Helal Haji Omar, Ayaz Mahmoud und Tim Stölting (von links) setzen auf freiwillige Rücksichtnahme. (Roland Scheitz)

Wie geht es eigentlich Jugendlichen in Zeiten von Corona? Was machen sie in ihrer Freizeit? Während der Schulalltag junger Bremerinnen und Bremer zwischenzeitlich überwiegend im Internet stattfand, ist bei vielen sicherlich mit der Pandemie der Wunsch gewachsen, ihre Lebensrealität und sämtliche Aktivitäten nun nicht komplett ins Digitale verlagern zu müssen.

So jedenfalls erlebt es aktuell das noch junge Team im Skatepark in der Überseestadt, der trotz Lockdowns weiterhin durchaus rege genutzt wird. Bewegungspädagoge Helal Haji Omar, Freizeitwissenschaftler Tim Stölting und Paul Kienast, der beim Verein Sportgarten ein freiwilliges soziales Jahr absolviert, sind dort nun regelmäßig als Ansprechpartner vor Ort und haben auch schon ein coronakonformes Osterferienprogramm vorbereitet.

„Wir sind froh, dass die Anlage im ersten Lockdown nicht geschlossen wurde“, blickte kürzlich im Sozialausschuss des Waller Beirats Projektleiter Ulli Barde auf die vergangenen Monate zurück. Immerhin habe es damals Strafanzeigen gegeben, die an den Verein mit der Bitte weitergeleitet worden seien, diese weiterzuverfolgen: „Das ist ja nicht gerade der Sinn einer pädagogischen Einrichtung.“

Damit, dass im Winter viele Besucher kommen würden, hatte das Team Barde zufolge eigentlich nicht gerechnet. In den vergangenen Tagen lockten dann aber die überraschend frühlingshaften Temperaturen besonders viele sportbegeisterte junge Leute auf die Anlage in die Überseestadt: 150 bis 250 Besucher waren offenbar etwa am vorvergangenen Wochenende gleichzeitig auf der Anlage, die seinerzeit bewusst als offenes und frei zugängliches Angebot konzipiert worden war.

Anlage kurzzeitig gesperrt

Die hohen Besucherzahlen lösen bei Barde durchaus gemischte Gefühle aus. „Es ist schön, dass die Anlage so gut genutzt wird“, findet er, „sie soll aber nicht gesperrt werden.“ Am Sonntag sei nämlich Polizei vor Ort gewesen und habe dazu aufgefordert, die Anlage zu räumen. Nachdem dies nicht gelungen sei, sei die komplette Anlage dann von der Polizei gesperrt worden – am darauffolgenden Montag aber wieder offen gewesen.

Das Team versucht gegenzusteuern und ruft zum gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie auf: „Fight Corona!“, lautet das Motto. Mit Postern wird vor Ort darauf hingewiesen, dass auf der Anlage aktuell „Lockdown-Regeln“ gelten. So ist dort zum Beispiel nur Individualsport erlaubt und kein Teamsport, es gilt die Maskenpflicht, und Besucher werden gebeten, ihre Hände zu desinfizieren. „Kommt bitte nur zu uns, wenn ihr euch gesund fühlt und fieberfrei seid“, heißt es außerdem auf den Postern.

Nutzung auf Zeit und nach Hygieneregeln

Nach dem Beispiel der anderen Sportgarten-Angebote in der Pauliner Marsch – die Anlage dort ist komplett eingezäunt und kann somit auch nur nach Kontrolle betreten werden – und im Postamt 5 in der City hat das Team jetzt außerdem ein Buchungssystem entwickelt, um auch in der Überseestadt die Besucherströme best möglich zu kanalisieren: Online können bestimmte Zeitfenster für einzelne Bereiche der Anlage reserviert werden. Nach den geltenden Hygienevorgaben dürfen aktuell sechs bis acht Skater zeitgleich den Skatebereich nutzen, jeweils zwei Personen Fußball spielen und vier bis sechs Besucher auf die Parkour-Anlage.

Während allerdings laut Buchungssystem die Skatehalle P5 über mehrere Tage komplett ausgebucht und Skate-Areale, Plätze und Kletterfelsen in der Pauliner Marsch bereits zur Hälfte vergeben sind, sind in der Überseestadt noch sämtliche Angebote frei: Dass man sich dort anmelden kann, hat sich ganz offensichtlich noch nicht unter allen Nutzern herumgesprochen beziehungsweise erscheint einigen womöglich auch einfach überflüssig – schließlich ist die Anlage nicht eingezäunt.

„Wir müssen uns eine gute Lösung überlegen“, sagt deshalb Ulli Barde. Sozialausschusssprecherin Brigitte Grziwa-Pohlmann (SPD) würde dem Team dabei gerne zur Seite stehen. „Ich finde es toll, dass der Skatepark nicht gesperrt wird“, sagt sie, „aber dafür braucht ihr auch Unterstützung.“ Möglicherweise müsse das Ordnungsamt hinzugezogen werden, rät sie.

Zur Sache

Der lange Kampf um Mittel

Mehrere Jahre lang fehlten die Mittel, um auf der im Juli 2014 eröffneten Skateanlage in der Überseestadt, auf der es auch Flächen für Ballsportarten und Parkour gibt, Fachpersonal einsetzen zu können. Somit gab es lange keinen festen Ansprechpartner. Auch Veranstaltungen wie Fußballturniere, Basketballworkshops oder Parkour-Training konnten nur sporadisch angeboten werden. Nach jahrelangen Kämpfen und mit Unterstützung durch den Waller Beirat gelang es 2020, zusätzliche Fördermittel aus einem neu eingerichteten Topf für überregionale Bewegungs- und Sportangebote für Jugendliche zu bekommen. Diese wurden vom Controllingausschuss mit Mitteln für die offene Jugendarbeit aufgestockt, sodass die vom Verein Sportgarten betriebene und bei Jugendlichen ausgesprochen beliebte Anlage nun regelmäßig von zwei Teilzeitkräften und einem FSJler betreut werden kann.