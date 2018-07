Freuen sich über die Eröffnung: Thomas Schittka (von links), Regina Piontek, Anja Stahmann und Andreas Hoops. (Scheitz)

Einige der zukünftigen Bewohner waren neulich schon im Baumarkt und haben Lampen ausgesucht. Andere freuen sich, dass sie demnächst einen eigenen Kühlschrank haben. Klar ist: Für sie alle beginnt ab August im neuen Apartmenthaus der Lebenshilfe in der „Bunten Berse“ ein neuer Lebensabschnitt in den eigenen vier Wänden. Lange ist geplant und gebaut worden, bis das neue und moderne Apartmenthaus für Menschen mit geistigen Behinderungen nun tatsächlich fertig geworden ist.

Seit nunmehr 60 Jahren setzt sich die Lebenshilfe als Elternverein dafür ein, dass geistig Behinderte selbstbestimmt leben können.

Dazu gehört auch eine eigene Wohnung mit Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten, betont Regina Piontek vom Vereinsvorstand: „Menschen haben das Recht zu entscheiden, wo, und mit wem sie leben wollen.“ Das neue Haus ist ein weiterer Schritt in diese Richtung, denn dort werden nun vor allem Menschen einziehen, die bisher in der ältesten Wohneinrichtung der Lebenshilfe an der Fischerhuder Straße gewohnt haben und dort nur wenig Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten hatten. Das soll nun anders werden, ganz nach dem Motto „Wohnen heißt Zuhause sein“. Nachbarn, Mitarbeiter des Amts für Soziale Dienste, Kooperationspartner und andere Interessierte konnten den vom Architektenduo Ullrich Tilgner und Thomas Grotz entworfenen Neubau nun selbst in Augenschein nehmen und sich die – unterschiedlich geschnittenen, aber gleich großen – Einzel-Apartments zeigen lassen. Es gibt außerdem auch Doppel-Apartments und eine Vierer-Wohnung sowie sieben Wohnungen, die frei vermietet werden sollen. Erklärtes Ziel ist es dabei, die Nachbarschaft, das Miteinander und auch die gegenseitige Unterstützung zu fördern.

Besonders gut habe ihr gefallen, dass die zukünftigen Bewohner und deren Angehörige bei den einzelnen Planungsschritten immer wieder einbezogen und nach ihren Wünschen befragt worden seien, lobte Regina Piontek und unterstrich: „Wir hoffen jetzt, dass es gelingt, mit den Nachbarn Kontakte zu knüpfen, und wünschen uns, dass der eine oder andere aktiv wird und auf uns zukommt. Und wer weiß – vielleicht gelingt es ja demnächst, bei den Feuerspuren gemeinsam Geschichten aus der Bunten Berse zu erzählen.“

Mit der Fertigstellung des dritten – und nunmehr letzten – Gebäudes auf der ehemaligen Brachfläche zwischen Gröpelinger Heerstraße, Bersestraße und Waltjenstraße kann nun endlich auch die gesamte Nachbarschaft zur Ruhe kommen und zusammenwachsen. Denn die Arbeiten an dem Projekt hatten sich über Jahre hingezogen: Rund acht Jahre ist es her, dass unter dem Arbeitstitel „Bunte Berse“ die allerersten Pläne für ein genossenschaftliches Wohnprojekt geschmiedet worden waren.

Aus dieser Idee gingen schließlich drei einzelne Vorhaben hervor: An der Waltjenstraße hat der Verein Komsu ein gemeinschaftliches Wohnprojekt mit 20 Wohnungen von 50 bis 105 Quadratmetern Wohnfläche gebaut, das im Februar 2015 fertig geworden ist. Unmittelbar an der Gröpelinger Heerstraße hat außerdem die Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (WaBeQ) ein Gebäude mit 25 Wohnungen errichtet, die ebenfalls schon seit Längerem bewohnt sind.

Deren Bewohner können sich nun freuen, dass Baulärm und Staub jetzt endlich passé sind und es viele neue Nachbarn gibt. Im Spätsommer ziehen dann die „Weserkinder“ ein: eine neue Krippe und Spielkreisgruppen für Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen. Im Hof entsteht ein Spielplatz.