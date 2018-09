Eine Woche lang haben die 14 Jahre alte Alisia und die 13-jährige Lana aus Gröpelingen an ihrem mit bunt-glitzernden Flatterbändern verzierten Trampolin gearbeitet. (Roland Scheitz)

Orhan hat einen Looping aus alten Holzstücken gemacht: „Da kann man mit dem Skateboard einmal rumfahren“, sagt der 14-jährige aus Gröpelingen. Sein Looping steht im Grünzug West und ist Teil des Jugendkunstfestivals „Pop-Up-City-Gröpelingen“, das die Vision einer kinder- und jugendfreundlichen Stadt aufzeigen soll.

„200 Menschen haben im vergangenen halben Jahr dafür gearbeitet, um dieses Festival möglich zu machen“, sagt Christiane Gartner vom Verein „Kultur vor Ort“, der mit dem Pop- Up-Festival sein 20-jähriges Bestehen feiert. „Das Schönste am Pop-Up-Festival ist, dass man ganz viel machen, fahren und springen kann“, erklärt Christiane Gartner weiter. Denn die von den Jugendlichen erstellten Kunstwerke sind zum Fahren, zum Anziehen, zum Ausprobieren: Eine Woche Arbeit haben etwa die 14 Jahre alte Alisia und die 13-jährige Lana aus Gröpelingen gebraucht, bis ihr mit bunt-glitzernden Flatterbändern verziertes Trampolin fertig war. Und auch in den riesigen Bienenwaben aus Holz steckt eine Menge Arbeit. „Darin werden Insektenhotels gebaut“, erklärt die begleitende Künstlerin Anja Fußbach die Arbeit des Kultur vor Ort-Apfelkulturparadieses und der Grundschule an der Humannstraße. „Denn die Kinder müssen mit unserem Dreck leben, daher ist es gut, Verantwortung zu übernehmen“, sagt sie mit einem Fingerzeig zum derzeitigen Insektensterben.

Straßenlaternen wechseln die Farbe

„Wie funktioniert eigentlich der Stadtraum für Kinder und Jugendliche“, formuliert Anja Fußbach die Ausgangsfrage des Festivals. Denn am Ende werde ja doch alles von den Erwachsenen geplant: „Kinder kommen da in der Regel nicht vor, und deshalb gibt es dieses Festival, wo die Kinder präsentieren, was sie sich erarbeitet haben.“

Durch die Umnutzung des Grünstreifens West werde von den Jugendlichen somit ein „anderer Ort“ kreiert, heißt es in der Ankündigung des Pop-Up-City-Gröpelingen. „Sie stellen den hierarchisierten Raum auf den Kopf, indem sie ihre Themen zirkulieren lassen, ihn mit anderen Qualitäten aufladen und mit Fantasie bevölkern.“ Denn Kinder wünschten sich mehr Platz zum Spielen, sagt Anja Fußbach. Und das beweist auch die künstlerische Demonstration, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kinder- und Jugendateliers im Roten Hahn entwickelt haben: „Saubere Straßen zum Spielen“ werden da etwa auf großen Transparenten gefordert, „Freizeit für alle“, aber auch das „Recht auf Schlaf“. Und auch die neun Jahre alte Maja, die achtjährige Nikola und der sechs Jahre alte Mert haben konkrete Vorstellungen von einer kinderfreundlichen Umgebung: In ihrer „Geschichte aus dem Grünzug: Der Fahrradfahrer“ fordern sie abschließend Straßenlaternen, die die Farbe wechseln können und „einen tollen Spielplatz zum Rutschen“. Ein Erdbeerbrunnen und ein Eisbaum kämen für die drei Kinder ebenfalls infrage, doch alternativ täte es auch ein Obstgarten und ein Eisverkaufsstand.

Materialien wiederverwerten

Neben der Forderung nach mehr Freiräumen im öffentlichen Leben spart das Pop-Up-Fe­stival auch nicht mit Konsumkritik: So werden verschiedenste Materialien zur künstlerischen Weiterentwicklung wiederverwertet: Etwa alte Jeans, die von Schülerinnen und Schülern der Grundschule an der Oslebshauser Heerstraße, an Holzgestellen aufgehängt, mit bunten Blumen bepflanzt wurden und nun einem neuen Zweck dienen. „Man muss nichts wegwerfen, sondern kann Dinge auch anders verwerten“, sagt Anja Fußbach zur Intention des Werks. Die verschiedensten Bilder, die die Kinder an der Station „Pop-Up- Little-Corn“ aus Maiskörnern legen, sind jedoch nur für den Moment bestimmt. „Teilweise haben die Kinder den Mais auch selbst gezogen, damit können sie dann sowohl Bilder legen als auch haptische Erfahrungen sammeln“, sagt Anja Fußbach.

Etwas, was auch nach dem Pop-Up-Festival bestehen bleiben wird, sind mehrere Graffitiwände, die an einem Zaun am Rande des Grünzugs befestigt sind. „Das war ein Wunsch der Kinder und Jugendlichen, die können das Sprühen hier mal ausprobieren“, erklärt Christiane Gartner. Und ausprobieren können sie sich auch in der mobilen Druckwerkstatt, wo die Teilnehmenden kleine Linolplatten mit einem Messer bearbeiten. Später werden die Platten mit Farbe bestrichen und auf Papier oder Stoff gepresst. „Man hat gleich Erfolgserlebnisse“, sagt Anja Fußbach und fügt hinzu: „Hier sieht man erst, wie viele Kinder und Jugendliche es im Stadtteil gibt. Und dass man sie im Stadtbild nicht ignorieren kann.“