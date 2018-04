Gröpelingen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Gröpelinger Beirat tagt in Oslebshausen

Anne Gerling

Gröpelingen. Unter anderem um die Pläne für den Bau eines Biomüll-Zwischenlagers in Oslebshausen wird es am Mittwoch, 11. April, ab 19 Uhr bei der Sitzung des Stadtteilbeirats Gröpelingen im Bürgerhaus Oslebshausen, Am Nonnenberg 40, gehen.