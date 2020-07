Die städtischen Verkehrsplaner schlagen vor, dass Wohnquartier zwischen Admiralstraße und Bahndamm in des Bewohnerquartier einzubeziehen. Das stößt nicht bei allen Bewohnern auf Zustimmung. (Roland Scheitz)

Die Gebietsbestimmung für das künftige Findorffer Bewohnerpark-Quartier hatte am 15. Juni auf der Tagesordnung des Findorffer Bauausschusses gestanden. Was konkret damit gemeint war, erfuhren die meisten Anwohner erst im Anschluss aus den Medien: Die Behörde hatte dem Beirat vorgeschlagen, die Plantage sowie die angrenzenden Wohnstraßen zwischen Admiralstraße, Bahndamm und Hemmstraße in die Planungen einzubeziehen. Weil viele potenzielle Betroffene keinen Vorteil in der Umstellung erkennen, hatte man im Ortsamt West viel damit zu tun, zu beruhigen und zu beschwichtigen.

„Es gab viel Unmut”, konnte die Findorffer Sachgebietsleiterin Christina Contu berichten. Der Ausschuss nahm den Gegenwind zum Anlass, Behördenvertreter Thomas Kirpal erneut einzuladen, um die Wogen zu glätten. Der Referent für Mobilitätsmanagement und Verkehrsentwicklung erläuterte, was erst noch alles passieren wird, bevor das Bewohnerparken tatsächlich eingeführt wird. Das Fazit: Erst einmal abwarten. Entschieden ist zunächst mal noch gar nichts über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg. Mit welchen Argumenten die städtischen Verkehrsplaner die Gebietserweiterung befürworten, hatte Kirpal bereits im Juni erläutert.

Sie solle verhindern, dass Fremdparker auf der Suche nach einem kostenlosen Parkplatz auf das Nachbarquartier ausweichen. Für die Plantage, die vorwiegend gewerblich genutzt werde, spreche, dass dort Stellplatzressourcen genutzt beziehungsweise neu geschaffen werden könnten. „Wir sind aber erst in der Vorprüfungsphase”, betonte Kirpal. In einem ersten Schritt müsse ein gesetzlich vorgeschriebenes Parkraum-Gutachten erweisen, ob im Untersuchungsgebiet überhaupt Handlungsbedarf bestehe. Dazu werde der beauftragte Gutachter die Situation über einen typischen 24-Stunden-Zeitraum beobachten und dokumentieren.

Erst nach Vorlage der Ergebnisse könne ein Betriebsplan beauftragt werden, der ein detailliertes Szenario für das gesamte Gebiet entwirft. Er wird vorschlagen, wo Beschilderungen und Markierungen sinnvoll seien, welche Straßenseiten beparkt werden sollten, an welchen Standorten Fahrradständer oder Parkscheinautomaten anzubringen seien. „Das wird alles dauern”, so Kirpal, „und die Bürger werden informiert und beteiligt”.

In der östlichen Vorstadt ist man bereits einige Schritte weiter: Dort hatte der Beirat im September des vergangenen Jahres beschlossen, das mit EU-Mitteln geförderte Projekt anzugehen. Die Umsetzung soll im Sommer dieses Jahres starten. In der Zwischenzeit hatten die Anwohnerinnen und Anwohner der Straßen zwischen Vor dem Steintor, Horner-, St. Jürgen- und Bismarckstraße Gelegenheit, sich im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Workshops an der Ausarbeitung zu beteiligen. Auch unter „Corona-Bedingungen“ werde man den Informations- und Beteiligungsprozess durchführen, so Kirpal. In einem kurzen Film, der online verbreitet wurde, ruft die Behörde bereits zur Ideensammlung auf – zur Missstimmung im Findorffer Beirat, der davon nicht in Kenntnis gesetzt worden war. „Es wäre gut gewesen, wenn wir vorher darüber informiert worden wären“, kritisierte Beiratssprecherin Anja Wohlers.

Nachdem bislang die Kosten für die Parkausweise bundesweit einheitlich auf 30 Euro pro Jahr begrenzt waren, soll es den Kommunen künftig freistehen, ihre Tarife festzulegen. Ortsamtsmitarbeiterin Conto berichtete von Befürchtungen, dass die Einführung des Bewohnerparkens die Betroffenen teuer zu stehen kommen werde. Mit welchen Kosten in Bremen zu rechnen seien, stehe noch nicht fest, so der Behördenvertreter. „Sie können aber sicher sein, dass die Preise nicht ins Kraut schießen.“