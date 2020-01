Findorff-Bürgerweide. „Ein Höhepunkt unseres Indien-Festivals wird der Unity and Diversity Walk sein: Etwa 150 Frauen werden dabei auf der Bühne stehen“, sagt Rajesh Kumar Mishra vom Verein Shaktya. „Viele Frauen aus verschiedenen Ecken Bremens kommen zu Wort und demonstrieren, wie Frauen an Autonomie und Selbstbestimmung gewinnen.“

Das fünfte India-Fest im Kulturzentrum Schlachthof, organisiert vom Verein Shaktya, stellt in diesem Jahr die indische Frau in den Mittelpunkt. Dazu wird es eine Podiumsdiskussion geben, die vor allem die indisch-deutschen Beziehungen und Hochzeiten beleuchten und zeigen wird, wie das Zusammenleben als interkulturelles Paar aussieht.

Doch das Thema „Frau in Indien“ betrifft vor allem das Leben des weiblichen Geschlechts in einem Land, in dem derzeit rund 1,4 Milliarden Menschen leben. Viele Frauen in Indien werden bis heute in alte Traditionen gedrängt: Für die Mehrzahl bedeutet die Heirat das Ende ihrer beruflichen Karriere. Während der Mann arbeiten geht, bleibt die Frau oft zu Hause, sie macht den Haushalt und kümmert sich um die Kinder. Noch im Jahr 2019 hatten nur 24 Prozent der indischen Frauen einen bezahlten Job.

So herrscht in den meisten indischen Familien immer noch die klassische Rollenverteilung, und sogar viele junge Inder befürworten, dass Frauen zu Hause bleiben – die Familie ist in Indien nach wie vor extrem wichtig.

Doch seit der Wohlstand in Indien in den letzten beiden Jahrzehnten gestiegen ist, hat sich auch eine modern denkende Mittelschicht etabliert, und die Politik hat darauf reagiert: 2017 wurde ein Gesetz verabschiedet, das bezahlten Mutterschaftsurlaub über 26 Wochen garantiert und Firmen, die mindestens 30 weibliche Angestellte haben, dazu

verpflichtet, eine Kinderbetreuung zu organisieren.

Viele Frauen in Indien, die um der Familie willen ihren Job aufgegeben haben, versuchen inzwischen, von zu Hause aus zu arbeiten, sei es auf freiberuflicher Basis oder indem sie ein eigenes Geschäft gründen. Inzwischen gibt es in Indien auch mehrere Agenturen für Frauen, die ihnen Jobs vermitteln und Firmen davon überzeugen wollen, auch solche Frauen einzustellen, die schon eine Weile aus ihrem Job raus sind. Das große Indienfestival im Schlachthof organisiert der Verein Shaktya, der sich als soziale, kulturelle und auch spirituell orientierte Organisation versteht, die nach dem Motto „Die ganze Welt ist eine Familie“ einen friedvollen Umgang miteinander anstrebt, ohne Menschen aufgrund ihrer Religion oder anderer sozialer und kultureller Unterschiede auszugrenzen. Der Verein will Bildung, Kunst und Kultur und eine internationale Gesinnung fördern und auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens zur Toleranz beitragen.

Diesen übergeordneten Zielen dient auch das India-Fest, das eine Plattform für die einzigartige Kultur Indiens bieten will und in jedem Jahr unter einem anderen Motto steht. Mehr als 80 Künstler sorgen in diesem Jahr in Form von Musik, Tanz und spirituellen Diskursen für einen abwechslungsreichen Abend, zum Beispiel die Anisha Subramaniam Group aus München, die den Kathak präsentieren wird – einen klassischen Tanz mit vielen Glöckchen und Schellen an den Fußgelenken, der von Drehungen, Sprüngen und Pirouetten geprägt ist. Neben diesen traditionellen Tänzen wird die Gruppe aber auch Bollywood Songs bieten.

Ein Rahmenprogramm mit Henna schminken, internationalen Tanzgruppen, typisch indischen Leckereien, einer Tombola und vielen Informationsangeboten runden den Abend ab. „Wir haben auch zahlreiche Ländervereine zu unserem Fest eingeladen“, sagt Rajesh Kumar Mishra, „etwa aus Bulgarien, Bangladesh, Indonesien und mehreren afrikanischen Ländern.“ Darüber hinaus sind auch mehrere Ehrengäste zum India Fest eingeladen, wie

zum Beispiel Vertreter der indischen Botschaft.

Inzwischen machen Inder in Bremen einen nicht unbedeutenden Anteil aus: „Zahlreiche indische Familien leben derzeit in der Stadt“, sagt Rajesh Kumar Mishra, „und mit den zahlreichen Studenten an den Bremer Hochschulen sind es insgesamt etwa tausend Menschen, die aus Indien stammen.“

Weitere Informationen

Das India-Fest findet am Sonntag, 2. Februar,

15 bis 19 Uhr, im Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstraße 51, statt. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter www.shaktya.com.