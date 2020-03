Der Koalitionsvertrag der neuen Bremer Regierung hat den Plänen für eine Straßenbahn in der Überseestadt neuen Anschub gegeben. Die Regierungsparteien haben sich darin den Ausbau des Bremer Bus- und Straßenbahnnetzes vorgenommen, und konkret auch „eine neue, direkte Straßenbahnlinie weit in die Überseestadt” festgeschrieben. Bevor in Kürze die Gutachter der „Verkehrs Consult Dresden-Berlin“ (VCDB) im Auftrag der Stadt prüfen, ob und wo eine Straßenbahnlinie technisch, formal, betrieblich, städtebaulich und wirtschaftlich bestmöglich realisierbar wäre, wurde auch die Öffentlichkeit eingeladen, mitzuplanen. Rund 100 Menschen, die in der Überseestadt wohnen, arbeiten, oder auf eine andere Weise mit dem Ortsteil zu tun haben, fanden sich am Montagabend im Auditorium der Hochschule für Künste ein – und hatten zum Thema durchaus kontroverse Meinungen.

Den Handlungsbedarf musste man den ortskundigen Gästen nicht erläutern: Die Entwicklung der Überseestadt habe frühere Prognosen weit übertroffen, erklärte Simone Geßner, Leiterin des Referats Gewerbeplanung im Wirtschaftsressort. Inzwischen haben die Stadtplaner ihre Erwartungen deutlich hochgeschraubt und gehen davon aus, dass nach der kompletten Fertigstellung 12 000 Menschen in der Überseestadt wohnen, und mindestens 20 000 Menschen dort arbeiten werden. Noch wird zwischen Kaffeequartier und Hafenkante gebaut – laut Geßner befinden sich aktuell elf Hochbauprojekte in der Umsetzungsphase, und ebensoviele in der Planung. Auf der „Überseeinsel“, dem ehemaligen Kellogg’s Gelände, soll ein Quartier zum Wohnen und Arbeiten entstehen, im westlichen Teil des Holz- und Fabrikenhafens ist viel Raum für Gewerbeentwicklung.

Die verkehrliche Erschließung hat mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten. Die bestehenden Straßenbahnlinien halten an der Peripherie. Gleichzeitig gibt es vor allem in den Spitzenzeiten eine hohe verkehrliche Belastung durch den motorisierten Individualverkehr. Aus diesem Grund hatte man sich auch entschlossen, den Betrieb der Buslinie 20 einzustellen, die eine Zeit lang Hauptbahnhof und Überseestadt verbunden hatte – in den Staus wurde er mitunter durch Verspätungen von bis zu 100 Minuten aufgehalten, berichtete Andreas Busch, leitender Verkehrsplaner bei der Bremer Straßenbahn AG. Seit Ende Juni des vergangenen Jahres fährt stattdessen die Straßenbahnlinie 5 ab Bürgerpark durch die Innenstadt und am Europahafen vorbei zum Waller Ring und beweise mit ihren täglich 1250 Ein- und Ausstiegen, so Busch: „eine verlässliche und zügige Verbindung erreicht mehr Fahrgäste und entlastet die Straßen“.

Als Diskussionsgrundlage lagen drei grobe mögliche Streckenführungen auf dem Tisch. Variante Eins verbindet Hansator und Hafenkante auf einer fast kerzengeraden südlichen Linie über Konsul-Smidt-Straße und Kommodore-Johnsen-Boulevard. Option Zwei schlägt eine Zufahrt vom Hansator entlang der Güterbahn über die Hafenstraße vor, fährt eine nördliche Trasse parallel zum Holz- und Fabrikenhafen, und endet ebenfalls am Waller Sand. Bei der dritten Variante biegt die Straßenbahn von der Nordstraße aus ins Überseetor Richtung Weser, erreicht die Konsul-Smidt-Straße auf Höhe des Schuppen 3 und biegt hinter dem Überseepark in Richtung Waller Sand ein. Mögliche Probleme, auf die die einzelnen Routen stoßen könnten, wären unter anderem verbaute Kanäle und andere Leitungen, zu enge Kurven, zu dichte Abstände zur Wohnbebauung oder der nötige Platzbedarf für einen Wendehammer.

Die Machbarkeitsstudie wird auch zu prüfen haben, ob der Gleisbau teure Grundstücksrückkäufe erforderlich macht. Sollten die Gutachter zu dem Ergebnis kommen, dass eine Straßenbahnerschließung sinnvoll und lohnenswert wäre, könnten in Bremen die konkreten Planungen beginnen. Mit einem Baubeginn sei frühestens im Jahr 2023 zu rechnen, mit der Fertigstellung im „optimistischsten Falle“ im Jahr 2027, schätzte Projektleiter Maximilian Blobel, im Mobilitätsressort zuständig für den Straßenbahnnetzausbau. Voraussetzung sei, dass das Projekt nicht durch Klagen aufgehalten werde. Das „offene und transparente Verfahren“, das der Machbarkeitsstudie vorausgeschaltet sei, solle auch dazu dienen, mögliche Vorbehalte im Vorfeld zu identifizieren, so Blobel.

Die Kosten für den 2,5-Kilometer-Ausbau des Streckennetzes würden sich nach seinen Schätzungen in einer Größenordnung zwischen 25 und 50 Millionen Euro bewegen. „Viel zu teuer“ urteilte zum Beispiel Anwohner Wilfried Schlüter. Als günstigere und unkompliziertere Lösung plädiere er für einen kleinen Elektrobus, so Schlüter. Einen Ringbus, der in kurzen Intervallen durch die Überseestadt fährt, würden sich zumindest für die Übergangszeit auch Maria und Norbert Kaufhold wünschen, die seit 2014 in der Überseestadt wohnen. Wenn man den Bus entlang nicht genutzter Gleistrassen leite, könne er ungehindert am motorisierten Verkehr „vorbeisausen“, schlug Norbert Kaufhold vor. „Bis die Straßenbahn fährt, wird es noch Jahre dauern“, erklärte Maria Kaufhold. So lange sollte die Stadt keinesfalls untätig bleiben, mahnte die Wallerin: „Weil die Verbindungen so schlecht sind, ziehen inzwischen schon die ersten Bewohner wieder aus.“