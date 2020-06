Bei den Überseespielen im Skatepark haben im vergangenen Jahr Jugendliche diverser Schulen mitgemacht. (Sportgarten)

Jahrelang stritten Vertreter der Jugendarbeit gemeinsam mit den Beiräten erbittert um eine bessere Finanzierung und vor allem um die kontinuierliche Absicherung stadtteilübergreifender Angebote. Nun soll Bremen tatsächlich einen neuen zentralen Fördertopf für die offene Kinder- und Jugendarbeit bekommen: So hat es die Bürgerschaft schon vor einiger Zeit beschlossen und kommt damit einer Forderung nach, die immer wieder aus den Stadtteilen an sie herangetragen wurde: Dass die Stadtteile mit der Finanzierung von Angeboten, die von Besuchern aus der ganzen Stadt genutzt werden, nicht alleine gelassen werden.

Der im Sozialressort angesiedelte neue zentrale Fördertopf soll noch im Juni bewilligt werden. Für das Restjahr 2020 soll nach der derzeitigen Haushaltsplanung für die Förderung offener Kinder- und Jugendarbeit eine Million Euro bewilligt werden, für 2021 sollen es 1,7 Millionen Euro sein. Davon würden laut Hanns-Ulrich Barde vom Verein Sportgarten in der Pauliner Marsch in diesem Jahr 350 000 Euro und im kommenden Jahr 700 000 Euro auf Angebote der Jugendarbeit mit stadtteilübergreifender Strahlkraft entfallen.

Nun gilt es für die Vergabe dieser Mittel die Rahmenbedingungen auszuarbeiten – insbesondere müssen Auswahlkriterien dazu her, welche Angebote in den Genuss der zentralstädtischen Förderung kommen können. Diese Kriterien werden nun konkret: Am Donnerstag ist in der Sozialdeputation der Vorschlag einer Arbeitsgruppe zum zukünftigen Auswahlverfahren vorgestellt worden, der demnächst beschlossen werden soll.

Mehr zum Thema „Wer macht so was?“- Podcast Folge 5 Die Bremer Skaterszene: vom Trendsport zur Subkultur Die 90er-Jahre waren das goldene Zeitalter des Skateboardings. Seitdem hat sich der Trendsport zu ... mehr »

Nun gibt es klare Kriterien

Überregionale Bewegungs- und Sportangebote kämen demnach dann für eine Förderung durch stadtzentrale Mittel infrage, wenn sie am Wochenende geöffnet sind, mit mindestens drei Trägern aus anderen Stadtteilen zusammenarbeiten und verschiedene Sportarten anbieten. Außerdem muss das Angebot kostenlos und inklusiv sein und für alle Geschlechter und Kulturen offen stehen.

Ein möglicher Kandidat für den neuen Fördertopf ist im Bremer Westen der Verein Sportgarten, der unter anderem seit Juli 2014 mit dem Skatepark in der Überseestadt ein neues und gut besuchtes Freizeitangebot für Jugendliche aus Walle und der ganzen Stadt betreibt. Bisher konnte die Einrichtung bei der jährlichen Vergabe der städtischen Fördermittel für die offene Kinder- und Jugendarbeit (Oja) in Walle kein einziges Mal angemessen berücksichtigt werden.

Um die notwendige Infrastruktur, eine sportpädagogische Betreuung und Aktivitäten vor Ort anbieten zu können, waren vom Sportgarten pro Jahr jeweils etwa 60 000 Euro beantragt worden. Auch wenn dieser Bedarf durchaus von dem für die Mittelvergabe verantwortlichen Controllingausschuss anerkannt wurde – aus den Mitteln für die offene Kinder- und Jugendarbeit (Oja) in Walle konnten jeweils nur etwas mehr als 20 000 Euro für das Angebot bewilligt werden, da ansonsten andere Angebote und Einrichtungen im Stadtteil kaputt gespart worden wären, wie Anja Blumenberg, Leiterin des Bereichs „Junge Menschen in Walle“ im Sozialzentrum West, dem Sozialausschuss des Waller Beirats alljährlich bei der Vergabe der Oja-Mittel erklären musste. Ein Zustand, den die Waller Ortspolitiker dringend ändern wollten – zumal der Skatepark einst ein Schlüsselprojekt für die Entwicklung des Bremer Westens sein sollte und Walle mit der Überseestadt einen ganz neuen Ortsteil dazubekommen hatte, aber kein zusätzliches Budget dafür. Immer wieder forderte der Waller Beirat deshalb, das neue Angebot müsse als zentrale gesamtstädtische sportbezogene Jugendeinrichtung anerkannt, dementsprechend finanziell ausgestattet und bei den Haushaltsberatungen berücksichtigt werden.

Mehr zum Thema Sozialdeputation tagt Neue Förderung für Jugendarbeit in Bremen Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit stadtweiter Bedeutung sollen künftig aus einem ... mehr »

Brigitte Grziwa-Pohlmann, Sprecherin der SPD-Fraktion und des Sozialausschusses im Waller Beirat, hat nun klare Erwartungen: „Ich wünsche mir für den Stadtprojekte-Fördertopf, dass der Überseepark vollends gefördert wird. Ich denke, wir brauchen eine pädagogische Fachkraft auf dem großen Platz, für die Steuerung und die Intensität – über Bremen hinaus –, mit der die Anlage genutzt wird. Wir kämpfen ja wirklich schon sehr, sehr lange um die Anerkennung dieses übergreifenden Angebots und haben hier eigentlich alle Bedingungen, dass wir endlich diese Förderung erhalten. Und ich hoffe, dass in dem Gremium, das die Entscheidungen trifft, ein Vertreter aus dem Bremer Westen dabei ist.“

Vielfalt an Sportarten

„Ich bin doch sehr froh und dankbar für die Entscheidung, dass unsere Arbeit durch den zentralen Fördertopf nun endlich abgesichert werden kann“, sagt Hanns-Ulrich Barde vom Sportgarten. Für das „Sportgarten-Gesamtpaket“ – dazu gehören neben dem Skatepark in der Überseestadt eine 1999 in der Pauliner Marsch eröffnete Anlage und eine 2016 im ehemaligen Postamt 5 am Hauptbahnhof gestartete Skateanlage mit dem angegliederten Fablab und verschiedene Extra-Aktivitäten – fallen nach seinen Worten rund 500 000 Euro jährlich an Kosten an, 90 Prozent davon Personalkosten. Die Bedingungen, die im Kriterienkatalog für die Vergabe der Fördermittel festgelegt worden sind, erfüllten seine Einrichtungen spielend, so Barde: „Wir haben ein stadtweites Netzwerk zu anderen Jugend- und Sporteinrichtungen aufgebaut und verstehen uns nicht nur als Sport- und Jugend-, sondern auch als Bildungseinrichtung.“

Darüber hinaus gibt es im Skatepark in der Überseestadt eine Vielfalt an Sportarten: Es gibt dort neben einem Bereich für BMX, -Scooter- und Skateboard-Fahrer auch Felder für Basketball und Fußball und eine Parkour-Anlage mit Hindernissen zum Balancieren, Klettern und Hangeln sowie einen Tanzboden und eine große Wiese, auf der Veranstaltungen stattfinden und – in diesen Zeiten besonders wichtig – kontaktarme Sportangebote organisiert werden können. „Wir haben gerade jemanden dafür eingestellt und hoffen, dass wir ihn auch behalten können“, so Barde, dem zufolge der Sportgarten während der Corona-Pandemie ein großes Maß an Solidarität erfahren hat. Keines der 300 Vereinsmitglieder sei ausgetreten, verschiedene Unterstützer hätten Spendenkampagnen organisiert und auch von verschiedenen Unternehmen sei Hilfe gekommen: „Eine der Herausforderungen ist es jetzt, kontaktarme Sportangebote für Kinder und Jugendliche zu entwickeln, die auch Spaß machen.“