Das Angebot richtet sich an Heranwachsende und junge Erwachsene zwischen 15 und 27 Jahren und findet von Sonnabend, 7. Juli, bis Sonntag, 15. Juli, statt.

In der Communauté in Taizé ist alles bunt: Die Menschen, die Sprachen und die Gemeinschaft. Dort bietet sich die Möglichkeit, Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen. Lachen und schweigen, beten und singen, spielen und sich Gedanken machen – alles hat seinen Platz und seine Zeit an einem Ort, an dem sich die Reisegruppe auf den Tagesrhythmus der Brüder von Taizé einlassen wird.

Die Anreise erfolgt mit Kleinbussen, das eigene Zelt dient als Unterbringung. Die Teilnahme beträgt inklusive Hin- und Rückfahrt 195 Euro.

Anmeldungen per E-Mail sekretariat.jugendkirche@kirche-bremen.de. Alle Fragen zu der Reise beantwortet Diakonin Steffi Stross unter Telefon 69 64 89 40.