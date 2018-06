Mitte Mai demonstrierten diese jungen Flüchtlinge gegen ihre Unterbringung im Lager an der Gottlieb-Daimler-Straße und forderten die Schließung der Landesaufnahmestelle. (Christina Kuhaupt)

Altstadt/Industriehäfen. Die Sozialbehörde verwahrt sich gegen Vorwürfe, sie agiere bei der Altersfestsetzung von Flüchtlingen mit „fragwürdigen“ Methoden. Die Kritik kam vonseiten des Aktionsbündnisses, das die Schließung der Landesaufnahmestelle an der Gottlieb-Daimler-Straße fordert. Bei Personen, die ihre Identität nicht durch anerkannte Dokumente nachweisen können, werde das Alter entsprechend der gesetzlichen Vorgaben geprüft, betont dagegen Bernd Schneider, Sprecher von Sozialsenatorin Anja Stahmann. Bremen habe keinerlei Interesse daran, die jungen Männer älter zu machen, als sie tatsächlich sind.

Katastrophale Bedingungen

„Shut Down Camp Gottlieb-Daimler-Straße“ nennt sich das Bündnis aus Bewohnern und Unterstützern, das vor einigen Wochen an die Öffentlichkeit trat – der WESER-KURIER berichtete. Das Bündnis wollte mit Aktionen vor dem Bremer Hauptbahnhof und vor der Bürgerschaft Aufmerksamkeit schaffen für die seiner Ansicht nach „katastrophalen“ Bedingungen in der abgelegenen Zeltunterkunft nördlich der Stahlwerke.

Ziel des Engagements ist die schnellstmögliche Schließung der Aufnahmestelle, die vom Verein Innere Mission betrieben wird. Dort werden seit etwa zwei Jahren junge Männer untergebracht, die bei ihrer Ankunft angegeben hatten, minderjährig zu sein, die aber von der Behörde nicht als minderjährig eingeschätzt wurden. Die Mehrheit der Bewohner habe gegen die behördliche Entscheidung geklagt und warte nun auf den Ausgang des Verfahrens, hieß es in der offiziellen Mitteilung des Bündnisses.

Das Bündnis bezeichnete die behördlichen Altersfestsetzungen als, so wörtlich, „absurde Verfahren, da das Alter einer Person nicht von außen bestimmbar ist“. In einem Gespräch mit dieser Zeitung führte Bündnissprecherin Simone Behrends aus: „Selbst Geburtsurkunden gelten beim Jugendamt nicht als Beweis“. Stattdessen werde nach einem zwanzigminütigen Gespräch das Alter anhand äußerlicher Kriterien und „fragwürdiger medizinischer Untersuchungen“ festgesetzt, behauptete Behrends weiter. Diese Vorwürfe will die Sozialbehörde keinesfalls auf sich sitzen lassen.

Vom Jugendamt nicht anerkannt

„Das Problem ist, dass diese jungen Männer durchweg keine anerkannten amtlichen Dokumente bei sich führen, aus denen unzweideutig ihre Identität und das Geburtsdatum hervorgehen“, erklärt Behördensprecher Bernd Schneider. In einem Gespräch mit Vertretern der Gruppe im Hause der Senatorin sei keine Rede von Geburtsurkunden gewesen. Vielmehr ging es um Dokumente, die nach Angaben der Gruppe bei der Ausländerbehörde als Identitätsnachweis gälten, aber vom Jugendamt nicht anerkannt würden. „Wir haben angeboten, das zu überprüfen. Wir wollten einen einzigen Fall sehen, in dem das so sei“, berichtet Bernd Schneider. „Bis heute ist uns nicht ein einziger vorgelegt worden.“ Die Behörde müsse daher davon ausgehen, dass es diese Fälle nicht gebe.

Die behördliche Altersfeststellung sei auch keinesfalls eine Sache von zwanzig Minuten, wie das Aktionsbündnis im Gespräch im Hause der Senatorin behauptet habe. Das sei auch von den betroffenen jungen Männern bestätigt worden, berichtet Schneider. „Sie haben widersprochen und selbst von zwei Stunden gesprochen.“ Das Verfahren entspreche den gesetzlichen Vorschriften der „qualifizierten Inaugenscheinnahme“, die im Sozialgesetzbuch geregelt sei. „Es gibt von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter Empfehlungen zur Umsetzung, die in Bremen angewandt werden“, erklärt Schneider. Die Prüfung beschränke sich nicht auf das äußere Erscheinungsbild. „Mit den jungen Männern, die eine Leistung vom Sozialstaat beantragen, ohne dass sie nachweisen können, dass sie einen rechtlichen Anspruch darauf haben, werden ausführliche Gespräche über ihre Biographie geführt. Daraus ziehen qualifizierte Kräfte im Jugendamt – in Verbindung mit den äußeren Merkmalen und dem Auftreten – Rückschlüsse auf das Alter der Antragsteller“.

Minderjährige genießen einen besonderen Schutz und besondere Rechte. Allerdings habe Bremen keinerlei Interesse daran, Minderjährige als Volljährig zu deklarieren – ganz im Gegenteil, erklärt Schneider. Da das Land Bremen seine nach dem „Königsteiner Schlüssel“ geregelte Aufnahmequote bereits übererfüllt habe, müsse jeder, der als minderjährig eingestuft werde, Bremen auf der Stelle verlassen. „Wenn es also ein Interesse der Stadt gäbe, das Alter der jungen Männer aus sachfremden Erwägungen absichtlich falsch einschätzen zu lassen, dann könnte dies ausschließlich das Interesse sein, Volljährige als minderjährig einzustufen – aber niemals umgekehrt.“ Eine Feststellung als nicht minderjährig bedeute für die Stadt Bremen „höhere Kosten und erheblichen Mehraufwand, angefangen bei der Betreuung bis zu den rechtlichen Verfahren – und nicht zuletzt bis zu den emotional aufgeladen und mit nachprüfbar unwahren Argumenten geführten politischen Auseinandersetzungen um das Thema“, argumentiert Schneider.

Die Sozialbehörde hatte bereits im Mai angekündigt, dass die Landesaufnahmestelle an der Gottlieb-Daimler-Straße im Herbst dieses Jahres geschlossen werden soll. Vor wenigen Tagen teilte Sozialsenatorin Anja Stahmann wie berichtet mit, dass der schrittweise Umzug bereits eingeleitet ist. Die ersten sechs von aktuell 74 Bewohnern ziehen in die Landes-Erstaufnahmeeinrichtung in Vegesack. Nach und nach sollen weitere Bewohnergruppen in der Erstaufnahme im ehemaligen Vulkan-Verwaltungsgebäude aufgenommen werden. Das Gesundheitsamt stelle vor Ort eine medizinische Versorgung sicher. Außerdem bestehe die Möglichkeit zum Besuch von Lehrveranstaltungen. Stahmann betonte aber, dass sich damit am rechtlichen Status der Bewohner nichts ändere. Auch eine Anerkennung als Minderjährige sei mit dem Umzug nicht verbunden.