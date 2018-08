Überquellende Abfallbehälter und achtlos weggeschmissener Müll. (Roland Scheitz)

Lindenhof/Ohlenhof. Gleich zwei hochrangige Regierungsvertreter kommen am Dienstag, 4. September, nach Gröpelingen. Dann nämlich trifft sich um 19 Uhr im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen, Beim Ohlenhof 10, der Präventionsrat Bremen West mit Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne), um über die Zukunft Gröpelingens zu sprechen.

Zu diesem Thema gibt es einiges zu sagen, zum Beispiel zum Punkt „Sauberkeit und ­Sicherheit“, den der Präventionsrat West erst kürzlich bei einem Treffen als Schwerpunktthema auf die Agenda gesetzt hatte. Manche erinnern sich noch: Im März 2016 hatte der Verein Gröpelingen Marketing sieben Forderungen beim Petitionsausschuss der Bremischen Bürgerschaft eingereicht, um die ­Zustände im Stadtteil bei den Verantwortlichen stärker in den Fokus zu rücken. In der Petition, die von 48 Geschäften, Einrichtungen und Initiativen im Stadtteil unterzeichnet worden war, ging es konkret um mehr Polizei und Überwachung, weniger Wettbüros, ­weniger Müll, mehr Prävention, weniger ­Drogenhandel sowie die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit.

Im Juni ist die Angelegenheit vom Petitionsausschuss für erledigt erklärt worden – auch wenn viele im Stadtteil meinen, die Probleme hätten eher noch zugenommen. „An bestimmten Stellen hat sich etwas getan“, sagt Stadtteilmanager Lars Gerhardt vom Gröpelingen Marketing, „so ist es zum Beispiel gut, dass wir tatsächlich ein 24-Stunden-Polizeikommissariat nach Gröpelingen bekommen.“ Auch gebe es inzwischen weniger Wettbüros – aber weiterhin Probleme mit Drogenhandel, so Gerhardt: „Zum Teil ziehen sich dort Unternehmen zurück.“ Müll kann nun über die „Mängelmelder“-App gemeldet werden und wird regelmäßig entfernt – oft aber liegt kurze Zeit später wieder Unrat an derselben Stelle. So gleichen manche Spielplätze im Stadtteil inzwischen Müllhalden und immer mehr Anwohner verzweifeln. Umso mehr, je weniger bestimmte Wohnungsunternehmen zur Verbesserung der Müllentsorgung tun.

Bei dem Treffen mit Sieling und Linnert soll über Maßnahmen zur langfristigen Aufwertung Gröpelingens und zum Wohle seiner Bewohner gesprochen werden. Die zentrale Forderung des Präventionsrats: Ein im Rathaus angesiedelter Koordinator für Gröpelingen.