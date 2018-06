Gab im Januar sein Debüt bei der Piano-Reihe „Auf schwarzen und weißen Tasten“ im Sendesaal: Artem Yasynskyy. (Scheitz)

In den Hufen/Altstadt. Er hat bereits so manchen renommierten, internationalen Klavierwettbewerb höchst erfolgreich bestritten. Im Januar hat Artem Yasynskyy zudem bei der renommierten Piano-Reihe „Auf schwarzen und weißen Tasten“ im Sendesaal sein Debüt gegeben. Jüngst hat der Pianist ein CD-Recital mit 18 Sonaten von Domenico Scarlatti eingespielt. 2015 ist, ebenfalls bei Naxos Grand Piano, eine CD mit Werken des kaum bekannten, polnischen Komponisten Jozef Hofmann erschienen.

Der aus Donezk stammende Pianist, der seit acht Jahren in Bremen lebt, seine Studien bei Professor Patrick O‘Byrne vervollkommnet hat und als Dozent an der Hochschule für Künste lehrt, weiß aber auch das außergewöhnliche, historische Ambiente des Alten Pumpwerks zu schätzen. Nun kehrt er am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr in die Maschinenhalle des Pumpwerks, Salzburger Straße 12, zurück, um Sonaten vom Beethoven und Mozart sowie Werke von Schumann und Skoryk, einem Komponisten aus seiner ukrainischen Heimat, zu interpretieren. Darauf können sich die Mitglieder des Vereins „Altes Pumpwerk“ schon etwas einbilden. Hat der 30-Jährige doch bereits in vielen Musikmetropolen der Welt Konzerte gegeben, nicht nur in Europa, sondern auch in Südkorea, Japan, Australien, den USA und Kanada.

Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählt sein Debüt an der New Yorker Carnegie Hall, das er im Dezember 2016 gab. Im Juni 2011 gewann er in Hamburg den Steinway-Förderpreis. 2011 folgte der dritte Platz beim 62. Internationalen Klavierwettbewerb Gian Battista Viotti in Vercelli. Ebenfalls eine Bronzemedaille holte er 2013 bei der 5. Sendai International Music Competition in Japan, ein Klavier-Wettbewerb, bei dem er sowohl die Jury aus hochkarätigen Experten als auch das Publikum mit seinem emotional tief empfundenen und technisch versierten Spiel gleichermaßen bezauberte. Außerdem gastierte Yasynskyy, der aus einer ukrainischen Musikerfamilie stammt, unter anderem beim Honens Festival im kanadischen Calgary und beim Paderewski Festival in Raleigh, North Carolina. „Konzertpianist zu sein, das ist mein Leben, meine Liebe. Wenn man nicht lebt und nicht liebt, dann fühlt man nichts, dann kann man auch nicht musizieren“, lautet sein Credo.

Der ukrainische Pianist Artem Yasynskyy ist am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr, im Alten Pumpwerk, Salzburger Straße 12, zu erleben. Die Tickets kosten 15, ermäßigt zehn Euro und sind unter www.nordwest-ticket.de, bei Nordwest-Ticket im Pressehaus in der Martinistraße oder unter Telefon 36 36 36 sowie an der Abendkasse zu haben. Eine Museumsbesichtigung ist vor dem Konzert und während der Pause möglich.