Auch im Sommer 2019 soll es das Golden City wieder am Lankenauer Höft geben. (FR)

Neues Spiel, neues Glück! Die zweite Saison für das Golden City „180-Grad-Heimatliebe“-Festival im Lankenauer Höft ist geplant. Dort soll im Sommer 2019 wieder mit Bands, Booten und Bier gefeiert werden. Unter dem Motto: „Ihr schafft 10.000 – wir den Rest!“ geht es bei der ersten öffentlichen „Lokalrunde“ zunächst um die Finanzierung dieses Open Air-Ereignisses. Am Donnerstag den 24. Januar „knallt“ mit einem Musikabend der Startschuss für die Crowdfunding-Kampagne.

Im Bremer Kriminaltheater in der Union Brauerei Walle wird dann das Golden-City-Team um Ramona, Ramon & Co. wieder in die Welt der Schlager eintauchen. Das Programm mit Freddie-/Freddy-, Udo- ABBA- und Rammstein-Liedern hat bereits eine eingefleischte Fan-Gemeinde, will aber auch neues Publikum begeistern. „Diesmal sind wir mit insgesamt sechs Musikern dabei, verstärkt mit Bass und Keyboard“, freut sich Organisatorin Frauke Wilhelm alias Ramona Ariola, die mit Gesang, Gitarre, Saxophon und Flöte den Ton angibt. Sie verspricht so noch mehr „Disco Emotion“ und Motivation zum Mitsingen.

Die Musikerin und Performerin eröffnete 2013 mit ihren Mitstreitern das „Golden City“ am Europahafenkopf. In einer schrägen Bretterbude wurde fünf Jahre lang im hauseigenen Programm mit Hafengeschichte(n), Musik und Theater der Stadtdialog rund um die Überseestadt vorangetrieben. Im vorigen Jahr gab es die Gelegenheit und wegen der vorrückenden Bauvorhaben in der Überseestadt auch die Notwendigkeit, als Zwischennutzer in die leerstehende Ausflugsgaststätte „Lankenauer Höft“ auf der Landzunge zwischen Neustädter Hafen und Weser umzuziehen. Zugleich erweiterte das Golden City seine Themen und griff lokale Geschichte und Geschichten aus Pusdorf auf. Zu den Abenden mit Shows, Konzerten und Tanz kamen der ganze Stadtteil und viele Gäste.

Und 2019 soll es weitergehen, Ende April wird das Golden City zur zweiten Saison seine Pendeltüren öffnen und für den August ein Sommerfestival vorbereiten. „Wir bekommen keinerlei institutionelle Förderung, sondern müssen Mittel über Sponsoring und Spenden aufbringen“, erzählt Frauke Wilhelm. Deshalb startet jetzt eine Crowdfunding-Kampagne. Vom 24. Januar bis zum 1. März sollen 10.000 Euro zusammenkommen. „Das soll unser Startkapital für das Festival sein. Aber die Kampagne ist nur erfolgreich, wenn wir diese Summe durch die Unterstützung von möglichst vielen Leuten tatsächlich erreichen“, so Frauke Wilhelm weiter. Alle Einzelheiten wird man dazu auf dem musikalischen Schlagerabend erfahren.

Weitere Informationen

Die Golden City-Lokalrunde lädt am 24. Januar um 20 Uhr ins Bremer Kriminal Theater in der Union Brauerei, Theodorstraße 12-13, ein. Eintrittskarten für 18 Euro (ermäßigt 15 Euro) sind erhältlich montags und mittwochs von 10 bis 14 Uhr im Büro, Am Dobben 91, sowie bei Nordwest Ticket und im WESER-KURIER Pressehaus. Informationen zum Crowdfunding finden Interessenten spätestens ab dem 24. Januar im Internet unter www.startnext.com/goldencity-sommerfestival.