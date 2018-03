Bert Frommberger organisierte die erste Berufsorientierungsmesse an der Oberschule Findorff. Sie stieß auf reges Interesse. (Roland Scheitz)

Regensburger Straße. Irgendwann ist auch die längste Schulzeit vorbei. Dann sind diejenigen klar im Vorteil, die bereits wissen, wohin der Weg führen soll. An der Oberschule Findorff gab es in der vergangenen Woche eine praktische Entscheidungshilfe. Im Rahmen der ersten Berufsorientierungsmesse in der Schule versuchten mehr als ein Dutzend potenzielle Arbeit- und Ideengeber, das Interesse der Jugendlichen zu wecken.

Und das funktionierte „definitiv“ gut, berichteten Stefan Wulfers und Raffael Möller, die als Delegation der BLG die Ausbildungsberufe und Karrieremöglichkeiten des Bremer Seehafen- und Logistikunternehmens vorstellten, und am Ende des Tages stapelweise Info-Broschüren und Visitenkarten verteilt hatten.

Leonita Xani (v. l.) und Hendrik Rippe machten in der Aula der Oberschule Findorff Werbung für die Ausbildung im Bremer Mercedes-Benz-Werk. Für die Zehntklässler Florian, Jette und Rieka war der Besuch der Berufsorientierungsmesse Pflicht. Schließlich geht es um ihre Zukunft. (Roland Scheitz)

Auch die beiden jungen Mechatroniker-Auszubildenden Leonita Xani und Hendrik Rippe aus dem Bremer Mercedes-Benz-Werk vermittelten ansteckende Begeisterung. „Es ist ein super interessanter, anspruchsvoller und abwechslungsreicher Beruf“, schwärmte Hendrik Rippe. „Viele Jugendliche wussten gar nicht, dass es möglich ist, parallel zur Ausbildung das Fachabitur zu machen“, erklärte seine 17-jährige Kollegin Leonita.

In der Aula an der Nürnberger Straße hatten – unter anderem – auch das Unternehmen Siemens, die Bremer Handwerks- und die Zahnärztekammer, die Bremer Heimstiftung, die Bremer Straßenbahn AG und die Stadt Bremen mit ihrem Aus- und Fortbildungszentrum für den Öffentlichen Dienst ihre Info-Stände aufgebaut. Für sämtliche Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Jahrgänge waren der Messebesuch und die Kontaktaufnahme mit den externen Gästen ein Muss – schließlich geht es um ihre Zukunft. Sie hatten dafür vorher einen Fragebogen erhalten, mit dem sie mindestens drei Stände ihrer Wahl aufsuchen sollten. Das war natürlich ein guter Trick von Organisator Bert Frommberger: „Daraus haben sich dann viele intensive Gespräche entwickelt“, bestätigte Leonita Xani.

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes schrieben sich zum laufenden Wintersemester 2017/1018 so viele Studierende wie nie zuvor an den deutschen Hochschulen ein. Laut Bundesagentur für Arbeit beginnen inzwischen drei Viertel aller Abiturientinnen und Abiturienten ein Studium.

Nur ein Viertel entscheidet sich für eine Ausbildung, und selbst von den Azubis mit Abitur – das sind mittlerweile ein Viertel aller Auszubildenden – sehen viele der ­Heranwachsenden die Lehre vor allem als Vorbereitung auf das Studium. So wie der 15-jährige Florian, der sich eine Tischlerlehre vorstellen kann. Tischler bleiben möchte er aber nicht, sondern eigentlich ein Architekturstudium beginnen, erzählte der Zehntklässler.

Auch für die meisten Schülerinnen und Schüler der Findorffer Oberschule geht der Weg Richtung Abitur und Studium. Nur eine kleine Minderheit entscheidet sich für einen Ausbildungsberuf, berichtete Bert Frommberger. Die Messe sollte dazu dienen, ihnen attraktive Alternativen in ganz unterschiedlichen Bereichen aufzuzeigen – Ausbildungsberufe mit guten Perspektiven, duale oder doppelqualifizierende Bildungsgänge. „Bei den üblichen großen Berufsmessen ist so viel los, da verliert man schnell den Überblick. Hier sind die Jugendlichen in ihrer gewohnten Umgebung und können sich ganz in Ruhe informieren“, erklärte der Messe-Chef. Bremer Unternehmen und Institutionen dafür zu begeistern, war nicht schwer, berichtete Frommberger, der an der Schule als Ansprechpartner für Arbeits- und Berufsorientierung fungiert.

Dass alles andere als das Abitur unter den Schülern und Schülerinnen als zweitbeste Lösung betrachtet wird, konnte der 16-jährige Theo bestätigen. „Bei Ausbildungen herrscht die Ansicht, dass es sich um einfache Tätigkeiten handelt, und die Verdienstmöglichkeiten später nicht so gut sind“, erklärte der Zehntklässler, der ein Jurastudium plant. „Viele möchten eben lieber Manager als Meister sein.“