Am Dienstag, 10. April, 10 bis 12 Uhr, führt der Kaffee-Experte Dieter Rolle in der Amerika-Ausstellung vor, wie man Kaffee röstet.

Donnerstag, 12. April, 15 bis 16.30 Uhr, findet ein Museumsgespräch mit Susanne Hammacher statt, dabei werden Filme über das Leben in der Arktis unter dem Titel „Nanuk, Netselik und Atanarjurat“ gezeigt. Der Eintritt kostet 10,50 Euro, inklusive Kaffee und einem Stück Kuchen.

Gleichfalls am Donnerstag, 12. April, 19 bis 20 Uhr, begleiten die Zuschauer in der szenischen Lesung „Übersee-Zungen“ nach Yoko Tawadas Roman „Das Bad“ die Künstlerinnen des Theater Bremen auf einer surreale Sinnsuche durch die Sonderausstellung „Cool Japan – Trend und Tradition“. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt zwölf Euro, inklusive einem Getränk. Anmeldung unter Telefon 16 03 81 71 oder per E-Mail an anmeldung@uebersee-museum.de.

Für seine kunstfertige Tradition der Comics und Mangas ist Japan weltberühmt. In der neuen Reihe „Zeichnen im Museum“ erlernen die Teilnehmer am Sonnabend, 14. April, 14.30 Uhr, in einem offenen Workshop das Comic- und Mangazeichnen. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, zuzüglich Museumseintritt.

Sonntag, 15. April, 15 bis 16 Uhr, findet eine öffentliche Führung mit Carina Ohloff durch die Ausstellung „Cool Japan - Trend und Tradition“ statt. Der Eintritt kostet zwei Euro, zuzüglich Museumseintritt.