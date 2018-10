Galeristin Helga Busch zeigt in der neuen Ausstellung in der Kleinen Galerie an der Eichenberger Straße Bilder zum Thema „Was macht das Format mit der Kunst?“. (Roland Scheitz)

Weidedamm. In der Kunst, wie so oft im Leben, kommt es auf die Größe an. Dabei ist der Begriff ganz allgemein zu verstehen: Viele Betrachter des Louvre, die zum ersten Mal die Mona Lisa erblicken, sind erstaunt, wie klein die wohl berühmteste Frau der Kunstgeschichte in Wirklichkeit ist. Und manches Rothko-Gemälde, das als Poster in stylischen Wohnzimmern hängt, würde im Original an keine durchschnittliche Wand passen. Ein Gemälde braucht nicht nur schlicht so viel Platz, wie der Bildinhalt benötigt: Seine Dimensionen sind auch ganz entscheidend für die Wirkung, die der Künstler beabsichtigt. Mit diesem zunächst so formalistisch klingenden Thema beschäftigt sich die aktuelle Ausstellung in der Findorffer „Kleinen Galerie“ an der Eichenberger Straße 62.

„Was macht das Format mit der Kunst“, fragte sich Galeristin Helga Busch im Ausstellungstitel. Zur Beantwortung hat sie elf Künstlerinnen und Künstler aus Bremen und der Region ins Haus geladen – darunter Mitglieder zweier Bremer Künstlergruppen, die sich ganz bewusst auf einheitliche Formate beschränken. Die Gruppe „Bremerquadrate“ arbeitet mit dem Format 20 mal 20 Zentimeter. Die Malerinnen von „Taku4“ kommen mit noch weniger Platz aus: Sie produzieren Kunstwerke in Kreditkartengröße. Die Ausstellung stellt ganz unterschiedliche Motive, Ausdrucksformen, Techniken und zeitgenössische Kunstrichtungen nebeneinander: Zu sehen sind Abstraktes und Gegenständliches, Digital Art, Foto- und Textilkunst. Und wie man in Findorff ebenfalls gerade sieht: Es ist eine spannende Idee, „große“ Kunst auf

Mini-Formate zu übertragen.

Das illustrieren beispielsweise die Arbeiten von Patrick Przewloka, der seine Malerei normalerweise auf Leinwänden von 40 Quadratmetern oder mehr auslebt. Auch wenn ihnen der Name des Künstlers nichts sagt, kennen die meisten Bremer das ein oder andere unübersehbare Werk. Von ihm stammen zum Beispiel das riesige Chamäleon auf einem Giebel im Bremer Ostertor-Viertel und die Knollennasenmännchen-Skulptur auf dem Loriot-

platz am Rande der Wallanlagen. In Findorff zeigt Przewloka Urban Art en miniature.

Viel mehr Platz benötigt normalerweise auch der Bremer Maler Andreas Horn für seine unverwechselbaren abstrakten Gemälde, die wie elektronenmikroskopische Aufnahmen des menschlichen Gehirns wirken: Man darf sie zum Beispiel als die Wunden, Narben, aber auch die Erkenntnisse betrachten, die das Leben als Spuren auf der Seele hinterlässt. Horns Kunst, mit der er seinen Betrachtern „Zugang zu ihrer eigenen emotionalen und gedanklichen Welt eröffnen“ will, funktionieren aber durchaus auch im Kleinformat. Das Quadrat weise nicht über sich hinaus und könne als Symbol der Schlichtheit gesehen werden, erklärt die Künstlergruppe, die sich erst Anfang dieses Jahres gründete. Der vorgegebene Rahmen biete „dem künstlerischen Selbst eine Realisierungsmöglichkeit, durch unterschiedliche Techniken auch widerstrebenden Strukturen Ausdruck zu verleihen“.

Stilistisch ganz eigenständig sind auch die Malerinnen der Gruppe „Taku4“. Seit acht Jahren produzieren sie Kunststücke, die in jede Brieftasche passen, und ihre Besitzer als „kleine kostbare Momente“ im Alltag begleiten sollen. Die „Kleinkunst“ in der „Kleinen Galerie“ fordert dazu auf, sich ihr zu nähern und genau hinzusehen. Als Gegenpol und Kontrastprogramm setzte Helga Busch zwei Großformate des Oldenburgers Christian

Gloystein gegenüber – raumgreifende Blickfänger mit starken Farben und überbordenden Formen.

Die Ausstellung „Was macht das Format mit der Kunst?“ ist bis zum 8. Dezember in der Kleinen Galerie Eichenberger Straße zu sehen. Gezeigt werden Werke von Angelika Bruns, Karin Krampe, Heidrun Siebeneicker, Andreas Horn, Gudrun Kreienmeyer, Clemens

Niewöhner, Sybille Rolf, Ingrid Wittkau,

Patrick Przewloka, Cornelia Koebbel und Christian Gloystein. Öffnungszeiten sind freitags 15 bis 19 Uhr, sonnabends 14 bis 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 0 42 64 / 25 86.

Im Rahmen der Ausstellung lädt die Galerie für Freitag, 9. November, 19 Uhr, zu einer Lesung ein: Der Bremer Journalist und Autor Markus Tönnishoff erzählt unter dem Titel „Worte ohne Formate“ satirische Kurzgeschichten.