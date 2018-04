Sonja Bendiks (links) und Petra Niemann öffnen am Sonnabend, 14. April 2018 ihre Galerie Kunst Kosmos - Kunst Flash. (Roland Scheitz)

Regensburger Straße. Bis vor kurzem war es nur irgendeine unscheinbare Ecke, keinen zweiten Blick wert. Doch jetzt lohnt es sich, vor den Schaufenstern kleben zu bleiben: An der Nürnberger Straße 15 haben sich die Findorffer Künstlerinnen Petra Niemann und Sonja Bendiks ihre Ateliers eingerichtet und teilen sich knapp 30 Quadratmeter Ausstellungsraum. Für Sonnabend, 14. April, 15 bis 18 Uhr, sind die Nachbarschaft und alle anderen Neugierigen eingeladen, die neue Galerie kennen zu lernen, die nun mit viel Farbe und Fantasie aus ihrer Umgebung hervorsticht.

Der Eckladen trägt den Doppelnamen „Kunstflash“ und „Kunst-Kosmos“. Der Titel „Kunst-Flash“ wird vielen Findorffern bereits bekannt vorkommen. So nannte sich das Galerie-Atelier, das Petra Niemann und Susanne Breder seit Juni 2015 an der Münchener Straße 40 führten. Nachdem Susanne Breder aus der künstlerischen Koproduktion ausgestiegen war, wurden die Räumlichkeiten zu groß und zu teuer. Mitte des vergangenen Jahres beschloss Petra Niemann, die Galerie aufzugeben. Doch das Ende wurde gleichzeitig auch ein neuer Anfang. „Am letzten Wochenende vor der Schließung kam Sonja Bendiks vorbei“, erzählt Petra Niemann. „Wir verstanden uns sofort.“

Petra Niemann, Jahrgang 1965 und gelernte Tischlerin, stammt aus einer kreativen Findorffer Familie: Ihr Bruder ist der unter anderem mit historischen Krimis bekannt gewordene Autor René-Paul Niemann. Die Begeisterung, die sie schon in ihrer Kindheit für Farben und Malerei gezeigt hatte, entdeckte sie mit Ende Zwanzig wieder und entwickelte im Laufe der Jahre ihren typischen Stil. Ihre Lieblingsmotive sind Menschen, Tiere und exotische Naturparadiese, die sie in kraftvollen, lebendigen Farben und detailreichen, oft kaleidioskopartigen Strukturen festhält. Ihre „Crossover-Kunst“ ist inspiriert von afrikanischer oder asiatischer Kunst, erinnert mitunter aber auch an Expressionistisches und Surrealistisches, an Picasso oder Franz Marc. Niemanns oft großformatige Bilder sind unmittelbare Glücklichmacher, Trost- und Wärmespender, in denen sich das Auge verlieren kann: Sie könnte sie sich durchaus an den Wänden von Kinderarztpraxen und Klinik-Wartezimmern vorstellen.

Der „Kunst-Kosmos“ ist das Terrain von Sonja Bendiks. Die hauptberufliche Sozialberaterin, Jahrgang 1960, ist ebenfalls in Findorff groß geworden und hat hier bereits früh künstlerisches Interesse offenbart: Ihr gesamtes Konfirmationsgeld investierte sie einst in einen Ölmalkasten, erzählt sie. Auch Sonja Bendiks arbeitet vorwiegend figürlich, doch ihr künstlerisches Interesse gilt vor allem der surrealistischen Malerei. Ihre rätselhaften, fantastischen Szenerien erinnern an Vorbilder wie Dali und Magritte. „Ich male, was mich im Leben interessiert“, erklärt die Künstlerin, die nach eigenen Schätzungen noch „Ideen für 500 Bilder im Kopf“ hat. Die Techniken und Fertigkeiten, die sie sich selbst autodidaktisch angeeignet und immer weiter entwickelt hat, gibt Sonja Bendiks auch seit rund zwei Jahrzehnten in ihren Kunstkursen in diversen Stadtteilen weiter. Auch die Räume an der Nürnberger Straße bieten sich für Kurse in Kleingruppen an, erklärt sie.

Die Adresse an der Ecke Nürnberger/Tübinger Straße sei ein wahrer „Glücksfall“, freuen sich die beiden Künstlerinnen. Denn eine geeignete und gleichzeitig bezahlbare Ladenfläche im Stadtteil zu finden, sei eine echte Kunst gewesen. Außerdem befindet sich der Standort in einem Umfeld, dem gerade umwälzende Veränderungen bevorstehen: Ein paar Häuser weiter wird bereits am „Münchner Bogen“ gebaut, der schon Ende des kommenden Jahres bewohnt sein soll.