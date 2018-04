Doch zunächst hatte sich der Ausschuss bei seiner öffentlichen Sitzung im Ortsamt West mit einem erneuten Bürgerantrag zu befassen, der sich gegen den Überseepark richtet. Es soll für den Waller Beirat der letzte seiner Art gewesen sein.

Konkret handelte es sich um den Einwand einer Überseestadt-Bewohnerin, die die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans anzweifelt. Sie hatte bemerkt, dass sich der Bebauungsplan 2335, der im Jahr 2013 öffentlich auslag, von der später beschlossenen Fassung in einem Detail unterschied. In der endgültigen Version ist eine Trasse eingezeichnet, die für die Schienen vorgesehen ist, falls die Überseestadt irgendwann in der Zukunft an das Straßenbahnnetz angeschlossen wird. Es handele sich dabei nicht um eine nachträgliche inhaltliche Änderung, sondern um eine rein nachrichtliche Ergänzung, die eine erneute Auslegung des Bebauungsplans nicht erforderlich machte, erklärte Hans-Peter Czellnik, Abteilungsleiter bei der Wirtschaftsförderung Bremen (Wfb). „Die Aussage, dass der Bebauungsplan nicht rechtlich einwandfrei zustande gekommen ist, ist schlichtweg falsch“, sagt Hans-Peter Czellnik. Der Antragstellerin habe man dies in einem zweistündigen Gespräch persönlich erklärt.

In den vergangenen Jahren hatte der Waller Beirat es immer wieder mit Bürgeranträgen zu tun, „die den Überseepark verhindern wollen“, erinnerte Ausschussmitglied Frank Scheffka (Linke). Hintergrund war meist, dass die Antragsteller sich einen Erholungspark, aber keine belebte Spiel- und Sportstätte in der Nachbarschaft wünschen. Auch nach Ansicht von Wolfgang Golinski (SPD) reicht es nun: Der Beirat beschloss einstimmig, sich künftig nicht mehr mit Einwänden gegen das Projekt zu befassen. „Thema erledigt“, schloss der Waller Beiratssprecher.

Mit dem Bau des Parks geht es derweil voran. Die Beläge für die Kleinspielfelder sollen in den kommenden Tagen aufgetragen werden, außerdem werden die Standorte für einen Kiosk und sanitäre Anlagen im südöstlichen Bereich des Parks vorbereitet. Als Angebot auch für ältere Parkbesucher überlege man die Errichtung eines Bouleplatzes, so Czellnik.

Entlastung für die Bewohner im Bereich der Straße Am Winterhafen will die WfB über eine neue Lkw-Zufahrt und mehrere Stellplätze zum Frischelogistiker Greenyard schaffen. Die Transporter werden künftig von der Eduard-Suling-Straße in das Gelände geleitet, erklärte der WFB-Vertreter. Vom Ausschuss gab es dazu ein positives Votum: Eine optimale Lösung in ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung, urteilte Ausschussmitglied Cecilie Eckler-von Gleich (Grüne). Mit größter Ungeduld wird indes in der Überseestadt die Ansiedlung eines „Vollsortimenters“ erwartet, der die Bewohner und Bewohnerinnen des Ortsteils mit allem versorgt, was sie im Alltag benötigen.

Mittlerweile ist bekannt, dass die Großmarkt Bremen GmbH als Einzelhandelsbetreiber auftreten will und ihre Pläne für ein rund 10 000 Quadratmeter großes Areal an der Markuskaje/Konsul-Smidt-Straße im Rahmen einer Machbarkeitsstudie prüfen ließ.

Die Umsetzung – von der Erstellung eines neuen Bebauungsplans über die nötigen Prüf-, Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren bis zur eigentlichen Bauphase – werde allerdings weitere zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen, schätzte Czellnik. Dafür gab es nicht nur unter den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern Unverständnis: „Wo leben wir eigentlich?“, schimpfte Ausschusssprecher Golinski. „In drei Jahren wohnen dort 7000 Menschen. Wo sollen die denn einkaufen?“

Am Sonntag, 28. Mai, lädt der Großmarkt Bremen zwischen 11 und 18 Uhr zum Tag der offenen Tür auf sein Areal in der Überseestadt. In diesem Rahmen soll laut Geschäftsführer Uwe Kluge auch das Einzelhandelsprojekt der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

„In drei Jahren wohnen dort 7000 Menschen.“ Sprecher Wolfgang Golinski