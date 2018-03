Janina Roder (Roland Scheitz)

Lindenhof. „Von und zu Marcks“ heißt die neue Ausstellung, die jetzt im Atelierhaus Roter Hahn eröffnet wurde. Gezeigt werden aktuelle Zeichnungen, Bronze- und Wachsskulpturen von Kindern aus Oslebshausen, im Dialog mit kostbaren Exponaten aus dem Gerhard-Marcks-Haus. Und wer seine eigenen Kreationen ganz selbstbewusst neben den Werken eines der berühmtesten deutschen Künstlers des 20. Jahrhunderts ausstellen darf, kann sich wirklich „von und zu“ nennen. Die Gelegenheit, selbst zu Bildhauern zu werden, haben in den kommenden Wochen aber auch die Gäste der Gröpelinger „Stadtteilvitrine“.

Die Bezeichnung stammt von Christiane Gartner, Geschäftsführerin des Vereins Kultur für Ort, der das Atelierhauses Roter Hahn betreibt und mit dem Kinder- und Jugendatelier seit Jahren den künstlerischen Nachwuchs fördert. Der Name des Hauses hätte Gerhard Marcks (1889-1981) bestimmt gefallen, denn Tiere gehörten zu den liebsten Motiven des Bildhauers und Grafikers. Bremen hat ihm vieles zu verdanken: Vor allem seine Stadtmusikanten, die seit 1953 vor dem Rathaus stehen und wohl zum populärsten Wahrzeichen der Stadt wurden. Der gebürtige Berliner, der nie in Bremen lebte, vertraute der Stadt auch seinen künstlerischen Nachlass an, der seit 1971 in der ehemaligen Ostertorwache Am Wall 208 gehütet wird.

Museumsdirektor Arie Hartog (Roland Scheitz)

Die Gröpelinger pflegen mit dem Gerhard-Marcks-Haus seit Jahren fruchtbare Beziehungen, doch über die aktuelle Ausstellung staunte auch Museumsdirektor Arie Hartog. Zwar werde das Haus immer wieder um Leihgaben aus seinem großen Erbe an Objekten von Gerhard Marcks gebeten. „Doch diesmal ist es ganz anders“, lobte der Kunsthistoriker. Denn es sei in diesem Projekt nicht darum gegangen, die Kunstwerke nur an einem anderen Ort vorzuzeigen und bewundern zu lassen. „Was mich wirklich überzeugt hat, ist, dass die Kinder selbst zu Marcks gearbeitet haben“, erklärte Hartog. Es sei ein Modellbeispiel für Partizipation geworden, bei dem auch das Museum viel gelernt habe. Er selbst habe dafür plädiert, die Skulpturen der Kinder unmittelbar neben ihren großen Inspirationsquellen zu platzieren, erzählte Hartog. Denn statt vom monumentalen Vorbild überschattet zu werden, zögen sie durch ihre ganz eigene Art und Weise die Aufmerksamkeit auf sich: so wie die winzige bunte Katze aus Wachs, die neben ihrer vergleichsweise monumentalen Artgenossin aus Bronze ins Auge fällt.

Wie intensiv sich die Kinder der Grundschule Oslebshauser Heerstraße seit August des vergangenen Jahres mit der Kunst beschäftigt hatten, erklärte Projektleiterin Janina Roder. Die Studentin der Kunst und Kulturvermittlung hatte sich das Konzept für ihre Masterarbeit ausgedacht. Gefördert wurde das Projekt von der Bremer Schuloffensive und der Start Jugend-Kunststiftung Bremen. Unter anderem durften die Grundschüler dabei die Werkstatt eines echten Bremer Bildhauers besuchen. Amir Omerovic fertigt in seinem Atelier am Neustädter Hafen Plastiken aus Stein, Bronze und Fundstücken aus der Natur. Er unterstützte die Kinder beim Anfertigen von Wachsmodellen nach ihren eigenen Entwürfen. Mit den Gussformen ging es dann in die Kunstgießerei Rieke nach Worpswede. Das war aufregend, berichtete die zehnjährige Samira: „Das Feuer war so heiß, dass es grün wurde“. Und es habe geblendet „wie die Sonne“, erinnert sich ihre Freundin Sulav, neun Jahre. Kurz danach konnten die beiden das bronzene Ergebnis ihrer künstlerischen Kooperation in den Händen halten: Es wurde ein magisches kleines epochen- und genreverbindendes Quartett, in dem Harry Potters Freundin Hermione und die beiden Hauptfiguren einer populären aktuellen Jugendserie auf eine kleine Katze treffen, die als Hommage an Marcks betrachtet werden kann.

Die zehnjährige Samira (links), die neunjährige Sulav und Amis Omerovic während der Ausstellungseröffnung im Atelierhaus Roter Hahn. (Roland Scheitz)

„Es war schön, die Begeisterung der Kinder wahrzunehmen“, erinnerte sich Bildhauer Omerovic. Er wünsche sich allerdings, dass es nicht bei einem einmaligen Projekt bleibe. „So etwas sollte nachhaltig über die Jahrgänge hinaus gepflegt werden“, empfahl der Künstler. Arie Hartog wäre mit dabei. „Es war ein gelungenes Testprojekt“, bilanzierte der Museumsdirektor. „Ich kann daher drohen: Wir machen das wieder!“