So viel Einblick bekommt man sonst nicht: Für den Nachwuchs gibt es allerhand zu sehen beim Arbeiter-Samariter-Bund. (Roland Scheitz)

"Action, Spaß und Blaulicht. Komm‘ vorbei und mach‘ mit bei der Arbeiter-Samariter-Jugend Bremen“, wirbt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) mit einem Flyer. Organisationen wie der ASB können ohne das Mitwirken freiwillig und ehrenamtlich Tätiger ihren oft lebenswichtigen Service zum Wohle aller nicht aufrechterhalten. Das war für den ASB Bremen schon 2012 ein guter Grund, wieder aktiv in die Jugendarbeit einzusteigen. Nach ersten Erfahrungen und der Gründung des Landesjugendverbandes im Februar 2018 wollen der ASB und Jugendkoordinatorin Anina Wulff die Jugendarbeit weiter stärken.

In der Vahr besteht eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 13 bis 18 Jahre, die sich immer donnerstags um 17.30 Uhr treffen. In Walle treffen sich die Kindergruppe mit den Sieben- bis Zwölfjährigen und die Gruppe der Jugendlichen dienstags von 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr. Die Gruppen haben derzeit fünf bis 25 Mitglieder. Kinder und Jugendliche dieser Gruppen haben den ASB häufig über den Sanitätsdienst des ASB für Schulen kennengelernt.

Bis 18 Jahren kostenfreie Mitgliedschaft

Was macht den ASB für Kinder und Jugendliche interessant? Schwerpunkt ist natürlich die Erste Hilfe im praktischen und theoretischen Unterricht, aber auch Freundschaften, Zusammenhalt und Gemeinschaft sind wichtig für Kinder und Jugendliche. Mal geht es zum Heidepark, mal in die Frühjahrs- oder Herbstfreizeit oder es gibt gesellige Tage drinnen oder Aktionen draußen. Wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen planen in Abstimmung mit Gruppenleitern ihre Aktivitäten selber. Dass alle die Erste Hilfe von Grund auf lernen, braucht kaum erwähnt zu werden. Zudem kann ab 16 Jahren die Gruppenleiter-Qualifikation erworben werden oder beim Sportbund der Juleika-Schein, natürlich inklusive des Erste Hilfe-Kurses. Für all das ist die ASB-Mitgliedschaft erforderlich, die aber bis 18 Jahre kostenfrei ist und dann nur aus geringen Beiträgen besteht.

Mit der Aktion Blaulicht dürfen über 18-Jährige bereits an Veranstaltungseinsätzen mit den Einsatzwagen teilnehmen. „Man kann in jedem Alter helfen“, bringt Anina Wulff die Jugendinitiative auf den Punkt ohne einen wichtigen Aspekt wegzulassen, denn neben den Erste Hilfe-Ausbildungen bietet der ASB zum Beispiel ab Mai in Ritterhude die Bienenausbildung. Für die Bienenausbildung schafft der ASB Bienenstöcke an und möchte damit das Umweltbewusstsein seines Nachwuchses stärken. Anina Wulff findet, dass die jungen ASB-Aktiven zu lebendiger Demokratie erzogen werden, da sie bereits mit acht Jahren über ihre Aktivitäten mitbestimmen. Eine ebenso beliebte wie gruselige Aktivität wird es am Donnerstag innerhalb des Herbstferienprogramms geben. „Wunden schminken“ ist der Hit unter ASB-lern. „Sie glauben gar nicht, wie echt das aussieht“, sagt Anina Wulff. Natürlich werden die geschminkten Wunden fachgerecht versorgt.

Fachkräfte sind gesucht

Wer jung beim ASB anfängt, dem stehen Türen in die Zukunft offen, auch berufliche. Im Sanitätsdienst, bei der schnellen Einsatztruppe oder im Katastrophenschutz werden immer Fachkräfte für sinnvolle Aufgaben gesucht.

In den Garagen der ASB-Station Walle/Mitte kreisen Blaulichter, was viele große und kleine Menschen fasziniert. Das ist schon bei Rundgängen zu merken: Da kommt der Sauerstoff raus, da sind die Medikamente, dieses Auto darf mit dem PKW-Führerschein gefahren werden, der Einsatzwagen für Katastrophen nicht, das wissen schon die Jüngsten und probieren die noch zu großen Helme auf.

Zwölf Jugendgruppenleiter hat der ASB Bremen bereits. Weitere werden aus den laufenden Kursen und Treffen erwartet. „Wir wollen viel, viel weiter wachsen“, sagt Anina Wulff begeistert und wünscht sich Räume für die Kinder und Jugendlichen, die sie selbst gestalten können, bis hin zum Streichen der Wände. Noch teilen sich die Jugendgruppen Räume mit anderen aktiven Helfern der wohltätigen Organisation Arbeiter-Samariter-Bund.

Weitere Informationen

Informationen gibt es beim ASB-Ortsverband Bremen-Mitte/Nord, Bremerhavener Straße 155, ASB-Ortsverband Bremen-Ost, In der Vahr 61-63. Telefonische Auskunft erteilt Anina Wulff unter 38 69 00.