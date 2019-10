Über 130 Männer haben im Laufe der Jahre mit geturnt und die Gruppe zu einer geselligen Truppe gemacht. (PETRA STUBBE)

Es war der 16. Oktober 1969, als sich vierzehn Männer in der Schulsporthalle einfanden, um regelmäßig gemeinsam ins Schwitzen zu kommen. Und fünf von Ihnen sind auch heute noch dabei. Die Idee war einfach: Vor allem für aktive Vereinssportler, die in ihren jeweiligen Disziplinen den Höhepunkt ihrer sportlichen Betätigung überschritten hatten, sollte ein neues Angebot geschaffen werden. Die erste Stunde wurde mit Flyern und einem Artikel im Weser Kurier beworben. So berichtet es Gerhardt Schmidt. Er war bis vor sechs Jahren ihr Turnlehrer und erklärt zur Gründung der gymnastischen Gruppe: „Mit fünfundzwanzig, dreißig Jahren hört das Turnen am Gerät auf. Dann sind die Geräte zu hart, dann will man das nicht mehr.“ Aber die Männer hätten sich trotzdem weiter bewegen wollen. Die Gründungsmitglieder der ersten Stunde kamen dementsprechend aus dem Fußball, Handball, Leichtathletik und Geräteturnen zum ersten Abend. Heinz Stepan, heute 84 Jahre alt, ist ehemaliger Geräteturner und von Anfang an dabei. Den damaligen Hafenarbeiter lockte besonders „die Kameradschaft“ und die Möglichkeit sich weiter zu bewegen am Ende der Wettkampfphase. Letzteres habe nicht mehr funktioniert. Beim Turnen allerdings ist er immer noch dabei, wegen der Geselligkeit und der Bewegung.

In ihrer aktivsten Zeit turnten die damals rund vierzigjährigen Männer auf Kreis-, Landes- und Deutschen Turnfesten, traten in der ehemaligen Stadthalle und bei Turnshows auf. Für den Ex-Trainer Schmidt sind die Wettbewerbe als Altersturner eine besonders schöne Erinnerung. „Das sind natürlich Erlebnisse, die hat man ewig. Da zehrt man lange von.“ Im Februar 1978 trat die Gruppe in der sehr erfolgreichen Fernsehsendung „Am laufenden Band“ auf. Die Unterhaltungsshow wurde von Rudi Carrell moderiert und in den Studios von Radio Bremen aufgezeichnet. „Wir waren als starke reine Männergruppe bekannt. Der suchte eine Männergruppe, die eine Keulengymnastik auf die Bühne zaubern sollte. Auf einmal stand Rudi Carrell auf dem Schulhof in der Helgolanderstraße und kam mal eben rein.“ Schmidt erzählt, er habe ein paar Übungen vormachen müssen. Die hätten dem Moderator gefallen. Zu Musik einer englischen Kapelle „auf Band“ studierte die Gruppe eine Vorführung ein. „Wir haben dann bestimmt acht Wochen intensiv geübt und Extraschichten eingelegt. Nachmittags hatten wir dann eine Probe bei Radio Bremen. Abends ging es dann rund.“ Mit heller Hose, schwarz-rot gestreiften Hemden und Fliege waren die Turner im Fernsehen zu sehen. Der achtzig jährige Schmidt hat Fotos und Zeitungsartikel über diesen Auftritt und andere Höhepunkte der Gruppengeschichte gesammelt. Die Zeit der Wettkämpfe im Altersturnen und der glamourösen Auftritte ist vorbei. Heute treten die Männer nur noch bei den Turnshows ihres Vereins im Bremer Westen auf.

Über das Turnen im Verein hinaus sind die Männer seit Mitte der Neunziger Jahre durch monatliche Rad- und Wanderausflüge verbunden. „Als wir zehn Rentner hatten, habe ich sie bei mir zu Hause zusammengerufen,“ berichtet Schmidt. Irgendetwas hätten sie mit ihrer vielen freien Zeit anfangen müssen. Kartenspiel und Saunaabende seien auch diskutiert worden, bevor es zur Entscheidung für die Touren rund um Bremen kam. Gesellschaftliches Engagement rahmte die Ausflüge ein. Die Truppe rund um Ex-Trainer Schmidt spendete zum Beispiel an den Bürgerpark, das Tierheim und das SOS Kinderdorf. „Die Gruppe hat nicht nur an sich gedacht, sondern ein gesellschaftliches Engagement gezeigt“, findet einer der jüngsten Turner. Günther Schminke ist 71 Jahre alt und erst seit zehn Jahren dabei. Der ehemalige Handballer und Schiedsrichter ist seit über 50 Jahren im Sportverein aktiv. Die Radtouren seien inzwischen nur noch rund 30 Kilometer lang. „Altersbedingt lässt das alles ein bisschen nach. Aber man kann sagen, alle haben sich eine sehr gute Fitness erarbeitet.“ findet Schmidt. Schminke ergänzt lachend: „Heute haben schon viele ein Pedelec.“

Beweglichkeit im Alter

Die Turner aus Walle verbringen neben den wöchentlichen Übungsstunden und Radtouren auch Freizeit bei Besichtigungen, Urlauben und Weihnachtsfeiern miteinander. Das Gründungsmitglied Stepan erinnert an die monatlichen Stammtische und schmunzelt, auf das gemeinsame Biertrinken anspielend: „Da haben wir dann nur am letzten Gerät geturnt.“ Auch Schmidt findet, das gesellige nach der Bewegung dürfe nicht fehlen. „Vom ersten Tag an haben wir das gemacht. Man geht nicht gleich nach Hause und legt sich ins Bett.“

Im Laufe der Jahre seien 130 Männer in der Gruppe aktiv gewesen, weiß Schmidt. Weil die Gruppe schon so lange besteht, sind inzwischen viele ehemalige Mitglieder verstorben. Es gab auch mehrere Todesfälle während der Übungsstunden. „Drei Kollegen sind uns in der Halle unter unseren Händen verstorben. Das waren unsere schlimmsten Momente“, so Schmidt. Er glaubt, die Männer hätten nach schweren Erkältungen zu früh wieder mit dem Sport begonnen.

Fitness und Beweglichkeit im Alter sind für Gerhard Schmidt, Heinz Stepan und Günther Schminke inzwischen ein wichtiges Thema. Denn mit der Gruppe sind auch ihre Teilnehmer gealtert. Heute ist der älteste Turner siebenundachtzig Jahre alt. „Man muss dabei bleiben. Was man immer gemacht hat, kann man ja auch noch lange weiter machen. Bewegung, Bewegung, Bewegung ist alles.“ findet Schmidt. Gleichgewichts- und Koordinationsübungen sollen das Gehirn auf Trab halten und die Muskulatur kräftigen. Schminke berichtet von immer mehr Aufgaben, die beide Gehirnhälften miteinander verbinden sollen. „Die rechte Hand rechts herum und die andere Hand links herum drehen und dabei auf einem Bein stehen“ beschreibt er eine Übung.

Nach Zirkeltraining und Gleichgewichtsübungen singt die Gruppe ein Volkslied. Das gemeinsame Singen hat sich auf einer Weihnachtsfeier entwickelt, sagt der Ex-Trainer. Einzelne hätten sich über den gemeinsamen Gesang so gefreut, dass er den in die regelmäßigen Stunden eingebaut habe. So tönt es noch heute „Hoch auf dem gelben Wagen“ aus der Sporthalle, bevor es zum Volleyballspiel übergeht. Ein Ende des Jedermann Turnens ist nicht abzusehen.