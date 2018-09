Kein Entkommen: Was passiert, wenn Menschen in einer Alpenhütte aufeinander treffen? Das Premierenstück der Speicherbühne löst das Rätsel. (Roland Scheitz)

Überseestadt. Die neue Spielzeit in der Speicherbühne Bremen startet mit einer klaren Ansage: „Raus!“. So lautet der Titel der neuesten Produktion des Westend-Theaters, die am Sonnabend, 15. September, uraufgeführt wird. Unter der Leitung und nach einem Text von Regisseurin Astrid Müller hat das Ensemble ein Stück entwickelt, das sich mit den brennenden Fragen der Zeit beschäftigt.

Und es sind keine angenehmen Themen und somit keine leicht konsumierbaren Theaterabende, die die Speicherbühne ihren Zuschauern serviert. Seit fast 15 Jahren begreift sich die Bühne unter der Leitung von Astrid Müller und Marc Pira als Ort für experimentelle Theaterprojekte, und Theater als Medium, um sich damit auseinanderzusetzen, was die Gesellschaft hier und heute bewegt. Fremdenfeindlichkeit, die Veränderungen der Arbeitswelt, die Furcht vor sozialem Abstieg und vor den Folgen der Digitalisierung: Damit müssen sich die sechs Menschen auseinandersetzen, die in einem abgeschiedenen Haus in den Bergen aufeinandertreffen. Es ist eine geschlossene Welt, die aufs Wesentliche reduziert ist. Ein Entkommen ist nicht möglich: Es gilt, völlig unterschiedliche Lebenseinstellungen und politische Gesinnungen auszuhandeln – Konflikte sind vorprogrammiert. Ob dieses Szenario gut ausgeht, kann das Publikum am Premierentag sowie bei den weiteren Aufführungen am Sonntag, 16. September, sowie am Sonnabend, 22. September und Sonntag, 23. September, miterleben. Es spielen Hans Drechsler, Heidrun Felske, Rodrigue Kassio, Karl-Heinz Pitz, Ute Steineke und Enise Tasdemir. Die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr.

Gut gelaunt entspannen können sich Musikliebhaber hingegen beim Konzertabend am Freitag, 19. Oktober, ab 20 Uhr. Günter Orendi, Jörn Vrampe und Uli Sobotta kommen als „Ciel d´Or“ und mit Sousafon, Baritonsaxofon, Eufonium, Althorn, Gitarre, Bass, Perkussion und Gesang in die Speicherbühne. Das Bremer Trio bedient sich musikalisch in den Genres Blues, Reggae, Polka, Swing, Rock und Modern Jazz, textet dazu schräg-witzige Verse und verspricht seinem Publikum nach eigenen Angaben eine „verblüffend klangpoetische Welt zwischen Erde und All, Zirkus und fragwürdigem Leben.“

Für Donnerstag, 25. Oktober, hat sich wieder die Waller Buchhandlung Logbuch in die Speicherbühne eingemietet. Denn mit dem Schauspieler Thomas Sarbacher kommt ein Gast, dessen Name und Gesicht vielen Fernsehzuschauern und Theatergängern bekannt vorkommen werden. Der gebürtige Hamburger, der in Zürich lebt, wird ab 20 Uhr aus Ralf Rothmanns Roman „Der Gott jenes Sommers“ lesen. Rothmanns neuestes Werk, jüngst mit dem renommierten Uwe-Johnson-Preis ausgezeichnet, schildert die letzten beiden Wochen des Zweiten Weltkrieges aus Sicht der zwölfjährigen Luisa. Das Resultat ist aber kein Kinderbuch, sondern eine erschütternde Geschichte von Gewalt, Verblendung und Denunziation, die Parallelen zum Gemetzel des Dreißigjährigen Krieges zieht. Tickets zum Preis von 20 Euro gibt es bei Logbuch an der Vegesacker Straße 1.

Nach Lappland geht es in der Speicherbühne am Freitag, 23., und Sonnabend, 24. November. Die szenische Lesung von Astrid Müller und Renate Neumann basiert auf dem Roman „Das Hörrohr“ der britischen Schriftstellerin und Malerin Leonora Carrington (1917-2011). Protagonistinnen der Geschichte sind die beiden hochbetagten Seniorinnen Carmella und Marian, die gegen das autoritäre Regime in ihrem Altersheim aufbegehren. Autorin Carrington bewegte sich in der avantgardistischen Künstlerszene um Max Ernst, André Breton´und Joan Miró: Das Publikum kann sich auf skurril-witzige Abende freuen.

Wer gerne selbst Theater machen möchte, hat die Gelegenheit bei den Workshops „Bewusstheit durch Bewegung“ am 4. und 11. November, und beim Theatersonntag am 18. November. Mit einem laut Pira „flüchtigen Gesamtkunstwerk“ klingt das Jahr 2018 in der Speicherbühne aus. Am Wochenende vom 7. und 8. Dezember treffen sich Tänzer, experimentelle Musiker und Videokünstler aus Bremen, Berlin, Hamburg und Stockholm zum dritten „Improv-Minifestival“.

Weitere Informationen

Der ausführliche Terminkalender findet sich in der aktuellen Programmbroschüre und online auf www.speicherbuehne-theater-bremen.de. Karten für die Vorstellungen gibt es über die Vorverkaufsstellen von Nordwestticket. Für Fragen und Reservierungen ist die Speicherbühne montags bis freitags zwischen 10 und 13 Uhr telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 380 09 46, oder jederzeit per E-Mail an kontakt@speicherbuehne.de.