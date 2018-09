Freuen sich über das superschnelle freie Netz in Gröpelingen: Lars Gerhardt (rechts) und seine Mitstreiter. (Roland Scheitz)

„Der kostenlose Internet-Zugang soll allen Menschen unabhängig vom Geldbeutel den Zugang zu digitalen Angeboten ermöglichen“, sagt Cornelia Wiedemeyer, Vorsitzende des Vereins Gröpelingen Marketing. „Es ist heutzutage aber nicht mehr allein die Frage, ob ich freien WLAN-Zugang habe, sondern in welcher Qualität." Dabei hat Gröpelingen ab sofort die Nase vorn – es hat jetzt nämlich die schnellsten öffentlichen WLAN-Zugänge der Stadt.

Freies WLAN gibt es bekanntlich schon seit Längerem in Gröpelingen: Nachdem im März vorigen Jahres am Pier 2 der vorerst letzte von insgesamt vier Internet-Knotenpunkten ans Netz gegangen war, sind dort von der Weser über das Torhaus Nord und den Bibliotheksplatz bis zum Ohlenhof insgesamt vier Hotspots online. Diese wurden jetzt zu besonders schnellen Hotspots umgebaut: Im WLAN-Netz „Gröpelingen Free-Wifi“ können Nutzer ab sofort mit einer Übertragungsstärke von bis zu 200 Megabit pro Sekunde surfen.

„Kostenlos, rund um die Uhr und für alle verfügbar lassen sich damit per Skype Gespräche in alle Welt führen, Youtube-Videos anschauen, Nachrichten in HD-Qualität ansehen oder auch auf Instagram Storys live hochladen“, sagt Stadtteilmanager Lars Gerhardt vom Gröpelingen Marketing. Begrenzt werde die Geschwindigkeit jetzt nur noch durch die Anzahl der Nutzer, die gleichzeitig online seien: Bis zu 200 Nutzer können an der Weser, beim Torhaus und im Nachbarschaftshaus gleichzeitig surfen und beim Bibliotheksplatz sogar bis zu 1000.

Möglich geworden ist die Verbesserung des Netzes Lars Gerhardt zufolge mit dem Wegfall der sogenannten Störerhaftung Ende vorigen Jahres. Demnach haften Unternehmen, die offene WLAN-Hotspots zur Verfügung stellen, als sogenannte Störer nicht mehr grundsätzlich für Urheberrechtsverstöße Dritter in ihrem WLAN, erklärt der Stadtteilmanager: „Der technische Schutz vor der Störerhaftung hat die Hotspots in der Vergangenheit unschön verlangsamt. Aber jetzt können wir uns von dieser Drosselung befreien.“

Um an den vier öffentlichen Hotspots eine höhere Geschwindigkeit anbieten zu können, mussten die vorhandenen Antennen ausgetauscht und eine neue Software aufgespielt werden.

„Wir hatten von Anfang an das Problem, dass zwar die Investitionskosten über das Programm ‚Soziale Stadt’ gezahlt wurde, die laufenden Kosten uns aber fast auffressen“, erklärt dazu Lars Gerhardt. Deshalb galt es für das Projekt Gröpelingen Free-Wifi verschiedene Einrichtungen und Betriebe im Stadtteil als Partner zu finden und die monatlichen Kosten von 50 Euro pro Standort auf mehrere Schultern zu verteilen. Als neue Partnerin ist dabei auch Performa Nord mit dabei, die den Bürgerinformationsservice (BIS) in der Stadtbibliothek West betreibt.

„Uns hat die Qualitätsoffensive für das freie WLAN in Gröpelingen überzeugt und es passt gut zu unserem Angebot“, sagt Thomas Elsner, Leiter des Bürgertelefons Bremen vom Dienstleister Performa Nord. Denn: „Die Mitgliedschaft im Gröpelingen Marketing halten wir für sinnvoll, weil wir hier vor Ort in der Community bekannt werden wollen. Wir merken, dass wir noch nicht alle Menschen in Gröpelingen erreichen – ein Hotspot ist eine moderne Idee, um auch die bremische Verwaltung bekannter zu machen.“ In den nächsten zwei Jahren werde deshalb der Bürgerinformationsservice das superschnelle Netz als besonderes Angebot für die Menschen in Gröpelingen finanzieren.

„Auf einmal sammeln sich wieder Leute am Torhaus Nord, die telefonieren. Es werden auch Nachrichten aus der Heimat angeschaut“, hat Lars Gerhardt beobachtet. 250 bis 300 Nutzer zählt er derzeit pro Tag an allen Standorten.

Im Ohlenhof-Quartier hat das Nachbarschaftshaus Helene Kaisen (Na’) schon vor zwei Jahren die Finanzierung des Internet-Zugangs drinnen und draußen übernommen. „Unsere Gäste freuen sich auf die schnellere Verbindung. Das WLAN wird viel genutzt und für uns ist es wichtig, den Gröpelingern hier an dem Standort die Teilhabe an digitalen Angeboten kostenlos zu ermöglichen“, sagt Leiterin Sabine Kruse. Nun könne das Angebot deutlich unkomplizierter genutzt werden: „Früher brauchte man immer erst das Passwort und es mussten die Personalien hinterlegt werden.“

Die Wifi-Hotspots am Torhaus Nord und am Fähranleger stemmen Gröpelingen Marketing und Pier 2 gemeinsam. Bis zu 20 Hotspots könnten Lars Gerhardt zufolge theoretisch eingerichtet werden und es wird auch bereits über weitere Standorte wie zum Beispiel das Straßenbahndepot, den Liegnitzplatz oder Oslebscity nachgedacht. Angesichts des technischen Aufwands und der Kosten gibt es aber wohl noch einiges zu klären.