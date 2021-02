Leitet das Digital Impact Lab im Torhaus Süd: Martin Koplin (Roland Scheitz)

Momentan ist es still im Digital Impact Lab im Torhaus Süd an der Liegnitzstraße in Gröpelingen. „Wir können im Moment keine Kurse durchführen und Klassen einladen“, sagt Leiter Martin Koplin. Doch zu Nicht-Lockdown-Zeiten entwickeln in der Einrichtung Jugendliche aus dem Bremer Westen Computerspiele, üben Programmieren, konstruieren am Computer Gebäude oder produzieren mit 3D-Druckern selbst entworfene Objekte. Etwa 650 Personen haben Koplin zufolge seit August an Maßnahmen im Lab teilgenommen.

Das vom M2C Institut für angewandte Medienforschung an der Hochschule Bremen 2017 eröffnete Stadtteillabor für den Bremer Westen versteht sich als experimenteller Lern- und Entwicklungsort zur Digitalisierung unserer Lebenswelt. Vor allem Jugendliche werden hier bislang in ihren digitalen Kompetenzen gefördert.

Bemühen um Fördermittel

Mit der Corona-Pandemie wandten sich aber zunehmend auch ältere Personen und Vertreter von Einrichtungen an das Lab, die plötzlich ihre Arbeit nicht mehr machen konnten und nun notgedrungen von analog auf digital umswitchen mussten. „Wir sind aber nur bedingt mit Personal ausgestattet“, schilderte Koplin dazu nun dem Sozialausschuss des Gröpelinger Beirats.

Denn er bemüht sich aktuell um Globalmittel der Beiräte im Westen, um einen „Helpdesk“

– eine Anlaufstelle – mit offener Beratung im Torhaus Süd, ein mobiles Angebot und Online-Beratung auf den Weg zu bringen. „Der Helpdesk ist eine Notwendigkeit, die wir aber nicht im bestehenden Finanzierungsplan drin haben“, unterstreicht Koplin. Denn auch unabhängig vom Lockdown werde die „digitale Notsituation“ wohl noch länger anhalten, ist er überzeugt. Aktuell finanziert sich das Lab über einen Mittelmix von Metropolregion Nordwest, Umwelt- und Wirtschaftsressort.