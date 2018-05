Arne Schmüser (links) und Rainer Dammann von Hansewasser erklären, wie es ab Montag auf der Kanalbaustelle weitergeht. (Roland Scheitz)

Findorff-Bürgerweide. Die Kanalbaustelle an der Findorffstraße steht kurz vor ihrer nächsten Bauphase. Am Montag, 28. Mai, werden die Kreuzung Admiralstraße/Theodor-Heuss-Allee und der angrenzende Straßenabschnitt bis vor die Einfahrt zur Plantage gesperrt. Für den motorisierten Verkehr bedeutet das: Fünf Wochen lang werden die Admiralstraße und Theodor-Heuss-Allee zu Sackgassen. Wenn möglich sollten Autofahrer den Bereich meiden. Eine Ausnahme wird nur für die motorisierten Gäste des B&B-Hotels geschaffen: Sie erhalten eine Zufahrtsmöglichkeit zur Hoteltiefgarage, erklärt Hansewasser-Projektleiter Rainer Dammann. Fußgänger und Radfahrer können den Kreuzungsbereich weiterhin überqueren.

Die Kreuzung wird voraussichtlich Anfang Juli frisch asphaltiert wieder für den motorisierten Verkehr freigegeben. Zwischenzeitlich wird der Kanalbau weiter in Richtung Tunnel gerückt sein. Die Arbeiten am 140 Meter langen Straßenabschnitt zwischen Admiralstraße und Plantage sollen Mitte September beendet sein. Bis dahin ist der Findorfftunnel für Pkw und Buslinie 25 in beiden Richtungen nur über den Umweg Herbststraße und Plantage erreichbar.

Seit November 2016 arbeitet sich die Kanalbaustelle Stück für Stück in offener Bauweise von der Eickedorfer Straße aus in Richtung Tunnel. Sobald das letzte der je eine Tonne schweren Rohrstücke unter die Erde gebracht und die Baugrube geschlossen ist, wird der neue Kanal seinen Betrieb aufnehmen. Anschließend nehmen sich die Kanalbauer den alten Sammler vor, der mit einem sogenannten Inliner-Schlauch verstärkt werden soll: Kein Projekt wie jedes andere, sondern „eine technologische Herausforderung am Rande des Machbaren“, sagt Arne Schmüser, Bereichsleiter Ingenieurdienste bei Hansewasser. Es werde „der mächtigste Inliner, den Hansewasser je verlegt hat“, so Schmüser. „Es gibt in Europa nur wenige Spezialfirmen, die sich die Herstellung von Schläuchen in einer solchen Dimension zutrauen.“ Die Kanalbauer werden sich dabei zurück in Richtung Bürgerpark bewegen. Die Belastungen der Anwohner und Durchgangsverkehr werden sich in Grenzen halten, so Dammann. „Für das grabenlose Sanierungsverfahren muss die Straße nur punktuell geöffnet werden, und es wird eine halbseitige Sperrung der Findorffstraße ausreichen.“ Für die parallel laufenden „Zwillingskanäle“ hatte man sich bei Hansewasser entschieden, weil sie in ihrer doppelten Kapazität auch auf künftige Starkregenereignisse eingestellt sind. Für die Entscheidung, zunächst den neuen Kanal zu bauen und erst anschließend den alten Kanal zu sanieren, sprach, dass sie eine kostenintensive oberirdische Ableitung des Wassers ersparte, erklären die Hansewasser-Ingenieure.

Der Abwassersammler, der auf den 570 Metern zwischen Findorfftunnel und Hollerallee verläuft, stammt aus den Frühzeiten des Bremer Kanalbaus. Anfang Mai 2014 war bei einer Routineüberprüfung in Höhe der Plantage einen klaffenden Scheitelriss entdeckt worden. Zwei Besonderheiten machen den Riss mit einer Breite von einem bis zwei Zentimetern besonders riskant: Die Kanalrohre aus dem Baujahr 1913 weisen ein so genanntes „Maulprofil“ mit einer Höhe von rund zwei Metern und einer Breite von 2,50 Metern auf, und sie liegen teilweise sehr dicht unter der abschüssigen Straße. Auf der Seite der Hollerallee wirken rund zwei Meter Bodentiefe als Pufferzone. Vor dem Findorfftunnel liegt der Kanal nur noch einen halben Meter unter der Straßendecke. Ein statisches Gutachten hatte gewarnt, dass Kanal und Straße den Belastungen nicht dauerhaft Stand halten können. Eine Gewichts- und Geschwindigkeitsbegrenzung für die durchfahrenden Fahrzeuge wurde notwendig, um den gefährdeten Straßenbereich zu schonen. Sie werde so lange nötig bleiben, bis der alte Kanal verstärkt ist, so Schmüser.

Die gesamte Kanalbaumaßnahme soll nach aktuellen Hansewasser-Planungen im April 2019 beendet sein – einige Monate später als ursprünglich geplant, und vorausgesetzt, die Bauarbeiter erwarten keine überraschenden Hindernisse. Im Juni des vergangenen Jahres waren sie auf eine massive Mauer in zwei Metern Tiefe gestoßen, die in keinen Plänen verzeichnet war. Eine Nachfrage bei den Bremer Landesarchäologen habe ergeben, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Überbleibsel des alten Torfkanals handele, der zwischen 1817 und 1824 erbaut, und in den 1870-er Jahren verfüllt wurde, erklärt Dammann. Wegen des historischen Mauerwerks musste die Trasse für die Rohre 1,30 Meter in Richtung Bürgerweide verlegt und wegen der Nähe zur Findorffer Trinkwasserleitung auf ein schonenderes Verfahren umdisponiert werden.

In Findorff hätte man es gerne gesehen, wenn mit der Kanalbaumaßnahme auch eine Umgestaltung und Aufwertung der Findorffstraße einherginge – ähnlich wie in der Münchener Straße. Mit Hinweis auf die städtischen Finanzen hatte das Amt für Straßen und Verkehr entsprechenden Hoffnungen frühzeitig eine Absage erteilt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird der Findorffer Beirat eigene Mittel investieren: Im Straßenbereich vor der Plantage soll eine Verkehrsinsel als Querungshilfe für Fußgänger und Radler gebaut werden.