Juni, lädt die Linksjugend ab 15 Uhr in das Torfhaus Nord, Liegnitzstraße 63, unter dem Motto „Her mit dem schönen Leben“ ein.

„Politik ist nicht nur das, was in Parlamenten von Politprofis ausgehandelt wird, politisch sind Entscheidungen, die wir und andere jeden Tag treffen. Beleidige ich jemanden diskriminierend oder helfe ich einer Person, auch wenn sie ‚anders’ ist? Akzeptiere ich, dass ich für einen schlechten Lohn schuften muss bis zum Geht nicht mehr?“, so Fatou Sillah von der Linksjugend. „Wir sind der Meinung, dass in dieser Gesellschaft eine Menge Sachen ungerecht und beschissen laufen. Sei es Diskriminierung, Ausbeutung oder menschenverachtende Ideologien – wir wollen nicht nur zuschauen und abwarten, dass sich Dinge verändern, wir wollen aktiv werden und andere motivieren zusammen für Veränderungen einzustehen!“

Ab 15 Uhr werden Workshops angeboten, ab 19 Uhr gibt es ein Abendessen und anschließend Konzerte von Yansin, Alion, G-Warriors und Ciwonchi28 und Serhildan63.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage solid-hb.de.