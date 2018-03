Juniorbotschafter wecken Interesse

Informationen über Europa

Emma Gasster

Utbremen. Schüler und Schülerinnen informieren ihre Klassenkameraden über Europa: Das ist neu am Schulzentrum SII Utbremen an der Meta-Sattler-Straße. Die sogenannten Juniorbotschafter sollen helfen, das politische Interesse ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen nicht nur zu wecken, sondern sich auch aktiv mit der Demokratie in Europa, der Arbeit des Europäischen Parlaments und der aktuellen europäischen Politik auseinanderzusetzen.