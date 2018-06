Hakan Uzunkara verkauft das Olivenöl, welches seine Familie seit sechs Generationen produziert. (fotos: Roland Scheitz)

Weidedamm. Oberflächlich betrachtet, könnten sie in jedem x-beliebigen Supermarktregal stehen. Doch diese Flaschen sind prall gefüllt mit Liebe, Sorgfalt und viel Persönlichkeit. Seit sechs Generationen bewirtschaftet die Familie von Hakan Uzunkara nämlich Olivenhaine an der türkischen Ägäis. Unter der Marke „Olivenkontor“ macht der Bremer das Beste daraus, und verkauft seine Produkte nirgendwo anders als auf den Wochenmärkten in Findorff, am Domshof und an der H.-H.-Meier-Allee. Dass Hakan Uzunkara dafür seine Karriere als Roboterprogrammierer aufgab, hat ihm vielleicht das Leben gerettet.

Es ist ein samtig-mildes Olivenöl, das aus einer einzigen Olivensorte besteht, und auf dessen höchste Güteklasse „nativ extra“ sich die Kunden hundertprozentig verlassen können, erklärt Uzunkara. Der große Unterschied zur Massenware zeigt sich im winzigen Kleingedruckten des Etiketts. „Geerntet am 15.11. 2017“, steht da, unter dem Namen und der Bremer Telefonnummer des Produzenten. An drei aufeinanderfolgenden Novembertagen des vergangenen Jahres hatten Hakan, seine Mutter Tülim und Erntehelfer aus dem Heimatdorf die Oliven für dieses Öl per Hand gepflückt. Es sind Früchte der Sorte Edremit, benannt nach der westtürkischen Küstenstadt: Laut Uzunkara die älteste türkische Olivensorte überhaupt. Edremit sei ein echtes Sensibelchen, erklärt er: „Die Früchte müssen handgepflückt werden. Denn wenn man diesen Baum schüttelt, bestraft er es mit drei Jahren Ernteverlust.“ Am Ende jedes Erntetages wurde die Ausbeute in einer benachbarten Steinmühle nach traditionellem Verfahren kalt gepresst. So ist garantiert, dass ausschließlich frischeste Oliven im Bestzustand verarbeitet werden. Das junge Öl wird in Edelstahltanks aufbewahrt, und kurz vor der Abfahrt nach Bremen in seine dunklen Flaschen abgefüllt.

Seit sechs Generationen besitzt die mütterliche Seite seiner Familie Ländereien am Golf von Edremit, weiß der 41-Jährige, der im Viertel lebt. Die Ahnentafel lässt sich bis auf Stammvater Hasan zurückverfolgen, der in Zeiten des Osmanischen Reiches ein Stück Land mit einigen Olivenbäumen zugewiesen bekam. Der ehemalige Ziegenhirt machte seine Sache als Olivenbauer und Viehzüchter so gut, dass das Dorf, das sich um das Gut entwickelte, ihm zu Ehren „Cobanhasan“ benannt wurde – übersetzt: „Hirte Hasan“. Die nachfolgenden Generationen vergrößerten den Grundbesitz auf 170 Hektar, von denen ein großer Familienverbund lebt. „Ich kenne das Land seit meiner Kindheit“, erzählt Uzunkara, dessen Eltern in den 1970er-Jahren nach Bremen kamen. „Während der Erntezeit bin ich dort immer besonders willkommen, weil ich ein guter Kletterer bin.“ Jahrelang hatte er von seinen Besuchen Olivenöl für Freunde und Kollegen im Kofferraum mitgebracht. Dass er selbst zum Olivenölproduzenten, -importeur und -verkäufer werden könnte – das war damals noch undenkbar.

Denn eigentlich hatte Hakan Uzunkara eine ganz andere Laufbahn eingeschlagen. Nach seiner Ausbildung bei einem großen Bremer Unternehmen spezialisierte er sich auf den Bereich Robotertechnik und machte sich im Alter von 29 Jahren als Roboter-Programmierer selbstständig. „Ich verdiente sehr gut, hatte verantwortungsvolle Aufgaben und mehr als genug zu tun.“ Die andere Seite waren eine 70-Stunden-Woche und maximal fünf jährliche Urlaubstage. Als 2016 der Vertrag mit seinem Hauptauftraggeber auslief, war es höchste Zeit, sich Gedanken zu machen. „Ich war ausgebrannt, stand tagsüber ständig unter Strom, fand nachts keine Ruhe“, erzählt Uzunkara. „Meine Blutwerte waren so schlecht, dass mein Arzt sagte: Wenn es so weitergeht, dauert es nicht mehr lange bis zum Herzinfarkt.“

Ende 2016 erhielt er die amtliche Lizenz zum Olivenölimport entsprechend der EU-Richtlinien. Im Mai 2017 stand er erstmals mit einem Stehtisch und einer Holzkiste auf dem Findorffmarkt, auf einem Fleckchen, das ihm eine freundliche Marktbeschickerin neben ihrem Stand abgegeben hatte. „Die 600 Liter, die wir abgefüllt hatten, waren innerhalb von zweieinhalb Monaten ausverkauft“, erzählt Uzunkara. Im vergangenen Jahr wurde darum die Produktion auf 3800 Liter erhöht, die bis zur nächsten Ernte im Herbst dieses Jahres reichen müssen. Mittlerweile steht er mit seinem „Olivenkontor“ an Donnerstagen und Sonnabenden mitten auf dem Findorffmarkt, mittwochs auf dem Domshof und freitags abwechselnd auf dem Domshof und in Schwachhausen. Neben dem reinen Öl und drei aromatisierten Varianten sind auch Kosmetikprodukte aus Oliven dazu gekommen, die sein Onkel herstellt.

Und das Marktleben hat dem Neuling richtig gutgetan. „Ich bin hier richtig glücklich. Ich kann ein Produkt anbieten, hinter dem ich mit ganzer Leidenschaft stehe, bekomme dafür megaschöne Komplimente, genieße den direkten Kontakt zu den Kunden und erlebe viel Unterstützung von den Marktkollegen“, berichtet Uzunkara. „Hier nehme ich nur einen Bruchteil dessen ein, was ich früher verdient habe. Aber dass ich jetzt ausgeglichen bin, nachts wieder schlafen kann und meine Gesundheit sich stabilisiert hat, ist eine Bereicherung an Lebensqualität, die nicht zu bezahlen ist.“