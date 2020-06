Auf diesen Moment hatten viele Gröpelinger Kinder sehnsüchtig gewartet: Staatsrätin Gabriele Nießen (v.l.), Bedi, Sunaja und Ortsamtsleiterin Ulrike Pala haben am 8. Juni die Spielgeräte offiziell freigegeben. (Roland Scheitz)

Zwei Wochen lang Temperaturen über zehn Grad und trockene Witterung: Diese Bedingungen braucht man, um einen Tartanbelag – das ist ein spezieller Kunststoffsportboden – unter freiem Himmel zu verlegen. Seit November hatte das Team um Ingenieur Benjamin Klose und Landschaftsarchitekt Holger Siemers auf entsprechend freundliches Wetter warten müssen, um die letzten Arbeiten an den vier im Auftrag der Stadt eingerichteten neuen Bewegungsinseln im Grünzug West erledigen zu können.

Nun ist es geschafft: Am Montag, 8. Juni, konnten die neuen Großspielgeräte endlich gemeinsam mit Bau-Staatsrätin Gabriele Nießen eingeweiht werden. Schon im November waren die neuen Sportgeräte im XXL-Format aufgestellt worden, bislang aber versperrten Bauzäune den Zugang zu der großen Dreier-Schaukel zwischen dem Freizi Walle und dem Westbad, der Klimmzugstange inklusive zweier Sitzmöglichkeiten für Zuschauer auf Höhe der Bremer Jugendkirche, dem neuen Balancier-Parcours auf der Rasenfläche in Höhe Seewenjestraße 218 / 220 und der Riesen-Rutsche beim Spielplatz zwischen Stoteler Straße und Stralsunder Straße.

Dementsprechend groß war wohl bei einigen Kindern im Stadtteil schon die Vorfreude. Und tatsächlich: Direkt, nachdem Nießen, Ortsamtsleiterin Ulrike Pala und zwei Gröpelinger Kinder feierlich das Absperrband durchgeschnitten hatten, wurde begeistert gerutscht. Die neuen Großspielgeräte sollen von nun an Kinder und auch Erwachsene dazu einladen, sich zu bewegen und sie als Orte der Kommunikation zu nutzen. Die Bewegungsinseln sind ein wichtiger Baustein der ressortübergreifenden Strategie zur Aufwertung Gröpelingens und zur Förderung von Gesundheit und Bewegung. Die rund 465 000 Euro für den Aufbau der Geräte sind über das Integrierte Entwicklungsprojekt (IEK) Gröpelingen beschafft worden und stammen aus den Städtebauförderungsprogrammen Soziale Stadt und Stadtumbau.

Das Geld ist gut investiert, findet Nießen – gerade in den vergangenen Monaten seien öffentliche Grünflächen schließlich besonders wichtig für die Stadtbewohner geworden. „Es gibt hier viele Familien, die keinen eigenen Garten haben“, betont auch Beiratssprecherin Barbara Wulff (SPD), die sich freut, dass die lange Wartezeit sich nun doch gelohnt hat.

Siemers: „Die Geräte haben eine sehr hohe Qualität und sind absolute Sonderanfertigungen, die es so kein zweites Mal gibt.“ „Wir hatten in den ganzen Monaten an den Geräten keinen Vandalismus“, ergänzt Benjamin Klose: „Das ist ein Zeichen großer Wertschätzung – ich bin begeistert.“ Um die Pflege der Anlagen – eine der größten Hürden bei der Realisierung des Projekts – kümmert sich der Umweltbetrieb Bremen.

Eine fünfte und sechste Bewegungsinsel seien als Projekt im Rahmen der IEK-Fortschreibung angedacht, verrieten Nießen und Jan Casper-Damberg, der im Bauressort die Umsetzung der IEK-Projekte organisiert. Zum Thema Grünzug und zukünftige Fahrradpremiumroute sagt er: „Um die Aufenthaltsqualität im Grünzug zu stärken und ihn gleichzeitig in seiner Transitfunktion zu entlasten, wird im Rahmen der IEK-Fortschreibung derzeit ein Ausbau des Mählandsweges geprüft. Dieser könnte dann die schnellen ‚Durchgangsradverkehre‘ aufnehmen.“ Eine mögliche entsprechende Umgestaltung des Mählandsweges sei ebenfalls Teil der IEK-Fortschreibung, für die aktuell 40 Projektideen geprüft werden: „Wir hoffen, dass wir mit dem neuen Landesprogramm Lebendige Quartiere einen Fördertopf bekommen, der uns bei den oftmals fehlenden Betriebs- und Unterhaltungsmitteln für die Projekte helfen kann.“