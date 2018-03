Zum Auftakt der neuen Reihe Hörspiel im Rundfunkmuseum saß Horst Bultmann an den Reglern. Am Freitag, 16. März, wird Goethes "Novelle" nacherzählt. (Roland Scheitz)

Das Bremer Rundfunkmuseum, Findorffstraße 22-24, strahlt am Freitag, 16. März, ab 18 Uhr eine 68 Jahre alte Hörspielfassung aus. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person. Im Anschluss an die Vorführung gibt es die Gelegenheit, mit einem Mitglied der Radio Bremen-Hörspielredaktion ins Gespräch zu kommen.

Goethes „Novelle“, veröffentlicht im Jahr 1828, handelt von einer fürstlichen Jagdgesellschaft. Während sich der Herr des Hauses aktiv an der Jagd beteiligt, brechen die Fürstin und ihr Gefolge zu einem Ausritt auf, der sie auch in die Stadt und über den dort gastierenden Jahrmarkt führt. Dort bricht ein Feuer aus, ein Tiger und ein Löwe entkommen aus ihren Käfigen. Der Tiger wird auf seiner Flucht erschossen. Auch den Löwen hätte es treffen können. Doch die Jagdgesellschaft lässt auf das Flehen der Besitzer der kleinen Wandermenagerie zu, dass deren kleiner Sohn das Raubtier auf seine ganz eigene Weise einfängt. „Zu zeigen, wie das Unbändige, Unüberwindliche oft besser durch Liebe und Frömmigkeit als durch Gewalt bezwungen wird, war die Aufgabe dieser Novelle, und dieses schöne Ziel, welches sich im Kinde und Löwen darstellt, reizte mich zur Ausführung“, schrieb Goethe im Januar 1827 an seinen Vertrauten Eckermann. Die Geschichte hatte er bereits Jahre zuvor als Versepos zu Papier bringen wollen. Er entschied sich dann für die innovative Form der Prosaerzählung.

Die Hörspielfassung aus dem Jahr 1954 ist eine Produktion des Südwestfunks mit Beteiligung des Bayrischen Rundfunks und Radio Bremen. Regielegende Max Ophüls engagierte für sein Hörspiel einige der großen Stars ihrer Zeit: darunter Oskar Werner, Käthe Gold und Willy Birgel. Zu hören ist auch ein junger Schauspieler namens Manfred Sexauer, der später in Bremen zu besonderem Ruhm gelangen sollte.

Das Bremer Rundfunkmuseum an der Findorffstraße 22-24 ist dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Führungen können auch außerhalb der Öffnungszeiten unter der Rufnummer 35 74 06 gebucht werden. Am Sonntag, 25. März, 10 bis 15 Uhr, trennt sich das Museum bei einer Geräte- und Schallplattenbörse von überzähligen Exponaten seiner Sammlung.