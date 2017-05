Die Gröpelinger Heerstraße ist für viele Anwohner ein Angstraum. Ein runder Tisch soll Strategien entwickeln, die zu einer positiven Entwicklung dieses zentralen Bereichs im Stadtteil beitragen könnten. (Roland Scheitz)

Am vergangenen Sonntag wurde in den frühen Morgenstunden einer ihrer Nachbarn vor einer Gaststätte brutal zusammengeschlagen. Bereits seit Jahren beobachten die Anwohner der Wohnstraße, die in die Gröpelinger Heerstraße mündet, eine Eskalation an Kriminalität und Gewalt. Haupt-Brennpunkt ist eine Reihe zwielichtiger Lokale in ihrem direkten Umfeld. In einem eindringlichen Appell an den Gröpelinger Beirat fordern sie die Schließung dieser Lokalitäten. Stadtteilpolitik und Polizei haben sie auf ihrer Seite. Im Rahmen eines Runden Tisches soll in Kürze gemeinsam nach Maßnahmen gesucht werden, wie die Gröpelinger Heerstraße von einem Angstraum in eine einladende Visitenkarte des Stadtteils entwickelt werden könnte.

Der 48-jährige Gröpelinger überlebte die Attacke schwer verletzt, womöglich nur, weil die Angreifer von den Sirenen eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens in die Flucht getrieben wurden und aufmerksame Anwohner rasch die Polizei und Rettungskräfte alarmierten. Drei Tatverdächtige konnten schnell in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Gegen die Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren wurde Haftbefehl wegen des versuchten Tötungsdelikts erlassen, die Ermittlungen laufen. Der Vorfall ist ein weiterer trauriger Höhepunkt einer ganzen Kette gefährlicher Vorfälle, die sich vor der Haustür der Bewohner der Ritterhuder Straße ereigneten. Miterlebt haben die Nachbarn in den vergangenen Monaten auch mehrere Massenschlägereien, Messerstechereien und einen bewaffneten Überfall inklusive Schießerei. Der gesamte Bereich der Gröpelinger Heerstraße zwischen Ritterhuder Straße und Ohlenhof wird als Angstraum wahrgenommen und sei abends „sau-gefährlich“, berichtete ein Anwohner den Gröpelinger Beiratsmitgliedern. Und nicht nur dann, ergänzte ein weiterer Nachbar: Schon nachmittags müsse man beobachten, wie vor den eigenen Vorgärten Drogen gedealt oder konsumiert werden, in unmittelbarer Nähe einer Grundschule und einer Kindertagesstätte.

Polizei zwar engagiert, Mittel aber begrenzt

Ein Großteil der Probleme geht nach den Beobachtungen der Anwohner von einer Reihe an Lokalitäten im unmittelbaren Umfeld der Ritterhuder Straße aus – laut ihren Angaben konkret von einer Kneipe, einem Wettbüro und zwei Teestuben. Die Polizei sei aktiv und engagiert, doch ihre Mittel seien begrenzt. Die Nachbarschaftsinitiative plädiert darum für die Einrichtung eines gremien- und ressortübergreifenden runden Tisches mit Vertretern von Stadtteilpolitik, Beirat, der Behörden für Inneres und Justiz sowie Immobilieneigentümern. Von den Betreibern der besagten Lokale ist eine Kooperation im Sinne des Stadtteils offensichtlich nicht zu erwarten. Daher sei „die Schließung der derzeitigen Einrichtungen“ zu verfolgen, lautet die Forderung der Initiative, die im gemeinsamen Bürgerantrag an den Beirat formuliert und begründet wird.

Der zentrale Bereich Ritterhuder Straße/Lindenhofstraße/Heerstraße und Ohlenhof sei nicht nur eine der lebhaftesten Kreuzungen des Stadtteils, heißt es darin: Er sei auch die „Visitenkarte“ Gröpelingens, die das urbane soziale und wirtschaftliche Leben des Stadtteils widerspiegeln sollte. Auch die Nachbarschaft der Ritterhuder Straße sei „gelebte Kultur quer durch alle religiösen, sprachlichen, nationalen Herkünfte“, schreiben die Anwohner. „Uns ist egal, welche Sprache wir sprechen, welche Hautfarbe wir haben, welchen Pass“, heißt es weiter. „Uns interessiert nur eins: Wie können wir gut miteinander leben?“

Gewalt spielt leider eine große Rolle

„Gewalt spielt in Gröpelingen leider eine große Rolle“, bestätigte Frank Schröder, Leiter des Gröpelinger Polizeireviers an der Stapelfeldstraße. Alleine am besagten Wochenende habe es in Gröpelingen drei weitere Vorfälle im Umfeld anderer Gaststätten gegeben. Der Revierleiter wies darauf hin, dass aufgrund der verstärkten Präsenz der Gröpelinger Beamten, der Bereitschaftspolizei und des zivilen Einsatzdienstes im Bereich der Gröpelinger Heerstraße in den vergangenen eineinhalb Jahren große Verbesserungen erreicht worden seien. Die Ritterhuder Straße sei als „Kontrollort“ im besonderen Fokus der Polizisten, die auffälligen Lokale habe man im Blick. „Ich kann Ihnen versprechen, dass wir die Läden unter Dampf halten“, versicherte der Revierleiter. Davon abgesehen sei es keine Frage: „Wir werden beim Runden Tisch natürlich mitarbeiten.“

Der Gröpelinger Stadtteilbeirat unterstützte die Initiative aus der Ritterhuder Straße einstimmig. Das Ortsamt West wird nun die von den Antragstellern gewünschten Akteure kontaktieren und zeitnah einen Termin für das erste gemeinsame Treffen organisieren.