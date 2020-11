Das Innenressort will nach Rücksprache mit den Ortsämtern die Maskenpflicht auf Teile von Gröpelingen, Huchting und Tenever ausweiten. (Sina Schuldt /dpa)

Der Gröpelinger Beirat gibt dem Vorhaben des Innensenators Rückenwind, in besonders frequentierten Bereichen des Stadtteils das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes anzuordnen. Einen entsprechenden Entschluss fasste der Gröpelinger Fachausschuss Soziales in seiner Online-Video-Konferenz am vergangenen Donnerstag. Gleichzeitig fordern die Gröpelinger die senatorischen Behörden für Inneres, Gesundheit und Soziales auf, ihre Anstrengungen im Bereich Aufklärung und Prävention zu verstärken.

Der Antrag, der nach einer SPD-Vorlage einstimmig beschlossen wurde, befürwortet eine Maskenpflicht an der Gröpelinger Heerstraße zwischen Moorstraße und Depot, an der Lindenhofstraße, sowie am Oslebshauser Bahnhof. Um die Einhaltung zu überwachen, müssten die ordnungsdienstlichen Kräfte entsprechend verstärkt werden, heißt es weiter. Parallel setzen die Gröpelinger auf eine stärkere Vermittlung der Corona-Regeln, unter anderem durch Streetworker und den Einsatz von Gesundheitsfachkräften in den Schulen.

Mehr zum Thema Innenbehörde plant weitere Zonen Maskenpflicht erreicht die Stadtteile In Bremen steht eine Ausweitung der Maskenpflicht bevor. Die Innenbehörde wird voraussichtlich ... mehr »

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass das Innenressort nach Rücksprache mit den Ortsämtern die Maskenpflicht auf Teile von Gröpelingen, Huchting und Tenever ausweiten will. Die Daten sprechen für sich: Sowohl über die Gesamtdauer der Pandemie, als auch mitten in der so genannten „zweiten Welle”, die seit Mitte September beobachtet wird, liegen die Infektionszahlen in den besagten Stadtteilen deutlich über dem städtischen Durchschnitt.

Auf der Suche nach Gründen für vergleichsweise hohe Infektionszahlen

„Wir müssen Maßnahmen ergreifen”, erklärte Gröpelingens stellvertretender Beiratssprecher Senihad Sator (SPD). Der Beirat wolle auch der Frage nachgehen, ob die auffällig hohen Zahlen auf bestimmte Vorfälle im Stadtteil zurückzuführen seien, kündigte seine Fraktionskollegin Barbara Wulff an. „Wir wollen von Polizei, Ordnungsdienst und Wohnungsbaugesellschaften wissen, ob an den Gerüchten etwas dran ist, und ob es in Gröpelingen tatsächlich größere Verstöße gegen Coronaregeln gegeben hat”, so die Gröpelinger Beiratssprecherin.

Zuvor hatten die Stadtteilpolitiker eine offene und lebhafte Schilderung eines Ausbruchsgeschehen im Stadtteil erhalten. Von „Corona in Echtzeit” konnte Annette Zarnitz berichten. Der Leiterin des Ella-Ehlers-Hauses an der Dockstraße war aber auch die Erleichterung anzusehen: Just an diesem Tag hatte das Seniorenzentrum dreieinhalb Wochen strenger Quarantäne hinter sich gebracht. Die Einrichtung der Awo, in der rund 100 ältere und zum Teil demente Menschen leben, war lange Zeit von Infektionen verschont geblieben. „Wir haben schon sehr früh beschlossen, uns ein Stück weit abzuschotten und sind wunderbar durch den Sommer gekommen“, so die Einrichtungsleiterin. „Aber wir haben auch erlebt, wie schnell sich das ändern kann“.

Am 17. Oktober wurde der erste von mehreren Corona-Fällen diagnostiziert, von denen vorwiegend Mitarbeiter betroffen waren. Zarnitz berichtete über personelle Engpässe wegen der Kollegen, die in häusliche Quarantäne geschickt wurden, über die „gruseligen“ Quarantänemaßnahmen, die damit verbundenen psychischen Belastungen für Team, Bewohner und Angehörige. Sie betonte aber auch die große Kooperationsbereitschaft der Bewohner und die „großartige“ Leistung ihrer Mitarbeiter. Zum Glück habe es keine schweren Verläufe gegeben und die meisten Erkrankten seien mittlerweile genesen. Dennoch, so Zarnitz, „eine furchtbare Zeit”.