Spielerisches Duell: Andrea Munjic (links) vom Verein Kultur vor Ort und Julia Klein, künstlerische Leiterin, organisieren das internationale Erzählfestival „Feuerspuren“. (Roland Scheitz)

In ein buntes Lichtermeer verwandelt das Erzählfestival „Feuerspuren“ den Stadtteil Gröpelingen jedes Jahr aufs Neue. Menschen verschiedener Sprachen erzählen an unterschiedlichen Orten Geschichten, Lichtobjekte verschönern die Straßen und Feuerkünstler sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Mit Seminaren, Werkstätten und Veranstaltungen geht es jetzt in die Vorbereitungen auf das internationale Erzählfestival.

„Wir verwandeln die Straßen Gröpelingens in eine Welt der Geschichten“, sagt Julia Klein vom Verein Kultur vor Ort. Die künstlerische Leiterin des Festivals bot am vergangenen Montag den Auftakt für die Feuerspuren mit einer ersten Gesprächsrunde. Mit Akteuren zusammen entwickelt Klein Formate rund um das mündliche Erzählen. Dabei geht es der Veranstalterin vor allem darum in möglichst vielen Sprachen zu erzählen. „In Gröpelingen werden viele Sprachen gesprochen“, weiß die künstlerische Leiterin des Festivals. Diesen wolle die Veranstaltung eine Bühne geben. Auch leben im Stadtteil Gröpelingen viele Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder die zweisprachig aufwachsen, berichtet Klein. Gröpelingen biete spannende Migrationsgeschichten und verschiedene Weltansichten.

„Jede Sprache sieht anders aus“, meint Klein. Mit Sprache hänge auch die Mimik und Gestik zusammen, diese seien bei jeder Sprache unterschiedlich. „Wenn ich Schwäbisch spreche, dann denke ich anders und bewege mich auch anders“, berichtet sie. Im amerikanischen Englisch werde die Sprache höher, in anderen Sprachen als Deutsch können sich die Gesprächspartner besser unterbrechen. Grund dafür sei, dass im Deutschen das Verb an letzter Stelle stehe, sagt die künstlerische Leiterin. „Sprache ist ein gesamtkörperlicher Akt“, sagt sie weiter. Auch die Atmung und die Pausen zwischen dem Erzählen unterscheiden sich.

Insgesamt 25 Teilnehmer konnten zur ersten Besprechung in das Quartierszentrum kommen und ihre Ideen mit Klein teilen. Außerdem gab die künstlerische Leiterin eine Einführung in das diesjährige Thema „Geschenkt!“. „In Polen verschenkt man keine Schuhe“, erzählt eine Teilnehmerin. Rund um das Thema „Geschenkt!“, stellt Klein mehrere Fragen, unter anderem: Was verschenkt man nicht? „Auch in Bulgarien verschenkt man keine Schuhe“, berichtet eine andere Teilnehmerin. Denn die beschenkte Person könnte dann weglaufen. Noch eine andere Teilnehmerin berichtet, wie sie normalerweise jedes Jahr in die Türkei fährt und ihre Familie besucht. Die ganzen Gastgeschenke, die sie dann kaufen müsse, nerven sie. Dass sie sich um diese Geschenke dieses Jahr nicht kümmern müsse, sei das einzig Gute an dem ausgefallenen Ausflug. Das alles können Geschichten sein, die im November in Gröpelingen erzählt werden.

„Wir machen kein Märchenfestival“, sagt Klein da. Märchen können zwar erzählt werden, aber es gehe bei dem Festival um Geschichten jeglicher Art. Das Besondere an dem Festival sei auch die Begegnung, die es schaffe. Über solche persönlichen Geschichten kommen die Menschen ins Gespräch miteinander. „Geschichten ziehen andere Geschichten nach sich“, sagt Klein. Sowohl Zuschauer als auch Erzählende wechseln vielleicht einmal ihre Perspektive oder lernen etwas Neues durch diese Erzählformen. Denn erzählt werden kann auf verschiedene Weisen, weiß Klein. Teilnehmer können einen Dialog vortragen, der kann auch mehrsprachig sein. Eine Person spricht auf Deutsch die andere auf Türkisch. Der Erzähler können auch Elemente aus dem Theater miteinbauen. Teilnehmer erzählen in Gruppen, Duos oder alleine persönliche, ausgedachte oder schon bekannte Geschichten.

Nun sehe in diesem Jahr das Festival aufgrund der Pandemie etwas anders aus. Alle Institutionen, die mitmachen, müssen ihr eigenes Hygienekonzept für den Tag entwickeln. 5000 Besucher werden es in diesem Jahr wohl nicht werden, vermutet Klein. Diesmal werde es auch mehr Erzählorte als gewöhnlich geben, damit sich alles besser verteile. Außerdem gebe es größere Räume, in die trotzdem weniger Leute passen. Kleine Locations, die mit zehn Personen schon voll sind, werde es in diesem Jahr nicht geben. 20 Erzählstationen wird der Stadtteil insgesamt bieten, in jeder Station wird viermal 30 Minuten erzählt. Auch werde es in diesem Jahr kein gedrucktes Programm-Heft geben, sondern die Veranstalter werden hier auf digitale Medien zurückgreifen. Daneben gibt es Führungen durch den Stadtteil. „Es ist auch ein Livestream für die Menschen geplant, die an dem Tag nicht physisch dabei sein können“, berichtet Klein. Wie genau das aussehen wird, sei noch in Planung. Die künstlerische Leiterin stelle sich beispielsweise eine ausgewählte Station vor, die den ganzen Abend gefilmt wird. Obwohl nahezu alle Festivals in diesem Jahr aufgrund der Pandemie ausfallen müssen, stellt Klein klar: „Das Erzählfestival in Gröpelingen findet statt.“

Weitere Informationen

Wer beim internationalen Erzählfestival „Feuerspuren“ in Gröpelingen selber Geschichten erzählen möchte, kann sich noch bei den Kursen der Volkshochschule Bremen anmelden. Alle Workshops sind kostenfrei. Genauere Informationen finden sich unter www.feuerspuren.de im Internet. Das diesjährige Erzählfestival geht am Sonntag, 8. November, von 14 bis 19 Uhr, in die nächste Runde.