Fragen, die der Bremer Jugendring gemeinsam mit dem Digital Impact Lab Bremen, der Bremer Senatskanzlei, der Gesamtschüler(innen)-Vertretung Bremen, den Freizis Oslebshausen und Findorff, dem Lidice-Haus und der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport während der Veranstaltung "Jugend, Festival, Zukunft am Donnerstag, 15. März, ab 14 Uhr im Jugendfreizeitheim Findorff an der Neukirchstraße 23 a versucht, zu beantworten.

Das Thema „Zukunft“ wird durch kreative Zugänge anschaulich beleuchtet und von den Jugendlichen selbst erobert. Angeboten werden beispielsweise die Workshops „Comic Zeichnen“, „Impro Theater“, „Visual Jockey“, „3D-Modelle“, „Hip-Hop-Tanz“ und viele weitere mehr! Und weil das Thema Zukunft nicht nur Anlass für Diskussionen und Workshops ist, wird es ab 19 Uhr eine Party mit Musik geben.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und endet gegen 21.30 Uhr. Sie richtet sich an junge Menschen ab zwölf Jahren. Falls erforderlich, sind Schulbefreiungen möglich. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an die Adresse anmeldung@lidicehaus.de. Für Verpflegung ist gesorgt. Die Veranstaltung ist auch auf Facebook zu finden.