Ein Lichtblick trotz Baustelle draußen - Die Kita Blau konnte eröffnet werden. (Roland Scheitz)

Pünktlich zum neuen Kitajahr sind Anfang August in der Überseestadt zwei neue Kindergärten eröffnet worden: Die Quirl-Kinderhäuser „Hafen“ an der Hafenstraße und „Blau“ im Blauhaus, in denen aktuell rund 130 Kinder betreut werden. Soweit die guten Neuigkeiten, mit denen der Fachausschuss „Frühkindliche Bildung, Bildung, Weiterbildung und Migration“ des Waller Beirats bei seiner konstituierenden Sitzung am Mittwoch die Arbeit aufnahm.

Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht: Im Stadtteil fehlen aktuell mehr als 75 Betreuungsplätze. Dies geht aus den Zahlen hervor, die Wolfgang Bulling, im Ressort Kinder und Bildung verantwortlich für den Bereich Tagesbetreuung im Bremer Westen, den Wallern nun präsentierte.

Im Mai habe alles noch ganz wunderbar ausgesehen, sagt er – zu diesem Zeitpunkt nämlich lagen seiner Behörde 303 Anmeldungen für die 324 Plätze für Kinder unter drei Jahren und 907 Anmeldungen für die 918 Plätze für Kinder über drei Jahren vor. Es habe also mehr Plätze als Anmeldungen gegeben.

Seitdem hat sich die Situation allerdings gravierend verändert. Das zeigen nun die Anträge all derjenigen Eltern auf Bullings Schreibtisch, die von den Einrichtungen keine Platzzusage bekommen und zugestimmt hatten, dass ihre Kontaktdaten an die Behörde weitergegeben werden. Bei den Kindern unter drei Jahren seien dies zunächst 55 Anträge gewesen und bei den Kindern über drei Jahren 60 Anträge.

„Wir fragen dann nochmal ab, ob diese Eltern noch Bedarf haben“, so Bulling. Dies sei bei 31 beziehungsweise 44 Eltern der Fall gewesen: „Wir haben also im Moment 75 Plätze zu wenig. Rechnet man das in Gruppen um, so kommt man auf drei Gruppen für Kinder unter drei Jahren und zwei Gruppen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.“

Bulling hält es dabei durchaus für möglich, dass sich die Situation noch etwas entspannen könnte: „Dafür sind wir darauf angewiesen, dass uns die Kitas freie Plätze melden. Wir schicken ihnen dann je nach Wohnortnähe Anfragen. Wir haben im letzten Kita-Jahr noch über 1000 Plätze im laufenden Jahr vermittelt. Es tut sich also noch etwas und es ist kein Stillstand. Das ist die Hoffnung, die man den Eltern machen kann.“

Die Realität sehe anders aus, zeigten sich allerdings bei der Sitzung die Leitungen mehrer Einrichtungen im Stadtteil überzeugt. Denn auch in den Kitas gebe es interne Wartelisten, auf denen diejenigen Eltern verzeichnet sind, die ihre Anträge nicht an die Behörde zurückschicken lassen wollten, um auf andere Kitas verteilt zu werden. Und, so Birgit Hahne vom Kinder- und Familienzentrum Haferkamp: „Wir hatten in den letzten Tagen täglich mindestens zwei Eltern da, die sagten, sie bräuchten dringend einen Platz und die nicht verstanden haben, wie das Vergabesystem bei uns läuft.“

Manche Eltern fühlten sich von der Behörde nicht gut beraten, hat auch Sabine Meinke vom Kinder- und Familienzentrum Waller Park beobachtet. Hierzu passte die Schilderung einer Mutter, die seit Längerem verzweifelt auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihren dreijährigen Sohn ist. Als sie schließlich persönlich bei der Behörde angerufen habe, um nachzufragen, sei sie dort brüsk abgewiesen worden, beschrieb sie: „Die einzige Antwort, die ich bekam, war: Melden Sie sich hier bloß nicht wieder.“

Die Behörde versucht den Platzmangel abzubauen, seit 2014 läuft ein Kita-Ausbauprogramm. Aber, so Bulling: „Wir haben seitdem auch fortlaufend jedes Jahr steigende Kinderzahlen und Kita-Planung ist sehr zeitaufwendig. So hinken wir leider immer hinterher.“ Denn haushaltstechnisch sei es nicht möglich, Kitaplätze auf Vorrat einzurichten.

Dementsprechend zeichne sich schon jetzt ab, dass die bis zum Jahr 2020 angestrebten Kitaplatz-Versorgungsquoten von mindestens 50 Prozent für Kinder unter drei Jahren (in Walle aktuell 45 Prozent) und 98 Prozent für Drei- bis Sechsjährige (in Walle aktuell 94 Prozent) im Stadtteil nicht zu erreichen seien. Die geplanten Ausbauprojekte nämlich würden sich zum Teil noch bis zum Jahr 2025 hinziehen. Angesichts der aktuellen Situation sei jedoch entschieden worden, die drei über das „Sofortprogramm Mobilbauten“ (Sopromob) bei der Kita Löwenzahn an der Schleswiger Straße, beim Überseetor und beim Schulzentrum Walle geschaffenen provisorischen Standorte nicht wie ursprünglich geplant in diesem Sommer zu schließen. „Es wird auch über deine Aufstockung nachgedacht“, so Bulling. Dies allerdings sei wiederum zeitintensiv, da dafür Baugenehmigungen benötigt würden.

Ein weiteres Problem: Die Flächen werden allmählich knapp. „Bei der Kita Löwenzahn ist kein Platz mehr, um die Kinder dann noch herumlaufen zu lassen“, merkte etwa Nicoletta Witt (SPD) an.

Um weitere Plätze zu schaffen, sei die Stadt zunehmend auf Investoren angewiesen, unterstrich Bulling außerdem. Nicht immer läuft dabei alles nach Plan, wie das Beispiel Schuppen 3 zeigt. Dort soll das Europaquartier entstehen, in dem auch eine Kita vorgesehen ist. „Da waren wir schon ziemlich weit“, so Bulling. Zwischenzeitlich habe aber der Investor gewechselt und es gebe ein neues Wettbewerbsverfahren. Aktuell sei der Baubeginn für 2020 geplant, so Bulling weiter: „Da sollte eigentlich schon die Kita-Eröffnung sein. Das sind wieder sechs Gruppen für circa 100 Kinder, die wir vor uns herschieben.“

Die Waller Ortspolitiker sind alarmiert. „Ich würde das als einen Notfall bezeichnen“, so die frisch gewählte Bildungsausschuss-Sprecherin Caren Emmenecker (Linke). Die Ortspolitiker fordern deshalb geschlossen die zuständigen Ressorts auf, schnell nachzusteuern und alle angemeldeten Kinder zu versorgen – also „75 plus x“ Plätze zu schaffen. Angesichts des schon jetzt spürbaren und zunehmenden Fachkräftemangels müsse darüber hinaus der Beruf der Erzieherin dringend aufgewertet und attraktiver gemacht werden, ist sich außerdem der Ausschuss einig.