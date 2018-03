Weidedamm. Wenn Manfred Pflüger seinen jährlichen Besuch in der Grundschule am Weidedamm absolviert, ist er jedes Mal schwer bepackt. Der Vertreter des Rotary Clubs Bremen-Hansa hatte auch diesmal wieder mehr als einhundertfünfzig nagelneue Bücher mitgebracht: eines für jedes der Kinder aus den sechs Klassen der Jahrgänge zwei bis vier. Die gewichtige Aktion war Teil des bundesweiten Rotary-Projektes „Lesen lernen – Leben lernen“, über das seit 2003 mehr als 800 000 Bücher an Kinder in Deutschland verschenkt wurden. Zum zwölften Mal verteilten Rotarier in ganz Deutschland spannende Bücher an Schüler und Schülerinnen der ertsten bis siebten Klassenstufe.

Für die beiden zweiten Klassen gab es Irina Korschunows Buch „Hanno malt sich einen Drachen“, die dritten Klassen konnten sich auf Margret Nettens „Hamsteralarm“ freuen, und an die Viertklässler wurde Rosi Wanners „Dieb im Schrebergarten“ verteilt: Unterhaltsame Geschichten, die Lust auf mehr machen sollen. Immer handelt es sich dabei um pädagogisch wertvolle Kinderliteratur, und die Lehrer bekommen professionell aufgearbeitetes didaktisches Material, damit sie mit den Kindern die Bücher im Unterricht behandeln können.

Als nachhaltige Projekte initiiert

Die Projekte „Lesen lernen – Leben lernen“ für Grundschulen sowie „Lesen = Leben“, das sich an Schüler der Jahrgänge fünf bis sieben richtet, wurden im Jahr 2003 als nachhaltige Maßnahme gegen die „Pisa-Schwäche“ in Deutschland initiiert. „Nur durch Bildung können Menschen Teil eines funktionierenden Gemeinwesens sein und sozialen Aufstieg erreichen“, heißt es von den Rotariern.

In diesem Jahr haben alleine die Rotary und Inner-Wheel-Clubs im Nordwesten mehr als 14 000 Bücher ausgehändigt. Doch die Buchaktion ist nur ein Teil des Engagements der Rotarier. Der Distrikt 1850, der insgesamt 67 Clubs mit mehr als 3000 Mitgliedern in Bremen und im nördlichen und westlichen Niedersachsen umfasst, betreibt seit vielen Jahren ein Kinderheim in Sri Lanka, fördert den Kampf gegen Kinderlähmung, engagiert sich für die Betreuung pflegebedürftiger Menschen und für den Jugendaustausch. Rund 1,2 Millionen Mitglieder zählt das internationale Netzwerk der Rotarier, das vor mehr als einem Jahrhundert in Chicago gegründet wurde. Die Rotarier engagieren sich auf der ganzen Welt unter anderem in den Bereichen Frieden und Konfliktprävention, Gesundheitsvorsorge, Wasser und Hygiene und Wirtschaftsentwicklung.