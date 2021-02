Zog ein positives Fazit im Fachausschuss Soziales des Gröpelinger Beirats: Ursula Heiligenberg (Privat)

Ein positives Fazit hat kürzlich im Fachausschuss Soziales des Gröpelinger Beirats das Team der Beratungsstelle „Arbeit im Fokus“ an der Gröpelinger Heerstraße 242 a in Trägerschaft der Initiative zur sozialen Rehabilitation gezogen: Kurz nach seinem Start im Februar 2020 sei das Beratungsangebot für Menschen mit psychischen und sozialen Problemen im Bremer Westen zwar „gleich in den Lockdown geschliddert“, so Projektkoordinatorin Ursula Heiligenberg. Dennoch hätten sich dort aber bisher bereits 34 Menschen beraten lassen, von denen einige in Folge dieser Gespräche auch einen neuen Arbeitsplatz oder einen Praktikumsplatz gefunden hätten.

„Es geht aber nicht nur um Arbeit, sondern auch um das Drumherum“, betont Coach Burkhard Steinberg: „Menschen können mit allen Anliegen zu uns kommen, und es muss auch keine Diagnose vorliegen.“ Heiligenberg ergänzt: „Viele unserer Klienten haben sehr isoliert gelebt und machen jetzt mit uns wieder die ersten Schritte raus.“ Das Besondere an dem Angebot: Die Beratung erfolgt durch Tandems, die aus einem Coach und einem Genesungsbegleiter bestehen, der selbst eine psychische Erkrankung durchlebt hat und somit eine andere Perspektive auf psychische Erkrankungen, Erwerbslosigkeit und den Umgang mit Barrieren mit einbringen kann. Das Projekt ist bis 30. Juni 2022 genehmigt und soll bei guter Annahme verlängert werden. Mittlerweile hat das Team auch ein Gruppen-Angebot organisiert, dessen Teilnehmer derzeit ausschließlich online kommunizieren können – eine Herausforderung für Organisatoren und Nutzer. Eine offene Sprechstunde kann aktuell nicht stattfinden; nach telefonischer Anmeldung unter 3 80 19 50 oder per E-Mail an arbeitimfokus@izsr.de ist aber eine persönliche Beratung möglich. Informationen unter www.arbeitimfokus.de.