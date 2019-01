Die Youkon-Organisatoren um Professorin Silke Bothfeld (hinten, 2. v.l.). (Roland Scheitz)

Was erleben Mädchen in ihrem Alltag in Gröpelingen und was lässt sich dort konkret gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit tun? Darüber haben sich am Sonnabendnachmittag zehn Jugendliche aus dem Stadtteil bei der ersten Gröpelinger Jugendkonferenz „Youkon – Gestalte Deine Zukunft!“ im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen (Na’) mit Studierenden aus dem dritten Semester des Internationalen Studiengangs Politikmanagement an der Hochschule Bremen und mit Vertretern von SPD, CDU, Grünen, FDP und der Linken ausgetauscht.

In der angeregten Abschlussdiskussion stellten dabei der SPD-Unterbezirksvorsitzende Falk Wagner, die Bürgerschaftsabgeordneten Sandra Ahrens (CDU), Mustafa Öztürk (Grüne), Peter Zenner (FDP) und Sophia Leonidakis (Linke) unter Beweis, dass Politik spannend und auch durchaus unterhaltsam sein kann.

Aufmerksam hörten sie sich dabei an, was die Jungen und Mädchen im Stadtteil bewegt und welche Wünsche und Vorschläge sie zuvor in zwei Workshops gesammelt hatten. Etwa, dass durch eine aufmerksamere Gesprächskultur Vorurteile abgebaut und Mobbing verhindert werden könnte und dass es gezielte Maßnahmen geben sollte, um den Zusammenhalt unter Mädchen zu stärken. Sinnvoll wäre es nach Ansicht einiger Workshop-Teilnehmerinnen außerdem, die Kampagne „Ist Luisa da?“ – die im Viertel bereits rege genutzt werde – auch in Gröpelingen zu etablieren und mit „Sag-Nein“-Seminaren in den Schulen das Selbstbewusstsein von Mädchen zu stärken und sie auf unvorhergesehene Situation vorzubereiten. Nicht immer sei Rassismus sofort erkennbar, waren sich die Jugendlichen im zweiten Workshop einig. Deshalb sei es wichtig, an den Schulen für mehr Aufklärung und politische Bildung zu sorgen. Dringend nötig seien außerdem Freizeitorte, an denen sich verschiedenste Menschen begegnen und ein interkultureller Austausch stattfinden könne. „Verschieden sein – aber trotzdem miteinander leben: Das ist das, was meiner Meinung nach Demokratie ausmacht“, unterstrich hierzu ein Diskussionsteilnehmer.

In ihren Schulen käme die politische Bildung zu kurz, schilderten mehrere Jugendliche. So würden Diskussionen von den Lehrkräften abgebrochen oder Schüler bei Meinungsverschiedenheiten allein gelassen, sodass sie kaum lernten, wie sich Konflikte mit Worten klären lassen. Ein Schüler erzählte von einem ehemaligen Lehrer, der regelmäßig vor dem Geschichtsunterricht mit der Klasse eine Viertelstunde lang über aktuelle politische Themen diskutiert habe: „Der war aber wohl eher eine Ausnahme.“ Ein erstes Fazit der Jugendlichen nach der fünfstündigen Veranstaltung: „War gut!“