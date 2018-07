Beschäftigten sich im Überseemuseum mit den indigenen Begleitern berühmter Entdeckungsreisender (von links): Monika Häckermann, Volker Matthies und Susanne Hammacher. (Roland Scheitz)

Bahnhofsvorstadt. Gefährliche Expeditionen durch unbekanntes Land, Exotik, fremde Kulturen – die Forschungsreisen europäischer Pioniere werden allzu oft wie Abenteuerromane erzählt. Sonnten sich die Helden bereits zu Lebzeiten in ihrem Ruhm, blieben ihre indigenen Begleiter meist unerwähnt im Schatten der Entdecker. Zu Unrecht, sagt Autor Volker Matthies, der bei seiner Buchvorstellung am Dienstag im Übersee-Museum, die einstigen Führer, Dolmetscher und Forschungsassistenten auf die virtuelle Bühne der Entdeckungsgeschichte holte.

„Der Protagonist ist immer der tapfere Forscher, der die heiße Wüste durchquert und das weite Meer überwindet“, erklärt Volker Matthies das gängige Schema. Aus der Perspektive dieser Hauptfiguren berichtet, handeln die Entdeckungsgeschichten vom Pioniergeist und dem Wagemut der einzelnen Person. Dieses „heldenhafte Narrativ“, wie Matthies das typische Handlungsmuster bezeichnet, vermittelt den Eindruck, Forschungsreisen seien Ein-Mann-Unternehmungen gewesen. Dabei waren die Forscher alles andere als allein. „Vor ihnen gingen die einheimischen Führer und hinter ihnen manchmal bis zu 300 Träger, die das Gepäck und den Proviant transportierten.“

Anonymen Statisten ein Gesicht geben

Für sein aktuelles Buch, „Im Schatten der Entdecker – Indigene Begleiter europäischer Forschungsreisender“ hat der Wissenschaftler die Biografien zahlreicher Helfer recherchiert und gibt den anonym gebliebenen Statisten der Forschungsgeschichte ein Gesicht. Der pensionierte Professor, Jahrgang 1945, hat in Hamburg am Deutschen Übersee-Institut – dem heutigen GIGA – sowie am Institut für Politische Wissenschaft der Universität geforscht und gelehrt. Er war langjähriger Redakteur der Beck‘schen Reihe „Jahrbuch Dritte Welt“ und Herausgeber historischer Reiseberichte. Eurozentrismus habe ihn schon immer irritiert, sagt er über sich selbst.

Die Leistungen der berühmten Pioniere will Matthies nicht kleinreden, aber es sei an der Zeit, die Bedeutung der indigenen Begleiter in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken. „Ohne sie wären diese Erfolge, die wir aus den Schulbüchern kennen, oftmals nicht möglich gewesen“, stellt der Autor bei der Buchvorstellung klar. Er möchte den Blick auf eine ungewohnte Perspektive lenken. Das Titelbild zeigt den französischen Forscher Verney Lovett Cameron bei der Überquerung des Lulundi zwischen dem Tanganjikasee und dem Kongo. Der Wissenschaftler ist nicht zu Fuß unterwegs wie die anderen, sondern sitzt zurückgelehnt auf einem Stuhl mit hoher Lehne, der einem Träger auf den Rücken geschnallt ist.

Doch die Indigen waren häufig sehr viel mehr als Transporteure und ortskundige Begleiter. „Sie wurden zu Forschungsassistenten ausgebildet und manche haben eigene Sammel-Expeditionen durchgeführt“, berichtet Matthies über seine Rechercheergebnisse. Die Erzählungen, wie er sie berichtet, handeln vom Geben und Nehmen und dem Lernen voneinander. „Die Entdeckungen sind immer ein gemeinsames Projekt. Die Europäer profitieren stets vom Wissen ihrer Begleiter und lernen von ihnen.“ Ein Beispiel dafür seien Kanus als wichtige Transportmittel oder die für Polarforscher unverzichtbaren Schneeschuhe der Inuit.

Volker Matthies hat den bislang unbekannten Akteuren nachgespürt. Da ist die Aztekin Malinche, die dem Konquistador Cortés bei der Eroberung Mexikos hilft. Lewis und Clark waren mit der indianischen Shoshonin Sacagawea unterwegs, als sie 1770 innerhalb von zwei Jahren den nordamerikanischen Kontinent durchquerten. Ein Jahr zuvor segelte der Polynesier Tupia mit Kapitän Cook durch die pazifische Inselwelt. Volker Matthies beleuchtet auch die Motive dieser Helfer – sofern sie freiwillig mitwirkten. Häufig sei es ihnen selbst um Ansehen in der eigenen Gesellschaft gegangen und auch der materielle Vorteil sei ein wichtiger Grund gewesen.

Es wurden schriftliche Verträge über die Hilfstätigkeit bei den Expeditionen abgeschlossen. Als Gegenleistung wurden Waffen oder Geld vereinbart. Vor dem Hintergrund der finanziellen Abgeltung mag es leichter gefallen sein, sich die Forschungsergebnisse der Helfer auf die eigene Fahne zu schreiben, so scheint es. Für den einen oder anderen hat sich die Zusammenarbeit mit den Europäern aber auch langfristig ausgezahlt. „Einige der indigenen Forscher sind richtig reich geworden, gemessen zu Beispiel an der Zahl der Frauen, die sie sich leisten konnten“, berichtet Matthies.

Oftmals geht die Geschichte jedoch nicht gut für sie aus. Eine Abbildung im Buch zeigt das Porträt des Botokuden-Indianers Quäck. Im Anschluss an seine Tätigkeit als Informant, Dolmetscher sowie Jäger und Sammler, holte ihn der Brasilien-Expediteur Maximilian zu Wied-Neuwied zu sich an den Rhein. Dort wurde er sein persönlicher Kammerdiener. Die westliche Kleidung und der tief traurige Ausdruck in den Augen zeigen einen entwurzelten Mann. Fern seiner Heimat kam der 34-Jährige schließlich ums Leben und seine sterblichen Überreste gingen in den Besitz des Anatomischen Museums in Bonn über. Sein Schädel wurde der Abteilung für „fremde Racen“ zugeordnet und ausgestellt. „Der naturkundliche Sammel-Assistent wird selbst zum Ausstellungsobjekt“, fasst Matthies sein Schicksal zusammen.

„Wir Europäer müssen uns unserer Arroganz bewusst werden“, appelliert der Politikwissenschaftler zum Ende seines Vortrags an die Zuhörer und ergänzt mit Verweis auf den Aufstieg Chinas: „Unser Zeitalter geht zu Ende.“ Im Zuge einer sich wandelnden Weltordnung, ändere sich zwangsläufig auch die Perspektive auf die Vergangenheit. „Es fängt gerade erst an – und die Provenienzen bergen noch viel Konfliktstoff“, lässt er wissen. Mit dieser Frage sei auch das Übersee-Museum beschäftigt, sagt Susanne Hammacher, die Leiterin des Bereichs Bildung und Vermittlung. Unter welchen Umständen manche Ausstellungsstücke ihren Weg nach Bremen gefunden haben, sei nicht immer klar. Die selbstkritische Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit verfolge das Museum unter Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Koloniale Spuren“.

Weitere Informationen

Das Buch „Im Schatten der Entdecker – Indigene Begleiter europäischer Forschungsreisender“ von Volker Matthies, ist im Christoph Links Verlag erschienen. Es enthält 70 Abbildungen. 248 Seiten kosten 28,00 Euro.