Harmonieren perfekt: Pianist Sven Darius Tietjen aus Loxstedt, Flötist Elias Munk aus Findorff. (fotos: Roland Scheitz)

Findorff. Eine solche Nachricht hört man doch gerne: Bremer Schüler schnitten in einem bundesweiten Leistungsvergleich hervorragend ab. Der 13-jährige Elias Munk überzeugte eine hochkarätige Jury mit kritischen Ohren beim renommierten Wettbewerb „Jugend musiziert“ derart, dass er mit 24 von 25 möglichen Punkten bewertet wurde, – viel besser geht es nicht. Der große Erfolg ist auch einem perfekten Teamwork zu verdanken. Mit dem ebenfalls 13 Jahre jungen Pianisten Sven Darius Tietjen, der in Loxstedt wohnt, aber in Bremen Klavierunterricht nimmt, bildet der Findorffer Flötist ein harmonisches Duo. Und von diesen beiden Talenten möchte man noch viel mehr hören.

Elias spielt Blockflöte, und das ist eine wirklich coole Sache. Seine Lehrerin sagt: „Eine solche Begabung ist mir in meiner Laufbahn noch nie begegnet!“. Für Ina Waardenburg, die seit rund 45 Jahren Block- und Querflötenunterrricht gibt und ihre Musikschule „Flute Art“ an Standorten in Grolland und Schwachhausen betreibt, war es klar, dass sie diesen Ausnahmeschüler ins Rennen schicken wollte. Als Partner empfahl ihr Kollegin Karin Schreiber den Gymnasiasten aus Loxstedt. „Sven hat schon viel Wettbewerbserfahrung, er hatte schon vier Mal als Solist und Begleitung an „Jugend musiziert“ teilgenommen“, erklärt die Pianistin und Musikpädagogin aus dem Bremer Viertel. Dass er erneut als Verstärkung angefragt wurde, davon sei Sven anfangs gar nicht so begeistert gewesen, erzählt sie. „Aber als er Elias zum ersten Mal spielen sah, konnte er die Augen nicht mehr von ihm abwenden.“ Sven bestätigt: „Mit uns beiden, das klappte sofort.“

Duo startet durch

Mitte November des vergangenen Jahres begann die musikalische Bremen-Loxstedter Kooperation. „Schon in der ersten gemeinsamen Probe war klar: Das passt“, erinnert sich Karin Schreiber. „Doch dass die beiden so durchstarten: Das haben auch wir nicht erwartet.“ Bei den Regional- und Landesvorausscheidungen qualifizierte sich das Duo mit Bravour. „Schon das schafft nur ein winziger Teil musizierender Kinder und Jugendlicher und ist darum eine Leistung, die wirklich Respekt verdient“, erklärt die Klavierlehrerin. Die Pädagoginnen versuchten, ihren Schülern den Druck und die Aufregung vor dem Bundeswettbewerb zu nehmen, der mit 2600 jungen Musikerinnen und Musikern aus der ganzen Republik eine Maiwoche lang in Lübeck ausgetragen wurde. „Sie sagten: Ein dritter Platz wäre auch eine tolle Sache“, erzählen Elias und Sven augenzwinkernd.

Pfingstmontag war der Tag der Entscheidung. Vor dem 15-minütigen Konzert war in der St.-Martin-Kirche zu Lübeck sei er „ein bisschen nervös“ gewesen, erzählt Elias. „Aber beim Spielen legt sich das sofort“. Für den Wettbewerb hatte das Duo ein Repertoire von vier Stücken einstudiert, die Renaissance bis Gegenwart umspannen. Die Jury war begeistert: Elias wurde mit 24 Punkten bewertet, Sven erhielt 23 Punkte. „Unter den insgesamt 15 Bremer Teilnehmern waren die beiden die Jüngsten und auch die Erfolgreichsten“, erzählen ihre beiden überaus stolzen Musiklehrerinnen. „Ohne ein überdurchschnittliches Können auf dem seinem Instrument geht niemand in diesen Wettbewerb“, erklärt Karin Schreiber. „Aber die Juroren waren sich einig: Die beiden besitzen besondere Fähigkeiten im gemeinsamen Musizieren, ganz feine Antennen für Timing und Gestaltung, sodass sie den Charakter der Musikstücke optimal zur Geltung bringen.“

Die allerersten Flötentöne hatte ihm seine Klassenlehrerin an der Grundschule Augsburger Straße beigebracht, erzählt Elias: Sie hatte mit ihrer dritten Klasse im Unterricht Blockflöten verteilt und Passagen einer Melodie eingeübt. „Zuhause hat Elias dann freiwillig gespielt. Er wollte unbedingt das gesamte Lied beherrschen, versuchte, es sich mit einer CD selbst beizubringen, und ärgerte sich, wenn es nicht so klappte, wie er das wollte“, erzählt seine Mutter Christiane. „Als ich merkte, wie viel Spaß ihm das macht, meldete ich ihn zum Probeunterricht an.“ Dass dieser neue Schüler etwas ganz Besonderes sei, „das habe ich schon beim ersten Ton gehört“, schwärmt Ina Waardenburg. „Dieser Wunsch, der Wille, die Klangvielfalt dieses Instruments zu beherrschen“ sei wirklich außergewöhnlich. Elias selbst macht nicht viel Aufhebens davon, auch nicht gegenüber seinen Mitschülern am Hermann-Böse-Gymnasium. Mit durchschnittlich weniger als einer halben Stunde täglicher Übungszeit ist die Musik sowieso nicht das Einzige, was den sportlichen 13-jährigen beschäftigt. „Es gibt ja noch so viel andere Sachen, die mir Spaß machen“, sagt er.

Ihre bühnenreifen Fähigkeiten wurden ihnen in Lübeck attestiert. Weil sie so gut harmonieren, wollen Sven und Elias auch nach ihrem Wettbewerbserfolg weiter gemeinsam konzertieren. Ihre Gagen sollen dazu beitragen, die Kosten für Unterricht und Instrumente zu finanzieren, erklären ihre Lehrerinnen. Wer das talentierte junge Duo für niveauvolle Veranstaltungen engagieren und damit gleichzeitig fördern möchte, darf sich gerne bei Ina Waardenburg melden. Nähere Informationen gibt es telefonisch unter der Rufnummer 51 36 09 oder per Email an ina@waardenburg.de.