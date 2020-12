Die Brücke, an der sich drei Strecken kreuzen, ist mittlerweile mehr als 100 Jahre alt. Die Bahn will das Bauwerk deshalb modernisieren. (Roland Scheitz)

Die Deutsche Bahn (DB) plant ab Oktober 2025 eine große und langwierige Baumaßnahme am Rande des Waller Kleingartengebietes, die sie schon jetzt vorbereitet. Denn betroffen ist eine stark befahrene Personen- und Güterverkehrsstrecke von großer überregionaler Bedeutung, auf der der Zugverkehr auch während der Bauarbeiten sichergestellt werden muss.

Konkret geht es um eine Eisenbahnbrücke am Hagenweg, an der die Güter- und Personenverkehrsstrecke 1740 in Richtung Bremerhaven-Speckenbüttel/ Jade-Weser-Port beziehungsweise in Richtung Seelze/ Hannover, eine weitere Strecke und die südliche Einfahrt zum Rangierbahnhof sich kreuzen.

„Es ist an der Zeit, dieses Kreuzungsbauwerk zu erneuern und an die Anforderungen der Gegenwart und Zukunft heranzuführen“, hat der mit dem Projekt betraute Ingenieur Dietmar Jahn kürzlich dem Bauausschuss des Waller Beirats den Hintergrund erklärt.

Das Gleisbett soll angehoben werden

Eine Option wäre, die mehr als 100 Jahre alte Brücke komplett abzureißen und anschließend durch einen Neubau zu ersetzen. Dies würde allerdings den Schienen- und Straßenverkehr vor Ort lange stören. Daher haben sich die Verantwortlichen entschieden, lediglich den Überbau des Bauwerks zu erneuern, um die betrieblichen Abläufe so wenig wie möglich zu behindern. Geplant ist, das Gleisbett um etwa 50 Zentimeter anzuheben, den Unterbau zu verstärken, den Eisenbahndamm breiter und höher zu bauen und in der Folge auch die Oberleitungsanlage anzupassen.

Bevor dies geschehen kann, ist noch ein Planfeststellungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt notwendig. Für Juli 2023 erhofft sich die Bahn den angestrebten Planfeststellungsbeschluss, dann kann die etwa 16,5 Millionen Euro teure Baumaßnahme ausgeschrieben werden. Im Oktober 2025 sollen die Vorbereitungen beginnen; der erste Bauabschnitt könnte demnach im April 2026 und der zweite Bauabschnitt im September 2026 starten. Die Inbetriebnahme des ertüchtigten Kreuzungsbauwerks ist für das Jahr 2027 anvisiert.

Dass es während der Baumaßnahme im Bereich Hagenweg/ Waller Straße/ Fleetstraße durch den Baustellenverkehr zu Beeinträchtigungen wie kurzzeitigen Sperrungen kommen könnte, sei nicht auszuschließen, so Jahn: „Wir müssen zum Beispiel einen Kran aufstellen.“