Von Bord der Marie aus offenbart sich eine andere Perspektive auf die Melchersbrücke. (Petra Stubbe)

Rudern, Minigolf, zum Tiergehege gehen oder mit den Kleinen auf den großen Spielplatz hinter dem Emmasee – bei gutem Wetter ist der Bürgerpark für Bremer eine feste Anlaufstelle. Eine Attraktion allerdings ist eher noch Geheimtipp als Kassenschlager: Das Motorboot „Marie“, das seit fünf Jahren regelmäßig im Herzen Bremens, im Bürgerpark, unterwegs ist.

Ihre Bekanntheit zumindest scheint ausbaufähig zu sein. Nach Angaben des Bürgerparkvereins war in dieser Saison nur eine der regulären Fahrten mit der „Marie“ ausverkauft gewesen. Regulär heißt: freitags bis sonntags in der Sommersaison. Solche Touren beginnen zum Beispiel am Anleger an der Meierei, hinter der auch die Bootshalle der „Marie“ liegt.

An Bord ist Platz für 30 Gäste. Am Steuer steht je nach Wochenende ein anderer der insgesamt zehn Skipper. Die „Marie“ fährt mit vier Stundenkilometern eher gemächlich mit ihrem umweltschonenden geräuschlosen neun Pferdestärken, aber das Areal ist durchaus kurvenreich, Fahren und Lenken erfordern Konzentration.

Viele Spenden und persönliches Engagement

Die „Marie“ selbst verbindet Moderne und Geschichte. Sie hat einen Elektromotor, dessen Akkus über Nacht im Bootshaus wieder aufgeladen werden. Zudem ist sie ein Neubau nach Originalplänen, die von der Lürssen Werft zur Verfügung gestellt wurden. Das Schiff wurde aus Lärchenholz gefertigt, die Außenhaut mit Mahagoni veredelt und auf Hochglanz poliert.

Von 1908 bis zum Zweiten Weltkrieg wurden die Gewässer des Bürgerparks noch mit zwei Ausflugsschiffen befahren. Die „Marie“ und die Meierei pendelten regelmäßig zwischen Emmasee und Meierei. Eines der Boote war nach „Marie“ Hagemann benannt, der Frau des damaligen Pächters der Meierei. Diesen Namen trägt auch wieder das Schiff, was heute seine Runden dreht und 2013 zu Wasser gelassen wurde.

Die Idee, wieder Ausflugsschiffsfahrten im Park anzubieten, hatte seinerzeit der ehemalige Bürgerparkdirektor Werner Damke. Dafür waren viele Spenden und viel persönliches Engagement nötig, um die Realisation des Projektes zu ermöglichen. Da die „Marie“ sich nicht allein durch die Fahrpreise unterhalten lässt, freut sich der Bürgerparkverein auch heute über jeden der dieses Projekt finanziell oder als Vereinsmitglied unterstützt.

Neben der Meierei legt die „Marie“ auch noch am Emmasee, am Tiergehege und der Waldbühne an. An jedem Anleger können Passagiere zu- und aussteigen. Nach einer Runde, die anderthalb Stunden dauert, ist jedoch das erneute Lösen einer Fahrkarte nötig. Der Bürgerparkverein, der die „Marie“ betreibt, bietet auch Gruppen und Privatpersonen, die „Marie“ für einen eigenen Ausflug zu chartern.

Die „Marie“ fährt unter sehenswerten Brücken hindurch, darunter die bekannte Melchersbrücke. Und während der Fahrt sollen auch einige Geschichten zu hören sein. Thomas Wessel, zum Beispiel, 64 Jahre alt und einer der Skipper, ist seit der ersten Stunde vor fünf Jahren dabei. Er habe Freude daran, mit dem kleinen Steuerrad durch die Gewässer des Bürgerparks zu lenken.

Und er schätze die gute Laune der mitfahrenden Gäste. Wessel erinnert sich noch gut an eine besondere Fahrt. Ein junger Mann hatte die „Marie“ für zwei Personen gechartert, für seine Freundin und sich. Auf der Emmawiese habe da ein Zelt gestanden. „Ein Geiger war da. Und der junge Mann hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht“, berichtet Wessel. „Romantischer geht es nicht.“

Weitere Informationen

Erwachsene zahlen für die Fahrt 7,50 Euro, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren fünf Euro, die Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder kostet 20 Euro. Eine Kartenreservierung ist auch bei der Bremer Touristik-Zentrale unter 04 21 / 3 08 00 10 möglich. Im Sommerhalbjahr gehen die Fahrten freitags bis sonntags und feiertags zwischen 11 und 16 Uhr ab Meierei. Bei Regen keine Fahrt. Infos gibt es im Internet auf www.buergerpark-bremen.de.