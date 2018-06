Edelgard Hemmer vor den Werken Doris Lenkeits: Zusammen mit Freunden hat sie die verstorbene Künstlerin begleitet. (Roland Scheitz)

Lindenhof. „Diese Ausstellung hat sie sich gewünscht und unser Wunsch war, dass sie dabei sein konnte“, erzählt Edelgard Hemmer. „Doch leider war dem nicht so.“ Denn die Künstlerin Doris Lenkeit, deren ausgewählte Werke in der Ausstellung „Faces“ noch bis zum 22. Juni im Roten Hahn an der Gröpelinger Heerstraße 226 ausgestellt sind, ist am 12. April nach schwerer Krankheit verstorben.

Zusammen mit sechs weiteren Freunden habe sie Doris Lenkeit die letzten zweieinhalb Monate begleitet, bevor sie dann in ein Hospiz verlegt wurde, wo sie vier Tage später gestorben ist. „Sie besaß viel lebendiges Interesse – an Politik, aber auch am arbeitenden Menschen“, berichtet Edelgard Hemmer. „Und ich war mit ihr häufiger in der Natur wie zum Beispiel im Wald oder im Teufelsmoor, um uns Kraniche anzuschauen.“ Dort habe sie sich wohl auch ihre Inspirationen geholt: „Sie hat immer in Phasen gemalt.“

Ein umfangreiches Werk

Herausgekommen ist ein umfangreiches Werk, von dem nur ein kleiner Teil im Roten Hahn zu sehen ist. Entstanden sind die ausgestellten Bilder aus ihrer Zeit beim Blaumeier-Atelier: Zehn detailgetreue Porträts von dort tätigen Künstlerinnen und Künstlern sind ebenso zu bewundern wie ein Selbstporträt und diverse Skulpturen aus Schrott, hergestellt auf der Klöckner-Hütte. „Knapp drei Jahre hat sie dort gearbeitet“, berichtet Eike Hemmer, zu dieser Zeit im Betriebsrat des Stahlwerks. Es habe auf der Hütte einen riesigen Schrottplatz gegeben, erzählt er, und dieser Schrott wurde eigentlich eingeschmolzen. „Doch Doris Lenkeit hat Kunst daraus gemacht. Die Plastiken sind unglaublich ausdrucksstark und zeigen, was man aus diesem Werkstoff machen kann.“

Nachhaltig geprägt habe sie auch die Zeit im Blaumeier-Atelier, sagt Edelgard Hemmer: „Sie liebte es, bei Blaumeier mit den vielen verschiedenen Menschen zusammen zu sein.“ Eine von Doris Lenkeit porträtierte Künstlerin habe eines Tages verkündet, nur noch Fische malen zu wollen, und Edelgard Hemmer vermutet, dass auch Doris Lenkeit davon beeinflusst wurde: Denn auch sie hat Fische gemalt, die teilweise ihrer Fantasie entsprungen sind – auf Leinwand, Papier oder auch auf Zeitungen. Dabei habe sie immer sehr lange und sehr gründlich an ihren Bildern gearbeitet.

Einen ganz vielfältigen Stil habe sie gepflegt – mal Öl, mal Pastell, aber auch Holz- und Linoldrucke seien in ihrem Werken zu finden. „Ich habe viele ihrer Techniken und Werke gar nicht gekannt, erst in den letzten Wochen habe ich viel davon entdeckt“, sagt Edelgard Hemmer. „Ich war vollkommen überrascht über ihre vielfältigen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten.“

Auch Jürgen Seippel hat sich in den letzten Wochen um Doris Lenkeit gekümmert. „Als es kritisch wurde, kamen wir sieben Leute zusammen und sagten, dass wir sie begleiten möchten“, sagt er. Eine Menge habe sie ausgezeichnet, erzählt er, „sie kam aus einer Arbeiterfamilie und blieb bei den einfachen Menschen. Sie wusste, was sie wollte, war selbstbewusst und konnte auch richtig störrisch sein.“ Auch Bescheidenheit und Freundlichkeit habe ihr Wesen ausgemacht, „und natürlich konnte sie auch hervorragend malen.“

Ebenfalls bis zum 22. Juni ist im DGB-Haus am Bahnhof die Ausstellung „Zwischen Hütte und Häfen“ von Doris Lenkeit zu sehen. In den dort zu sehenden Bildern verarbeitete die Künstlerin ihre Zeit, die sie auf der Klöckner-Hütte verbrachte. „Die spannungsreiche Beziehung Mensch – Maschine ist Grundthema meiner Arbeit“, schreibt Doris Lenkeit in dem Katalog zur Ausstellung. „Diese Beziehung ist einem ständigen Wandel unterworfen. Technologische Innovationen in schneller Folge verändern die Produktion, werfen Fragen nach dem Erhalt menschlicher Lebensgrundlage –der Natur- auf, stellen schließlich neue Anforderungen an die in der industriellen Produktion tätigen Menschen.“ Als 1991 das Werk kurz vor der Schließung stand, gestaltete sie die Transparente für die Demonstrationen. „Aus ihrer humanistischen Grundhaltung heraus wandte sich Doris Lenkeit auch stets gegen rassistische und neonazistische Tendenzen“, ist auf der Ankündigung für die beiden Ausstellungen zu lesen, und diese Grundhaltung äußert sich auch bis über ihren Tod hinaus, sagt auch Jürgen Seippel: „,Was ich an Hausrat übrig habe oder wenn Bilder verkauft werden, soll an Amnesty International oder an die Flüchtlingshilfe gehen´, bestimmte sie.“

Weitere Informationen

Wer Interesse an Werken von Doris Lenkeit hat und Arbeiten erwerben möchte, kann über ergenzin@uni-bremen.de einen Termin vereinbaren. Die Ausstellung "Faces" ist noch bis zum 22. Juni montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr in der Galerie im Atelierhaus Roter Hahn an der Gröpelinger Heerstraße 226 zu sehen. Im DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28, ist ebenfalls bis zum 22. Juni die Ausstellung „Zwischen Hütte und Häfen“ zu sehen. Öffnungszeiten sind dort montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 12.30 Uhr.