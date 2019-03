Fan von The Who und Jimi Hendrix: Musikexperte Jürgen Ferber, hier mit Isabella Richter vom Nachbarschaftshaus Helene Kaisen. (Roland Scheitz)

Senioren sind auch nicht mehr das, was sie früher einmal waren. Die Rentner und Pensionäre von heute waren in ihrer Jugend vielleicht Hippies mit Blumen im Haar, haben ihre Eltern mit Schlaghosen und Miniröcken geschockt und zu den Rolling Stones gerockt. Die Zeiten ändern sich, und das Nachbarschaftshaus Helene Kaisen geht mit. Die „jungen Alten“ – die man gerne Best Ager nennt – sollen sich nun im Musikprogramm des Hauses am Ohlenhof wiederfinden. Aus gegebenem Anlass geht es los mit dem legendären Open-Air-Festival, das zwar so heißt, aber vor 50 Jahren nicht in Woodstock stattfand.

An vier Tagen im August 1969 kamen rund 400 000 junge Leute für Peace and Music zusammen, in einer Zeit, die alles andere als friedlich war. Die Auftritte unter anderem von Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who und dem jungen Joe Cocker wurden unvergesslich, der Name Woodstock war danach weltberühmt. Und das, obwohl die nordamerikanische Kleinstadt gar nicht wie geplant Veranstaltungsort war, sondern eine riesige Viehweide 70 Kilometer entfernt im ländlichen Nirgendwo zum Zentrum des Geschehens wurde.

Das ist nur eine der spannenden und überraschenden Anekdoten, die Jürgen Ferber für sein Publikum parat hat – denn in Woodstock lief vieles anders als geplant. „Mit Pleiten, Pech und Pannen zum Erfolg – 50 Jahre Woodstock-Festival“ lautet daher der Titel seines Vortrags im Begegnungszentrum, bei dem es selbstverständlich viele Originalaufnahmen zu hören geben wird. Termin ist Mittwoch, 4. Juli, um 17 Uhr – der Moderator ist schon sehr gespannt, welche persönlichen Erinnerungen aus dieser Zeit sein Publikum mitbringt.

Den Jungsenioren zeitlich und inhaltlich entgegenkommen

Und auch die Uhrzeit ist eine Neuigkeit. Denn nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich wolle das Haus den „Jungsenioren“ entgegenkommen, die oft noch sehr aktiv und zeitlich eingespannt sind, erklärt Hausleiterin Sabine Kruse. „Ältere Menschen, das ist eine Gruppe, die eigentlich mehrere Generationen umfasst. Mit den neuen Angeboten möchten wir die Jüngeren verstärkt ansprechen, denn Veranstaltungen nach ihrem Geschmack gibt es bislang kaum.“

Und das Programm, das Jahrhunderte der Musikgeschichte von Bach bis zu den Beatles und Mozart bis Motown umfasst, sei sowieso ein Alleinstellungsmerkmal des Gröpelinger Bürgerhauses. „Das gibt es sonst nirgendwo“, betont die Hausleiterin. Zu verdanken ist das Jürgen Ferber, der das Publikum seit mittlerweile 17 Jahren mit Musik und Informationen unterhält. Inzwischen dürften rund 150 solcher Termine zusammengekommen sein, bei denen der Marketing-Profi, Journalist und leidenschaftliche Musikliebhaber sein epochen- und genreübergreifendes Wissen und die Schätze seiner mindestens 4000 Tonträger umfassenden Privatsammlung teilt.

Sehr beliebt bei Gästen mehrerer Generationen seien die Schlager- und Folklore-Formate, aber auch die Klassik- und Oper-Reihe „Serenata“ finde in Gröpelingen ihr interessiertes Publikum, berichtet Ferber. „Mich freut dabei am meisten, dass Leute kommen, die sich die teuren Eintrittskarten im Theater und in den Konzerthäusern nicht leisten können.“ Auch für sie gibt es in diesem Jahr einen Grund zu Feiern: Am Mittwoch, 10. April, 15 Uhr, erzählt Jürgen Ferber mit vielen Hörbeispielen vom „Siegeszug der Operette“.

Themenschwerpunkt ist eine Hommage an Franz von Suppé

Der Themenschwerpunkt ist eine Hommage an Franz von Suppé, der als Schöpfer der deutschsprachigen Operette gilt, und das ­Gröpelinger Geschenk zum 200. Geburtstag des österreichischen Komponisten. Ganz gleich, welchen musikalischen Liebhabereien sie frönen: Beschwingt verlassen alle Gäste das Haus, erzählt Sabine Kruse: „Wir erleben hier immer wieder, dass sich die Besucher ­anschließend noch angeregt unterhalten, oder summend und singend durch die Flure laufen.“

Mit dem aktuellen Programm ist Ferbers musikalische Zeitreise nun auch im zeitgenössischeren englischsprachigen Rock und Pop angekommen. Fans von Deep Purple, den Rolling Stones und Status Quo sollten sich Mittwoch, 25. September, 17 Uhr, im Kalender notieren: Dann wird es Jürgen Ferber unter dem Motto „Black Night“ über Bands der 1960er- und 1970er-Jahre erzählen, die immer noch unermüdlich live unterwegs sind. Wer nicht mehr so lange warten möchte, kann bereits am Freitag, 15. März, 19 Uhr, im großen Saal des Hauses bei der Beat-Rock-Disco „You’re My First, My Last, My Everything“ tanzen. Und als Highlight des Woodstocks-Jubiläumsjahres wird am Sonntag, 18. August, die „Spirit of Woodstock-Party“ steigen.

Wie jung Musik hält, kann Jürgen Ferber aus eigener Erfahrung bestätigen: Mit seinen 75 Jahren ist der Gröpelinger Musikmacher jünger als Mick Jagger und Paul McCartney, fühlt sich „kerngesund und fit wie ein Turnschuh“ und hat noch längst keine Absicht, sich von seiner Bühne zu verabschieden.

