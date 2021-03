Vor Corona auf einer Kogge die Hanse entdecken: In der neuen Mitmach-Ausstellung können Kinder das Schiff mit Waren beladen. (Lena Morgenstern)

Was war noch mal wo? Und wie läuft das genau mit dem Lüften und Desinfizieren? Im Hafenmuseum Speicher XI sind für diese Woche sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem „Übungstag“ eingeladen worden, um nach viereinhalb Monaten Corona-Zwangspause wieder in ihren Arbeitsalltag hineinzukommen. Denn: Ab Sonnabend, 13. März, kann das Haus wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden. „Endlich“, wie Claudia Seidel und Anne Schweisfurth betonen: „Wir freuen uns alle riesig!“

Gespannt hatten die beiden Museumsleiterinnen auf den Corona-Gipfel am 3. März hingefiebert, bei dem Kanzlerin und Länderchefs über das weitere Vorgehen entscheiden wollten. „Wir haben natürlich gehofft, dass die Museen jetzt schon dabei sind“, erzählt Seidel. „Gleichzeitig war uns auch sehr bewusst, dass hier schwierige Entscheidungen zu fällen sind“, sagt Schweisfurth. Und so seien noch etliche Whatsapps hin- und hergeschickt worden, bis zwei Tage später auch der Bremer Senat bestätigte, dass Museen wieder öffnen dürfen.

Somit kann neben der Dauerausstellung, deren Schwerpunkt die Bremer Hafen- und Handelsgeschichte seit der Industrialisierung bildet, nun also endlich auch die interaktive Sonderausstellung „Segel, Salz und Silberlinge – Seehandel in der Hansezeit“ besucht werden, die schon seit Dezember im Hafenmuseum steht und seitdem darauf wartet, endlich von den Bremer Mädchen und Jungen entdeckt und erobert zu werden.

Bis zum 6. Juni ist die Wanderausstellung nun zu sehen, die vom Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven, dem Kinderkulturbüro Hamburg und dem Museum Schwedenspeicher Stade entwickelt wurde. Sie lädt Kinder ab fünf Jahren zu einer spannenden Reise auf einer mittelalterlichen Kogge ein.

Dabei können sich die kleinen Besucher verkleiden, um in die Rolle von Händlern und Seeleuten zu schlüpfen. An sechs Mitmach-Stationen spielen sie sich dann durch die Handelsschifffahrt vergangener Zeiten und erleben dabei sehr anschaulich, wie die Kaufleute der Hanse trotz vieler Unwägbarkeiten regen Handel in Europa trieben. Zunächst wählen die Kinder ein Reiseziel aus und planen eine Handelsfahrt, dann stellen sie im Hafen ihre Mannschaft zusammen, beladen das Schiff und packen ihre Seekiste.

„Zu Zeiten der Hanse wurde noch ohne GPS gesegelt. Das heißt, man musste sich an Landmarken orientieren und ist nahe an der Küste gefahren“, beschreibt Anne Schweisfurth. Dazu passend können die jungen Ausstellungsbesucher an einer Station zum Messen der Wassertiefe ein Lot werfen.

„Wir sind ganz froh, dass wir gerade jetzt eine Sonderausstellung für Kinder haben, bei der es um Aktivität geht“, sagt Schweisfurth, „denn die Leute brauchen jetzt etwas, wo sie wieder aktiv sein können. Da ist diese Ausstellung mit ihren vielen interaktiven Elementen genau das richtige Angebot für Familien und Schulklassen.“

Wie gut die neue Sonderausstellung „Segel, Salz und Silberlinge“ bei Kindern ankommt, das konnten Seidel und Schweisfurth während des Lockdown in einem ganz kleinen Rahmen testen. Da waren nämlich schon die Jungen und Mädchen vom „Museumsclub“ – einer Anfang 2020 mit dem Verein Sofa gegründeten Kooperation – im Haus und hatten die Ausstellung exklusiv nur für sich. Die Kinder genossen es, so Anne Schweisfurth: „Die haben sich hier festgespielt.“

Überhaupt sei das Hafenmuseum trotz Schließung und zeitweise auch Kurzarbeit dank Fördergelder und auch privater Unterstützer gut durch die vergangenen Monate gekommen, sagt Seidel: „Es gab eine warme Welle der Unterstützung, das hat uns gut getan.“ Parallel zur Vorbereitung des Programms und neuer Ausstellungen für 2022 sei während dieser Zeit in Zusammenarbeit mit Dirk Langer alias Nagelritz auch ein kleines virtuelles Angebot auf den Weg gebracht worden: Die „Morseminuten aus Übersee“ – kurze Zehn-Minuten-Filme zu wechselnden nautischen Themen, die auf dem Hafenmuseum-Youtubekanal zu sehen sind. An diesem Donnerstag, 11. März, gibt es eine neue Folge zum Thema „Inseln“.

Museen in Bremen und Niedersachsen dürfen seit dem 8. März unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Das Hafenmuseum Speicher XI, Am Speicher XI 1, ist ab Sonnabend, 13. März, donnerstags bis sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der behördlichen Vorgaben und der begrenzten Besucherzahl ist ein Besuch dabei nur nach vorheriger Anmeldung möglich: Interessierte können ab sofort unter Telefon 3 03 82 79 eine persönliche Museumszeit in der Dauerausstellung sowie exklusive Familienzeiten und Führungen für Schulklassen durch die Sonderausstellung buchen. Der Eintritt ist für Kinder unter 18 Jahre frei, Erwachsene zahlen fünf Euro. Eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht, außerdem werden die persönlichen Daten der Besucher erfasst.