden in einem Raum an der Hans-Böckler-Straße am Rande der Überseestadt. Zurzeit spielen sich die vier Musikerinnen mit Coverversionen ein. Im Repertoire sind zum Beispiel Songs der Red Hot Chili Peppers, der Editors und der Cranberries. Doch auch einem Michael-Jackson-Titel, der Travis-Ballade „Why does it always rain on me“ oder dem „Time Warp“ aus der Rocky Horror Picture Show geben der Gesang von Frontfrau Danni und die rockigen Rhythmen eine ganz eigene Note.

Auf Dauer will die Band auch eigene Songs schreiben und entwickeln, sagen die vier Musikerinnen. Die Zielrichtung ist klar: „Wir wollen keine reine Proberaumband bleiben“, sagt Ina Hagemann. „Sobald unser erstes Set steht, wollen wir auf die Bühne.“ Die vier Frauen zwischen Anfang Dreißig und Mitte Vierzig, die in Findorff und Horn-Lehe wohnen und tagsüber ganz unterschiedlichen Berufen nachgehen, sind sich aber sicher, dass es sie irgendwo geben muss: Die Frau mit der Gitarre, die menschlich zu ihnen passt, die ihr musikalisches Handwerk versteht und sich für das Genre genau so begeistern kann wie ihre vier künftigen Bandkolleginnen.

Ein Augenblinzeln als Zaubertrick zur Wunscherfüllung wie bei der Fernseh-­Jeannie hat bislang nicht funktioniert. Wer sich also selbst angesprochen fühlt – oder eine Musikerin kennt, auf die die Beschreibung passen könnte – ist willkommen, per E-Mail an jeannie.unleashed@gmx.de oder über die gleichnamige Facebook-Seite Kontakt aufzunehmen.